Die Schnäppchenjagd kann ermüdend sein. Nicht mit uns! Mit unseren Deals des Tages geben wir euch eine einfache und schnelle Übersicht, welche Angebote heute wirklich einen dicken Rabatt bringen.

Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals vom 30. November

Yankee Candle Weihnachts-Set

Damit euer Heim zu Weihnachten auch entsprechend duftet, ist das um unglaubliche 63% rabattierte Weihnachts-Set ideal! Zahlt jetzt für das 11-teilige Set nur 60 Euro statt 82 Euro! Hier gehts zum Cyber-Monday-Deal.

Sony Noise Cancelling Kopfhörer

Ihr wollt eurer Musik oder dem Lieblings-Podcast ohne Störung lauschen? Dann braucht ihr Noise Cancelling Kopfhörer wie die von Sony, bei denen ihr jetzt unfassbare 52% spart und statt 379 Euro nur 179 Euro zahlt! Schnells ein lohnt sich, denn das Angebot endet bald! Hier gehts zum Cyber-Monday-Deal.

Satin Naturel Set

Das Satin Naturel Geschenkset bietet Hyaluronsäure Serum, Hyaluron Creme, Aloe Vera Gel, Vitamin C,AE Serum und Arganöl in einem, sodass ihr euch durch alles durchtesten könnt. Auf das Set gibt es jetzt noch einen Rabatt von 17%, sodass ihr statt 60 euro nur 50 Euro zahlt. Hier gehts zum Cyber-Monday-Deal.

Retro Toaster

Aufgepasst: Der beliebte Retro Toaster von Russell Hobbs ist aktuell um rund 30% reduziert. Er überzeugt mit einer Countdown-Anzeige und zeigt die verbleibende Röstdauer an, verfügt über die Schnell-Toast-Technologie und sieht dazu noch super stylisch aus! Hier gehts zum Deal.

Terminplaner von Moleskine

Moleskine steht für Qualität und schöne Papierprodukte. Mit diesem Terminplaner, der statt der üblichen 12 Monate direkt 18 Monate umfasst, hast du deine Termine stets übersichtlich im Blick, Platz für Notizen und ein zusätzliches Fach für weitere Zettel, etwa Kaufbelege o.ä. Bei einer Ersparnis von etwa 46% braucht man eigentlich nicht lange überlegen, oder? Hier gehts zum Deal.

Vileda JetClean 3in1 Bodenreiniger

Der Vileda 3in1 Bodenreiniger kann Saugen, Wischen und Trocknen – und das alles in nur einem Schritt. Derzeit ist das Gerät um 21% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Dr. Martens

Dr. Martens kann man beinahe zu jedem Outfit tragen, weshalb sie auch nicht in eurem Schuhschrank fehlen sollten. Momentan spart ihr 13% und zahlt nur 155 Euro statt 179 Euro. Hier gehts zum Deal.

Mütze mit Logo

Eine stylische Mütze für den Winter ist unverzichtbar, besonders, wenn sie reduziert ist. Spart jetzt bei der Rippenstrickmütze von Firusas 40% und zahlt nur 59 Euro statt 100 Euro für eine hochwertige Mütze. Hier gehts zum Deal.

Handtasche von Liebeskind

Mit dieser klassischen, schönen Handtasche von Liebeskind seid ihr zu jedem Anlass passend gekleidet. Dank der schlichten Optik passt sie sich jedem Style an. Ob zu Jeans mit T-Shirt während eines Stadtbummels oder abends beim Besuch eines schicken Restaurants – dieses Modell kann euch überall hin begleiten. Dank der mittleren Größe passen die notwendigen Dinge wie Handy, Geld und Schlüssel locker rein. Heute erwartete euch ein super Angebot – sparen und gut aussehen, was will man mehr?! Hier gehts zum Deal.

Harry-Potter-Spiel

Pünktlich zum 20. Jubiläum des ersten Harry-Potter-Films am Montag, 22. November, gab und gibt es zahlreiche Spiele und Co. im Angebot. Dieses Gesellschaftsspiel von Kosmos ist für Spieler ab 11 Jahren geeignet und mit insgesamt bis zu vier Spielern zu spielen. Hier gehts zum Deal.

ZWILLING Messerblock

Mediflow Original Wasserkissen

Dieses Wasserkissen unterstützt entspanntes Einschlafen und hilft bei Nackenbeschwerden. Es ist geeignet für Rücken-, Seiten- und Bauchschläfer. Aktuell ist das Kissen um 37% reduziert. Hier gehts zum Deal.

M. Asam Serum

Nicht nur reife Haut möchte gepflegt werden, sondern auch solche, die mit Unreinheiten und großen Poren zu kämpfen hat. Da eignet sich am besten das Overnight Treatment Serum von M. Asam mit AHA & BHA Säuren, die für eine porentiefe Reinigung sorgen. Momentan gibt es das Serum noch für 30€ statt 40! Hier gehts zum Deal.

Kuscheldecke

Draußen wird es langsam kalt und ungemütlich, Zeit sich eine bequeme Decke zum Einkuscheln auf der Couch zu besorgen. Schlagt ihr heute zu, könnt ihr diesen beliebten Klassiker sogar 32% günstiger bekommen. Hier gehts zum Deal.

Magic Finish Lip Gloss Box

Drei tolle Farben für unterschiedliche Anlässe: Juicy Red, Strawberry Punch und Cream Cashmere. Der Lipgloss von asambeauty pflegt die Lippen mit Hyaluron und Vitamin E. Auch toll als Geschenk. Heute 33% günstiger. Hier geht's zum Deal.

