Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals am 30. Januar

Heizdecke von Beurer

Affiliate Link -37% Beurer: kuschelige Heizdecke / 6 Temperaturstufen / maschinenwaschbar / Abschaltautomatik / 180 x 130 cm Jetzt shoppen 55,99 € 89,99 €

So warm und kuschelig kann der Winter sein. Mit der weichen Heizdecke von Beurer könnt ihr es euch richtig gemütlich machen. Die Decke hat mit 1,80 mal 1,30 Metern eine gute Größe und ist dank sechs verschiedener Temperaturstufen individuell einstellbar. Eine Abstellautomatik sorgt für Sicherheit – und der Rabatt von fast 40% für eine schöne Ersparnis. Hier gehts zum Deal.

Satisfyer von Eis.de

Affiliate Link 39,99 € statt 69,95 €: Satisfyer Pro 2 Jetzt shoppen 39,99 €

Der berühmte Druckwellenvibrator Satisfyer Pro 2 ist aktuell um ganze 43% reduziert und kostet statt 69,95 Euro nur noch 39,99 Euro. Hier gehts zum Deal.

Mario & Rabbids – Sparks of Hope für die Nintendo Switch

Affiliate Link -36% Nintendo Switch: Mario & Rabbids – Sparks of Hope Jetzt shoppen 37,99 € 59,99 €

Spielfreude mit Super Mario und seinen Freunden. Erlebe beste Abenteuer mit dem Spiel "Mario & Rabbids - Sparls of Hope" für die Nintendo Switch. Derzeit könnt ihr dabei 36% sparen. Hier gehts zum Deal.

Kaschmir-Strickhose

Nach einem anstrengenden Tag möchte man einfach nur auf dem Sofa entspannen. Dafür braucht es auch die richtigen Klamotten wie eine Kaschmir-Strickhose. Die bekommt ihr aktuell mit einem Rabatt von fast 60%! Hier gehts zum Deal.

Oral-B Genius X

Affiliate Link -43% Amazon: Oral-B Genius X Elektrische Zahnbürste Jetzt shoppen 101,99 € 179,99 €

Professionelle Zahnreinigung und gesünderes Zahnfleisch: Die beliebte Oral-B Genius X überzeugt mit sechs Putzprogrammen und einer visuellen Andruckkontrolle, die rot aufleuchtet, wenn Sie zu fest putzen. Jetzt 43% sparen.Hier gehts zum Deal.

Jamie Oliver Pfanne

Affiliate Link -41% Amazon: Tefal Jamie Oliver Bratpfanne | 28 cm | Induktionsgeeignet | Spülmaschinengeeignet | Antihaft-Beschichtung | Thermo-Signal Jetzt shoppen 64,40 € 109,99 €

Die beliebte Bratpfanne von Starkoch Jamie Oliver überzeugt mit Antihaftversiegelung und Thermo-Signal, das sich rot färbt sobald die Pfanne optimal vorgewärmt ist. Für alle Herdarten geeignet. Jetzt 41% reduziert.Hier gehts zum Deal.

Trainingshose im Retro-Design

Die lässige Trainingshose von Only überzeugt mit einem coolen Retro-Design, hohem Bündchen und aktuell mit einem Rabatt von 49%! Hier geht's zum Deal.

Massagepistole

Affiliate Link -28% Bestseller: Massagepistole mit 30 Geschwindigkeiten & 10 Massageköpfen Jetzt shoppen 49,99 € 69,99 €

Was für eine Wohltat. Mit der Massagepistole könnt ihr Muskelkater und Verspannungen eigenständig behandeln und euch Linderung verschaffen. Mit 30 Geschwindigkeiten und 10 verschiedenen Massageköpfen ist eine individuelle Behandlung leicht möglich. Derzeit spart ihr zudem 28% und somit 30 Euro. Hier geht's zum Deal.

Stoffhose von Alba Moda

Affiliate Link -70% Alba Moda: Cargohose mit aufgesetzten Taschen, Taupe Jetzt shoppen 29,95 € 99,95 €

Stoffhose sind nicht nur bequemer als Jeans, sie sehen auch noch stylischer aus. Dazu kombinieren könnt ihr sowohl eine Bluse für einen Tag im Büro als auch ein Sweatshirt für ein Treffen mit Freunden. Spart jetzt ganze 70% bei der Stoffhose von Alba Moda, die übrigens heißbegehrt ist. Hier gehts zum Deal.

Hyaluronsäureserum von Inkey List

Affiliate Link -14% The INKEY List 2% Hyaluronic Acid Hydrating Gesicht Serum 30 ml Jetzt shoppen 6,00 € 6,99 €

Das Serum mit Hyaluronsäure von Inkey List ist aktuell um 14% reduziert, wodurch das sowieso schon preiswerte Beautyprodukt noch günstiger wird. Eure Haut wird dank des Serums mit Feuchtigkeit versorgt und strahlt somit mehr. Kleiner Tipp: Tragt das Serum auf, während eure Haut noch feucht ist, damit die Feuchtigkeit mithilfe des Serums in die Haut eindringen und dort gespeichert werden kann. Hier gehts zum Deal.

Sneaker von Steve Madden

Affiliate Link -20% Sneaker Steve Madden Weiß/Silberfarben Jetzt shoppen 95,95 € 119,99 €

Sneaker braucht man immer. Dank ihrer dicken Sohle sind die Schuhe von Steve Madden auch für niedrigere Temperaturen geeignet. Spart jetzt noch 20% auf die stylischen Sneaker. Hier gehts zum Deal.

Tasche von COACH

Momentan gibt es wieder hohe Rabatte bei COACH, sodass ihr bei Taschen bis zu 34% sparen könnt, im Outlet sogar bis zu 60%. Hier gehts zum Deal.

Hobo Bag von COACH

Mit der Hobo Bag von COACH könnt ihr alles verstauen, was man für einen Stadtbummel oder einen kleinen Ausflug braucht. Außerdem passt sie auch noch zu jedem Outfit. Spart jetzt noch den halben Preis!

Goldener Vintage-Ring von Thomas Sabo

Affiliate Link -30% Thomas Sabo Ring Vintage Jetzt shoppen 125,00 € 179,00 €

Mit einem goldenen Ring in Vintage-Optik könnt ihr jedes Outfit perfekt abrunden und verpasst ihm somit einen 80er und 90er Vibe. Aktuell spart ihr 30% auf das schicke Schmuckstück. Hier gehts zum Deal.

Hotgen-Schnelltests, 10 Stück

Affiliate Link -58% Hotgen Corona Schnelltest Selbsttest Antigentest auf SARS-CoV-2, 10 Stück (1er Pack)… Jetzt shoppen 4,14 € 9,94 €

Zuverlässig und einfach durchzuführen: Mit dem Hotgen-Schnelltest für zu Hause erhältst du schnell Gewissheit, ob du Corona-positiv bist. Aktuell spart ihr 58% beim Kauf der 10er-Packung. Hier gehts zum Deal.

Armband von Liebeskind Berlin

Affiliate Link -43% Amazon: LIEBESKIND Berlin Herz-Armband | Edelstahl vergoldet Jetzt shoppen 33,75 € 59,90 €

Schmuckstücke von Liebeskind Berlin sind zeitlos elegant. Das Armband aus vergoldetem Edelstahl passt zu schicken Abendoutfits ebenso wie zu einem lässigen Jeanslook. Aktuell ist das Armband, das es in weiteren Ausführungen gibt, ganze 43% rabattiert. Hier geht's zum Deal.

Steppjacke

Perfekt für kühle Herbsttage ist die Steppjacke in Beige von Alba Moda. Klassischer Schnitt und pflegeleicht – so muss eine Allrounder sein. Mit einem Rabatt von 60% spart ihr zudem rund 50 Euro. Hier geht's zum Deal.

Goldener Ring von Thomas Sabo

Affiliate Link -33% Thomas Sabo: Ring Heritage Gelbgold Jetzt shoppen 65,00 € 98,00 €

Ein schlichter goldener Ring rundet jedes Outfit ab und ist somit das perfekte Accessoire. Vorteil: Den Ring von Thomas Sabo gibt es auch in Silber, solltet ihr Gold nicht mögen. Jetzt mit einem Rabatt von 33%. Hier gehts zum Deal.

Steppmantel

Affiliate Link -33% Mantel in Wellensteppung, schwarz Jetzt shoppen 99,95 € 149,95 €

Ein Steppmantel ist die perfekte Wahl für den Herbst oder milde Wintertage. Wind und Regen haben keine Chance und aufgrund der Länge bleiben auch die Beine warm. Hier gehts zum Deal.

