Die Schnäppchenjagd kann ermüdend sein. Nicht mit uns! Mit unseren Deals des Tages geben wir euch eine einfache und schnelle Übersicht, welche Angebote heute wirklich einen dicken Rabatt bringen.

Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Angebote vom 01. November

Remington Ionen-Föhn

Affiliate Link -50% Amazon: Remington Haartrockner Ionen Jetzt shoppen 19,98 € 39,99 €

Der Ionen-Haartrockner von Remington ist mit drei Heizstufen und zwei Gebläsestufen ausgestattet und verfügt außerdem über eine Abkühlstufe zum Fixieren des Stylings. Die Ionen-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und zusätzliche Pflege. Heute gibt es den Föhn zum halben Preis.Hier geht's zum Deal.

Philips Tageslichtwecker

Mit dem Tageslichtwecker startest du entspannt in den Tag. Der Wecker imitiert den Sonnenaufgang und wird stufenweise heller. Dazu erklingen natürliche Geräusche, die langsam lauter werden. So wirst du nicht aus dem Schlaf gerissen, sondern erwachst sanft und startest stressfrei in den Tag. Heute gibt es den Wecker ganze 40 Euro günstiger.Hier geht's zum Deal.

Edelstahl-Pfanne von Fissler

Fettarmes und krosses Braten leicht gemacht – und zwar mit der Pfannen-Serie "crispy" von Fissler. Die unbeschichtete, backofengeeignete Stielpfanne mit Kaltmetallgriff verfügt über einen hochwertigen Boden, der die Wärme gleichmäßig verteilt und auch bei großer Hitze stabil bleibt. Jetzt 30 Euro sparen. Hier gehts zum Deal.

Kindle Paperwhite

Reise mit leichtem Gepäck und nimm trotzdem so viele Bücher mit in den Urlaub wie du willst. Mit dem wasserfesten Kindle Paperwhite kannst du auch am Strand, am Pool oder in der Badewanne lesen. Eine Akkuladung hält wochenlang. Jetzt 20 Euro reduziert. Hier geht's zum Deal.

Thermo-Leggings

Mit dieser tollen Thermo-Leggings kommt ihr warm und stylisch durch den Winter. Denn mit dem schlichten Modell lassen sich all eure Lieblingsoutfits kombinieren und wintertauglich machen. Dank des aktuellen Rabatts spart ihr zudem Geld. Hier gehts zum Deal.

City-Roller

Affiliate Link -20% Apollo XXL Wheel Scooter: klappbarer City-Roller / höhenverstellbar / für Erwachsene & Kinder Jetzt shoppen 79,90 € 99,95 €

Schnell und unkompliziert durch die Stadt flitzt ihr mit diesem Tretroller. Dank der großen Räder seid ihr sicher und rasant unterwegs. Der Roller ist auf drei Größen justierbar und zum Transport klappbar. Zur Zeit gibt es fast 40% Rabatt.Hier gehts zum Deal.

SodaStream

Sprudelwasser ohne schwer zu schleppen. Das beschert uns SodaStream mit seinem Wassersprudler. Aktuell gibt es das Set aus Sprudler, vier PET-Flaschen und einem Probiersortiment an Pepsi-Geschmäckern im Angebot. Hier gehts zum Deal.

Sims 4 "Ab ins Scheeparadies"

Affiliate Link -37% Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies Jetzt shoppen 25,10 € 39,99 €

"Ab ins Schneeparadies" geht es für euch mit den Sims. Egal, ob PC oder PS4, aktuell gibt es das beliebte Spiel in der "Winteredition" zum Schnäppchenpreis. Hier gehts zum Deal.

Steppjacke aus der Kollektion von Leni Klum

Perfekt für die kalten Tage: Die stylische Steppjacke "Lilli" aus der Kollektion von Leni Klum x About You gibt es in Olivgrün, Beige und Koralle. Warm gefüttert mit Stehkragen und Reißverschluss. Heute 20% Preisnachlass. Hier geht's zum Deal.

Sport-BH

Affiliate Link -29% Yvette: Sport-BH / starker Halt für große Brüste Jetzt shoppen 24,99 € 34,99 €

Ein guter Sport-BH ist wichtig und richtig. Gerade Frauen, die etwas mehr Oberweite haben, legen viel Wert auf guten Halt und einen hohen Tragekomfort. Das Modell von Yvette verspricht beides – und gewährt aktuell einen tollen Rabatt. Hier gehts zum Deal.

Jeans von Levi's

Klassischer Schnitt, beliebter Markenname, satter Rabatt – bei der Jeans von Levi's kommt heute alles zusammen. Drei überzeugende Argumente für den Kauf einer neuen Jeans. Das Model gibt es in unterschiedlichen Farben und aktuell mit einem Rabatt von 27%. Schnell zuschlagen. Hier gehts zum Deal.

Yogamatte

Affiliate Link -26% Susta: Premium-Yogamatte / rutschfest / inkl. Tragegurt & Tragetasche Jetzt shoppen 24,99 € 33,99 €

Wer gerne sportlich aktiv ist, freut sich über diesen Deal: Die Yogamatte gibt es heute zum Schnäppchenpreis und überzeugt dabei mit besten Eigenschaften: rutschfest, schadstofffrei und wasserabweisend. Da macht die nächste Yoga- oder Sporteinheit gleich noch mehr Spaß. Hier gehts zum Deal.

Bustier von Calvin Klein

Affiliate Link -27% Calvin Klein: Bustier / verschiedene Farben Jetzt shoppen 21,90 € 29,95 €

Einer der Bestseller von Calvin Klein ist heute im Angebot: das klassische Bustier aus Baumwolle. Erhältlich ist es in Schwarz, Weiß, Grau und Rosa; versehen ist es mit dem bekannten Bündchen mit Schriftzug. Hier gehts zum Deal.

Yankee Candle

Affiliate Link -43% Yankee Candle: Duftkerze im Glas / Fluffy Towels / Brenndauer bis zu 150 Stunden Jetzt shoppen 16,99 € 29,90 €

Kerzenschein – wer kann da widerstehen?! Mit einer Yankee Candle verteilt ihr nicht nur einen angenehmen Duft im Raum, sondern taucht ihn ebenso in eine tolle Atmosphäre. Bei 150 Stunden Brenndauer kann man auch mal ein paar Euro mehr ausgeben – oder sparen. So wie mit dem aktuellen Angebot, bei dem ihr bis zu 30% auf unterschiedliche Düfte (unter anderem auch verschiedene Weihnachtsdüfte) sparen könnt. Hier gehts zum Deal.

Top Angebote aus Beauty und Mode

Ohrringe "Veda"

Affiliate Link -31% EDITED: Ohrringe 'Veda' Damen gold Jetzt shoppen 23,90 € 34,90 €

Die schlichten Ohrringe "Veda" von Edited werten jeden Outfit auf. Es gibt sie in gold und in silber. Heute bekommt ihr sie 31% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Badekissen

Affiliate Link -19% Amazon: Laneta ZenHome Badewannenkissen Jetzt shoppen 21,90 € 26,90 €

Für perfekte Entspannung: Das Badekissen aus Spezialschaum kann einfach mit in die Badewanne genommen werden, sodass Sie weich und bequem liegen. Es passt sich Ihrer Kopfform an und stützt Schulter und Nacken. Saugnäpfe sorgen für perfekten Halt. Es ist leicht zu reinigen - einfach nach dem Baden abwischen und trocknen lassen. Heute 19% reduziert. Hier geh's zum Deal.

UGG Boots

Affiliate Link -20% Amazon: UGG Boots, verschiedenen Farben Jetzt shoppen 167,20 € 209,95 €

Der beste Schuh für kalte Tage: UGG Boots halten die Füße schön warm. Den Klassiker aus Schaffell und Kuhwildleder gibt es in verschiedenen Farben. Holen Sie sich die Stiefel jetzt 20% günstiger. Hier geht's zum Deal.

Bequemer Onesie

Affiliate Link -20% Bench: Relax-Jumpsuit mit kontrastfarbenem Inlet Jetzt shoppen 35,99 € 44,99 €

Ab auf die Couch geht es mit diesem bequemen Hausanzug, auch Onesie genannt. Der Einteiler bringt euch direkt in eine entspannte Stimmung – egal, ob ihr es euch vor dem TV oder mit einem guten Buch gemütlich macht. Bei einem Rabatt von 20% kann auch euer Portemonnaie entspannen. Hier gehts zum Deal.

Magic Finish Lip Gloss Box

Affiliate Link -33% M. Asam: MAGIC FINISH Lip Gloss Box Jetzt shoppen 19,95 € 29,85 €

Drei tolle Farben für unterschiedliche Anlässe: Juicy Red, Strawberry Punch und Cream Cashmere. Der Lipgloss von asambeauty pflegt die Lippen mit Hyaluron und Vitamin E. Auch toll als Geschenk. Heute 33% günstiger. Hier geht's zum Deal.

FaceSpa Pro Beauty-Set von Braun

Affiliate Link -39% Braun FaceSpa Pro Beauty-Set Jetzt shoppen 114,95 € 189,99 €

Das weltweit erste und einzige All-in-One-Beauty-Gerät für die Gesichtshaarentfernung, Reinigung und Hautstraffung ist dieses Gerät von Braun. Wenn ihr heute zuschlagt, könnt ihr dabei sogar noch 39% sparen – und euch und eure Haut einfach und schnell zu Hause verwöhnen. Hier gehts zum Deal.

Hautperfektionierendes Set

Affiliate Link -40% PERFECT EYE & PERFECT TEINT-Set Jetzt shoppen 24,95 € 41,70 €

Sorgt für strahlend schöne Haut: Das glättende Augenserum und das transparente Make-up, welches Fältchen und Rötungen sofort verschwinden lässt. Heute 28% günstiger. Hier geht's zum Deal.

Beurer FC 45 Gesichtsbürste

Affiliate Link -31% Beurer FC 45 Gesichtsbürste Jetzt shoppen 17,99 € 25,99 €

Ihr wünscht euch schon länger eine Tiefenreinigung für spürbar weichere Haut? Mit dieser Gesichtsbürste von Beurer wird euch der Wunsch erfüllt und das, wann ihr möchtet. Heute gibt es sogar 31% Rabatt. Hier gehts zum Deal.

Wollmantel von s.Oliver

Affiliate Link -50% s.Oliver: Wollmantel mit Reverskragen, verschiedene Farben und Größen Jetzt shoppen 79,99 € 159,99 €

Auf eurer Shoppingliste ganz oben steht ein Wollmantel? Perfekt, dann solltet ihr heute unbedingt bei unserem Angebot des Tages zuschlagen, denn heute könnt ihr ganze 50% auf diese stylischen Mäntel von s.Oliver sparen. Hier gehts zum Deal.

Ahuhu Shampoo und Conditioner

Affiliate Link -29% PARADISE LENGTH Rice Milk Shampoo & Conditioner Jetzt shoppen 11,95 € 16,90 €

Seidig-glattes und langes Haar bekommt man nur mit der richtigen Pflege. Von Asambeautys Reihe ahuhu gibt es momentan ein Set aus Shampoo und Conditioner für euer Haar, damit es wieder strahlen kann. Spart jetzt noch 20%. Hier gehts zum Deal.

Top Angebote aus Haushalt und Küche

Heißluftfritteuse / Airfryer

Dank der Rapid Air Technologie genießt du den knusprigen Geschmack frittierter Speisen mit 85 % weniger Fett als bei herkömmlich frittierten Speisen. Das perfekte Geschenk für gesundheitsbewusste Familien oder Freunde. Heute ganze 20% günstiger. Hier geht's zum Deal.

WMF Raclette Grill

Affiliate Link -29% Amazon: WMF Raclette Grill mit Pfännchen und Schiebern Jetzt shoppen 106,97 € 149,99 €

Der Raclette Grill aus hochwertigem Cromargan macht sich großartig auf dem gedeckten Tisch. Die Temperatur ist variabel einstellbar und die acht Pfännchen sind antihaftbeschichtet und daher leicht zu reinigen. Heute gibt es den Raclette Grill 29% günstiger. Hier geht's zum Deal.

Bosch Standmixer

Affiliate Link -26% Bosch MMB6141B Standmixer VitaPower Serie 4 Jetzt shoppen 73,79 € 99,99 €

Smoothies, Brei, Keksteig - alles ist schnell zubereitet mithilfe eines guten Standmixers. Die 30.000 U/Min und die soliden Klingen sorgen für einwandfreies Zerkleinern fester Zutaten. Aktuell gibt es 25% auf den Mixer von Bosch. Hier gehts zum Deal.

WMF Wasserkocher

Affiliate Link -43% Amazon: WMF Stelio Wasserkocher Edelstahl Jetzt shoppen 39,99 € 69,99 €

Der Wasserkocher von WMF überzeugt durch sein zeitloses und edles Design. Der kabellose Wasserkocher ermöglicht schnelles und sicheres Erhitzen. Schnell zuschlagen, denn heute gibt es das Gerät mit einem Rabatt von 43%! Hier geht's zum Deal.

Reiskocher

Affiliate Link -15% Amazon: Digitaler Reishunger Mini Reiskocher und Dampfgarer Jetzt shoppen 99,99 € 117,99 €

Perfekt gegarter Reis für bis zu drei Personen: Sobald das Korn gar ist, schaltet der Mini Reiskocher in den Warmhaltemodus. Auf dem digitalen Display kann man ablesen, wie lange der Reis bereits warmgehalten wird. Heute 15% günstiger. Hier geht's zum Deal.

Wischsauger

Affiliate Link -30% Bissell: 2in1 CrossWave-Bodenreiniger / Wischen & Saugen in einem Schritt Jetzt shoppen 299,90 € 429,99 €

Wischen und Saugen in einem Schritt kann man mit dem Wischsauger von Bissell völlig mühelos. Dank eines Akkus kommt ihr in jeden Winkel eurer Wohnung oder euer Haus ohne über ein Kabel zu fallen oder die Schnurr zu kurz ist. Egal ob Fliesen, versiegelte Holzböden, Teppiche und mehr – mit dem CrossWave könnt ihr sie alle auf einmal reinigen. Heute bekommt ihr ihn mit einem Rabatt von 30%. Hier gehts zum Deal.

Multifunktionsgerät (Sandwich Maker, Waffeleisen, Grill)

Affiliate Link -24% Amazon: Russell Hobbs Multifunktionsgerät 3-in-1 (Sandwich Maker, Waffeleisen, Kontaktgrill) Jetzt shoppen 31,99 € 41,99 €

Mit dem Sandwich Maker von Russell Hobbs kann man sowohl knusprige Sandwiches als auch süße Waffeln oder herzhafte Omeletts zubereiten. Einfach die passende Platte einlegen und los geht's. Heute gibt's das Gerät mit 24% Rabatt. Hier geht's zum Deal.

Wassersparender Duschkopf von Hansgrohe

Affiliate Link -31% Amazon-Bestseller: wassersparender Duschkopf von Hansgrohe Jetzt shoppen 49,82 € 71,88 €

Ihr möchtet Wasser sparen und dennoch das Duscherlebnis genießen? Mit diesem Duschkopf von Hansgrohe ist das kein Problem. Heute spart ihr dabei sogar 31%. Hier gehts zum Deal.

Top Angebote aus Freizeit und Technik

Ravensburg Puzzle

Affiliate Link -35% Amazon: Ravensburger Puzzle, 1000 Teile Jetzt shoppen 9,78 € 14,99 €

Ein Puzzle ist nicht nur ein tolles Konzentrationsspiel für Kinder, sondern eignet sich auch fabelhaft als Entschleunigung im Alltag. Das Ravensburger 1000 Teile Puzzle "Magischer Hirsch" besticht durch seine vielen Details und ein fantasievolles Puzzle-Motiv. Heute 35% günstiger. Hier geht's zum Deal.

Kuscheldecke

Affiliate Link -32% Kuscheldecke in verschiedenen Farben und Größen Jetzt shoppen 26,99 € 39,49 €

Draußen wird es langsam kalt und ungemütlich, Zeit sich eine bequeme Decke zum Einkuscheln auf der Couch zu besorgen. Schlagt ihr heute zu, könnt ihr diesen beliebten Klassiker sogar 32% günstiger bekommen. Hier gehts zum Deal.

AirPods und AirPods Pro

Affiliate Link Apple AirPods mit kabelgebundenem Ladecase Jetzt shoppen 124,00 €

Wer auf klangvollen Hörgenuss und Apple-Produkte steht, der hat heute direkt zwei Möglichkeiten, sichtbar Geld zu sparen. Sowohl die AirPods als auch die AirPods Pro sind mitbemerkenswertem Preisnachlass zu erhalten. Was selbstverständlich gleich bleibt, ist die Qualität und die intuitive Handhabung der Kopfhörer, die unter Musikliebhaber:innen ebenso geschätzt wird wie unter Podcast- und Hörbuchhörer:innen.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.