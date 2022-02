Die Schnäppchenjagd kann ermüdend sein. Nicht mit uns! Mit unseren Deals des Tages geben wir euch eine einfache und schnelle Übersicht, welche Angebote heute wirklich einen dicken Rabatt bringen.

Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals am 07. Februar

Oral-B PRO 3 Elektrische Zahnbürste

-50% Oral-B PRO 3 3000 Sensitive Clean Elektrische Zahnbürste 49,95 € 99,99 €

Die elektrische Zahnbürste von Oral-B sorgt mit 3D-Technologie und Andruckkontrolle für Tiefenreinigung und gesünderes Zahnfleisch. Der integrierte Timer hilft dabei, die empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einzuhalten. Heute sparen Sie ganze 50% beim Kauf. Hier geht's zum Deal.

Urban Decay Lidschattenpalette

-10% Urban Decay Naked Wild West Lidschatten Palette 10.8 g 49,95 € 56,00 €

Der wilde Westen ruft! Denn die Lidschattenpalette "Wild West" von Urban Decay mit ihren schönen Farben ist aktuell um 10% reduziert! Damit wird jeder Augenaufschlag unwiderstehlich. Hier gehts zum Deal.

Versace Parfum

-32% Versace Pour Femme Oud Oriental Eau de Parfum 100 ml 101,95 € 150,00 €

Mit dem Versace Parfum Pour Femme Oud Oriental erhaltet ihr eine Mischung aus Moschus, Zedernholz und Kaschmir in der Basisnote, Rose, Safran und Freesie in der Kopfnote und Orchidee, Lotus und Jasmin im Herzen. Spart jetzt noch 32% bei dem weiblichen Duft. Hier gehts zum Deal.

Pfeilring Nageletui

-22% Pfeilring Maniküre-Set mit Klappetui 100,95 € 129,95 €

Ein gutes Nageletui ist in der Regel recht teuer. Daher freuen wir uns über diesen Super-Deal von Pfeilring, denn das Nageletui-Set ist aktuell um 22% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Love & Relax Paar-Set

-71% Love & Relax Set für Paare 19,90 € 70,55 €

Das Wetter ist mal wieder schlecht und ihr möchtet es euch mit eurer Partnerin oder eurem Partner zu Hause gemütlich machen? Wie wäre es dann mit dem Love & Relax Set für Paare von Amorelie? Neben einer Massagekerze und einem Massageöl erhaltet ihr noch ein Gleitgel und einen Penisring für intime Stunden. Ganze 71% spart ihr bei dem Set - der perfekte Preis zum Ausprobieren. Hier gehts zum Deal.

Bunte, medizinische Kindermasken

-29% Europapa: 50x bunte, medizinische Masken (kleine Größe) 9,98 € 13,99 €

Masken gehören leider auch für unsere Kinder zum Alltag. Damit diese wenigstens etwas Freude an ihnen haben, gibt es sie von dem deutschen Hersteller Europapa in der kleinen Größe in vielen verschiedenen Farben. Dieses 50er-Set bietet einen bunten Mix und aktuell eine Preisersparnis von rund 40%. Hier gehts zum Deal.

Parka von Uniqlo

Warm verpackt und dennoch stylisch: Mit dem fliederfarbenen Parka von Uniqlo ist das ein Kinderspiel. Die Daunenjacke ist angenehm leicht und hält dennoch auch kälteren Temperaturen und Wind stand. Hier gehts zum Deal.

Kucheliger Mantel von s.Oliver

-30% s.Oliver - Mantel aus Teddyplüsch, Damen 104,99 € 149,99 €

Die kalte Jahreszeit begleitet uns noch eine Weile, da lohnt sich noch die Investition in einen kuscheligen Mantel in edlem Beige. Zu allem kombinierbar ist er die perfekte Ergänzung für eure Garderobe. Spart jetzt 30% auf den Mantel. Hier gehts zum Deal.

Charlotte Tilbury Pillow Talk Luscious Lip Slick

-15% Charlotte Tilbury: Pillow Talk Luscious Lip Slick 64,60 € 76,00 €

Spare heute unglaubliche 15% auf das Charlotte Tilbury Pillow Talk Luscious Lip Slick. Das Set, bestehend aus Lipliner, Lippenstift und Lipgloss, sorgt für die ultimativen verführerischen Lippen, mit einem perfektionierten Schmollmund und einem rosa-nudefarbenen, samtigen Lippen-Look.

Tefal Jamie Oliver Bratpfanne

-56% Tefal Jamie Oliver Cook´s Direct On Bratpfanne 43,46 € 98,99 €

Die beliebte Jamie Oliver Bratpfanne von Tefal ist aktuell mehr als 50% reduziert. Das Thermo-Signal färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und brat bereit ist – für perfektes Anbraten. Hier gehts zum Deal.

Krups Prep & Cook XL Küchenmaschine mit Kochfunktion

-40% Krups Prep & Cook XL Küchenmaschine mit Kochfunktion 569,99 € 949,99 €

Die Krups Prep & Cook XL Küchenmaschine mit Kochfunktion verfügt über insgesamt zwölf automatische Programme sowie einen manuellen Modus für vielseitige Zubereitungen. Dank des großen Fassungsvermögens kannst du Gerichte für bis zu zehn Personen kochen. Hier gehts zum Deal.

Remington Glättbürste

-45% Remington Glättbürste 2in1: Glätteisen & Haarbürste 32,99 € 59,99 €

Die Glättbürste von Remington vereint Haarbürste und Glätteisen in einem Produkt. Die hochwertigen keramikbeschichteten Borsten sorgen für geschmeidiges und glattes Haar in nur einem Zug. Die Bürste verfügt über drei Temperaturstufen und ist für alle Haartypen geeignet. Heute ganze 43% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Sofadecke

-32% XL Flauschige Wohndecke für Couch 26,99 € 39,49 €

Die Decke aus aus Fleece und Sherpa ist besonders weich und flauschig und hält dich in der kalten Jahreszeit schön warm. Die Decke ist pflegeleicht und in verschiedenen Farben erhältlich. Heute 41% günstiger. Hier geht's zum Deal.

Anti-Aging-Pads von Flora Mare

-50% YOUTH CONTROL Anti-Aging Pads Duo 24,75 € 49,50 €

Die Anti-Aging-Pads von Flora Mare (2 x 60 Stück) sind mit hochwirksamer Glycolsäure und Salicylsäure angereichert und helfen somit bei der Hauterneuerung und beim Abtragen abgestorbener Hautschuppen. Eure Haut sieht strahlender und glatter aus. Spart jetzt noch für kurze Zeit ganze 50% auf das Duo und zahlt somit statt 50 Euro nur 25 Euro! Hier gehts zum Deal.

WMF Smoothie-Maker

-50% WMF Smoothie Maker, Standmixer 29,99 € 59,99 €

Kreieren Sie leckere Shakes und gesunde Smoothies: Der WMF Mixer ist aus BPA-freiem Kunststoff und zerkleinert Obst, Gemüse und Nüsse mit dem 4-flügligen Edelstahlmesser schnell und einfach. Heute gibt es das Gerät zum halben Preis. Hier geht's zum Deal.

Corona Schnelltestset

-50% Hotgen Corona Schnelltest Selbsttest, 5 Stück 12,48 € 24,95 €

Bei dem Corona Schnelltestset von HotGen spart ihr momentan noch 42%, sodass ihr weniger als 15 Euro zahlt. Hier gehts zum Deal.

Stiefel aus Kunst-Wildleder von Uniqlo

-40% Uniqlo: kurze Stiefel / Stretch / Kunstleder 29,90 € 49,90 €

Diese Kunstlederstiefel von Uniqlo sind wunderbare Allrounder. Sie passen sich dank des dezenten Grautons, der Wildlederoptik und der schlichten Form ideal deinem Outfit an, sind durch das dehnbare und wasserabweisende Material bequem und gleichzeitig allseits bereit. Hier gehts zum Deal.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.