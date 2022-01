Die Schnäppchenjagd kann ermüdend sein. Nicht mit uns! Mit unseren Deals des Tages geben wir euch eine einfache und schnelle Übersicht, welche Angebote heute wirklich einen dicken Rabatt bringen.

Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals am 18. Januar

Philips Automatischer Lockenstab

Der Moisture Protect AutoCurler von Philips sorgt mit seiner Ionisierungsfunktion für glänzende Locken, ohne dass eure Haare während des Stylings beschädigt werden. Momentan spart ihr 24% beim automatischen Lockenstab und zahlt statt 150 Euro nur 113 Euro. Hier gehts zum Deal.

Philips Bodygroom

Affiliate Link -33% Philips BG7025/15 Bodygroom Series 7000 mit integriertem Kammaufsatz (3 bis 11 mm) Jetzt shoppen 52,99 € 79,99 €

Der wasserdichte Rasierer von Philips ist ideal zum Trimmen und Rasieren aller Körperbereiche, denn das 4D-Haut-Konturen-System passt sich jedem Körper individuell an. Die Kanten sind abgerundet und sind dank der hypoallergenen Folie bestens für sensible Haut geeignet. Übrigens eignet sich der Rasier auch perfekt für die Bikinizone bei Frau. Stoppeln sind schnell weg und das ganz schmerzbefreit. Spart jetzt 34% und zahlt nur 53 Euro statt 80 Euro. Hier gehts zum Deal.

Heizdecke

Affiliate Link -22% Heizdecke mit Abschaltautomatik Jetzt shoppen 46,74 € 59,99 €

Warm und gemütlich entspannt es sich unter der elektrisch beheizten Decke von Mia & Coco. Sie verfügt über 10 Temperatureinstellungen und 9 Auto-Off-Timer-Stufen sowie eine Abschaltautomatik. Hier gehts zum Deal.

Hula-Hoop-Reifen

Hula-Hoop hält sich in diesem Jahr weiterhin wacker als Trend-Sportart. Zurecht – das Training mit dem riesigen Reifen eignet sich perfekt als Homeworkout. Aktuell sparst du beim Kauf bis zu 10%. Hier gehts zum Deal.

Bears with Benefits: Haarvitamine

Affiliate Link -21% Amazon: Bears with Benefits - Haarvitamine mit Biotin, Zink und Folsäure (Zuckerfrei) Jetzt shoppen 19,49 € 24,90 €

Die Gummibärchen von Bears with Benefits enthalten eine geballte Ladung an Beauty-Vitaminen und Mineralstoffen wie Biotin, Vitamin B6, Folsäure und Zink. Davon profitieren Haare, Haut und Nägel. Tierversuchsfrei und Made in Germany. Heute gibt es die Bärchen etwa 20% günstiger. Hier geht's zum Deal.

Veganes Collagen Lifting Gesichtspflege-Set

Affiliate Link -50% Veganes COLLAGEN Lifting Gesichtspflege-Set 4-teilig Jetzt shoppen 39,99 € 80,96 €

Die 2 Phasen Ampullen des Collagen Lifting Sets sorgen für einen multi-dimensionalen Aufbau eurer Kollagenstruktur, die Augencreme minimiert Falten, das Gesichtskonzentrat hilft bei der Förderung der Elastin- und Kollagensynthese eurer Haut und die Creme festigt das Hautbild und strafft es. Spart jetzt unglaubliche 50% bei dem Set und zahlt statt 81 Euro nur 40 Euro. Hier gehts zum Deal.

Starter-Set von Amorelie

Affiliate Link -28% Starter-Set für sie - Berry Jetzt shoppen 109,00 € 151,60 €

Für erotische Stunden allein oder zu zweit ist das Starter-Set von Amorelie perfekt. Es besteht aus einem Rabbit-Vibrator, Liebeskugeln und einer Toybag. Aktuell spart ihr 28% und zahlt statt 152 Euro nur 109 Euro und erhaltet beim Kauf sogar noch zusätzliche 10% Rabatt auf eure Bestellung. Hier gehts zum Deal.

WMF Smoothie-Maker

Affiliate Link -50% Amazon: WMF Smoothie Maker, Standmixer Jetzt shoppen 29,99 € 59,99 €

Kreieren Sie leckere Shakes und gesunde Smoothies: Der WMF Mixer ist aus BPA-freiem Kunststoff und zerkleinert Obst, Gemüse und Nüsse mit dem 4-flügligen Edelstahlmesser schnell und einfach. Heute gibt es das Gerät zum halben Preis. Hier geht's zum Deal.

Kunstleder-Rock von s.Oliver

Affiliate Link -43% s.Oliver: Rock mit Schlitz / Kunstleder Jetzt shoppen 50,99 € 89,99 €

Stilvoll und zugleich aufregend startet ihr mit diesem Rock aus Kunstleder durch. Der Schlitz gibt euch Bewegungsfreiheit und sorgt dafür, dass ihr den Rock nicht nur business-mäßig, sondern auch lässig und cool kombinieren könnt. Ein perfekter Rock für alle Gelegenheiten. Hier gehts zum Deal.

Corona Schnelltestset

Affiliate Link -36% Hotgen Corona Schnelltest Selbsttest, 5 Stück Jetzt shoppen 15,98 € 24,95 €

Bei dem Corona Schnelltestset von HotGen spart ihr momentan noch 36%, sodass ihr nur noch 17 Euro zahlt. Hier gehts zum Deal.

Staubsauger von AEG

Affiliate Link -43% AEG: Bodenstaubsauger "VX8-2-ÖKO" / 500 Watt Jetzt shoppen 147,99 € 259,95 €

Seit Jahrzehnten gehören Staubsauger der Marke AEG zu den Top-Produkten. Qualität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zeichnet sie aus. Der Bodenstaubsauger "VX8-2-ÖKO" bietet euch eine starke Saugleistung und ist zudem zu 55 Prozent aus recyceltem Kunststoff gefertigt. Weitere Pluspunkte: nur 64 Dezibel laut bzw. leise und 12 Meter Aktionsradius. Hier gehts zum Deal.

Grobstrick-Pullover von s.Oliver

Affiliate Link -33% s.Oliver - Strickpullover mit Rollkragen, Damen Jetzt shoppen 52,99 € 79,99 €

Bei eisigen Temperaturen kuscheln wir uns am liebsten in warme Pullover mit Rollkragen. Aktuell spart ihr fast 35% auf diesen Baumwoll-Mix-Pullover von s.Oliver. Hier gehts zum Deal.

Stiefel aus Kunst-Wildleder von Uniqlo

Affiliate Link -40% Uniqlo: kurze Stiefel / Stretch / Kunstleder Jetzt shoppen 29,90 € 49,90 €

Diese Kunstlederstiefel von Uniqlo sind wunderbare Allrounder. Sie passen sich dank des dezenten Grautons, der Wildlederoptik und der schlichten Form ideal deinem Outfit an, sind durch das dehnbare und wasserabweisende Material bequem und gleichzeitig allseits bereit. Hier gehts zum Deal.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.