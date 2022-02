Deal des Tages: Trend-Sport "Hula Hoop" – 30% Rabatt auf beliebten Hula-Hoop-Reifen

Die Schnäppchenjagd kann ermüdend sein. Nicht mit uns! Mit unseren Deals des Tages geben wir euch eine einfache und schnelle Übersicht, welche Angebote heute wirklich einen dicken Rabatt bringen.

Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals vom 25. Februar

Hula-Hoop-Reifen

Ihr möchtet sportlich in Schwung kommen und den Spaß dabei nicht aus den Augen verlieren? Dann ist dieser Hula-Hoop-Reifen einfach perfekt für euch. Dank der Größe und des Gewichts des Reifens unterstützt euch er euch bei der Gewichtsreduktion und sorgt für eine schöne Taille. Heute gibt es zudem 30% Rabatt – was will man mehr?! Hier gehts zum Deal.

Jamie Oliver Bratpfanne

Die hochwertige Edelstahl-Pfanne besitzt ein Thermo-Signal, das sich dunkelrot färbt, sobald die Pfanne perfekt vorgewärmt ist. So gelingt perfektes Anbraten. Heute ganze 24% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Bosch Akku-Staubsauger

Heute spart ihr mehr als 60 Prozent beim Kauf dieses Bosch Akku-Staubsaugers. Dank umfangreichem Zubehör wird jede Art von Schmutz vom Boden bis zur Decke beseitigt – ganz ohne nerviges Kabel. Hier gehts zum Deal.

Highlighter "Touche Éclat" von Yves Saint Laurent

Frisch aussehen und strahlen – das schafft der Highlighter "Touche Éclat" von Yves Saint Laurent im Handumdrehen. Sechs Töne stehen zur Auswahl und sind derzeit sogar stark rabattiert. Hier gehts zum Deal.

Corona Schnelltestset

Bei dem Corona Schnelltestset von HotGen spart ihr momentan noch 70%, sodass ihr weniger als 10 Euro zahlt. Hier gehts zum Deal.

Scrabble Original

Ein Klassiker unter den Brettspielen: Bei Scrabble geht es darum, Wörter zu bilden, um Punkte zu erhalten. Das Spiel ist für 2-4 Spieler und Kinder ab 10 Jahren geeignet. Heute ganze 30% günstiger. Hier geht's zum Deal.

Hugo Boss "Ma Vie Pour Femme"

Mit dem blumigen Eau de Parfum "Ma Vie Pour Femme" von Hugo Boss umhüllen sich seit Jahren viele Frauen – auch Markenbotschafterin Gwyneth Paltrow. Kein Wunder! Der Duft von Blumen, Kaktusblüten und Zedernholz ist elegant und leicht zugleich. Aktuell gibt es zudem einen ordentlichen Rabatt. Hier gehts zum Deal.

M2 Beauté Wimpernserum

Das Eyelash Activating Serum von M2 Beauté sorgt für deutlich dichtere und längere Wimpern innerhalb nur weniger Wochen. Nicht nur die aktiven, sondern auch die inaktiven Haarwurzeln der Wimpern werden gestärkt und deren Wachstum gefördert. Hier gehts zum Deal.

Biotherm Gesichtsserum

Mit seiner feuchtigkeitsspendenden und regenerierenden Wirkung auf eure Haut ist das Gesichtsserum von Biotherm perfekt für normale und Mischhaut geeignet. Somit kommt eure Haut gut durch jede Jahreszeit. Momentan spart ihr 33% auf die 125ml-Flasche. Hier gehts zum Deal.

Barbie Traumvilla

Dieses dreistöckige Puppenhaus von Barbie bringt Kinderaugen zum Strahlen. Die voll eingerichtete Barbie Traumvilla ist ca. 110 cm hoch und ca. 105 cm breit. Es bietet zehn verschiedenen Räume mit individuell gestaltbaren Extras und mehr als 75 weiteren Teilen für fantasievolles Spielen. Hier gehts zum Deal.

Haartrockner von Remington

Schonendes Haaretrocknen gelingt euch ganz einfach und schnell mit dem Haartrockner "Keratin Protect" von Remington. Der beliebte Haartrockner pflegt das Haar mit einer Anti-Fizz-Formel und ist heute sogar im Angebot. Spart ganz easy 23% vom Kaufpreis. Hier gehts zum Deal.

Steppjacke von Nordcap

Superleicht und doch kuschlig-warm seid ihr mit der Steppjacke von Nordcap verpackt. Da kann euch das Wetter nichts anhaben. Es gibt sie in vier verschiedenen Farben und heute mit einem super Rabatt von 60%! Hier gehts zum Deal.

Anti-Aging-Pads von Flora Mare

Die Anti-Aging-Pads von Flora Mare (2 x 60 Stück) sind mit hochwirksamer Glycolsäure und Salicylsäure angereichert und helfen somit bei der Hauterneuerung und beim Abtragen abgestorbener Hautschuppen. Eure Haut sieht strahlender und glatter aus. Spart jetzt noch für kurze Zeit ganze 50% auf das Duo und zahlt somit statt 50 Euro nur 25 Euro! Hier gehts zum Deal.

Oral-B PRO 3 Elektrische Zahnbürste

Die elektrische Zahnbürste von Oral-B sorgt mit 3D-Technologie und Andruckkontrolle für Tiefenreinigung und gesünderes Zahnfleisch. Der integrierte Timer hilft dabei, die empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einzuhalten. Heute spart ihr ganze 50% beim Kauf. Hier geht's zum Deal.

Parka von Uniqlo

Warm verpackt und dennoch stylisch: Mit dem fliederfarbenen Parka von Uniqlo ist das ein Kinderspiel. Die Daunenjacke ist angenehm leicht und hält dennoch auch niedrigeren Temperaturen und Wind stand. Hier gehts zum Deal.

Kucheliger Mantel von s.Oliver

Die kalte Jahreszeit begleitet uns noch eine Weile, da lohnt sich noch die Investition in einen kuscheligen Mantel in edlem Beige. Zu allem kombinierbar ist er die perfekte Ergänzung für eure Garderobe. Spart jetzt 40% auf den Mantel. Hier gehts zum Deal.

Remington Glättbürste

Die Glättbürste von Remington vereint Haarbürste und Glätteisen in einem Produkt. Die hochwertigen keramikbeschichteten Borsten sorgen für geschmeidiges und glattes Haar in nur einem Zug. Die Bürste verfügt über drei Temperaturstufen und ist für alle Haartypen geeignet. Heute ganze 50% reduziert. Hier geht's zum Deal.

