Die Schnäppchenjagd kann ermüdend sein. Nicht mit uns! Mit unseren Deals des Tages geben wir euch eine einfache und schnelle Übersicht, welche Angebote heute wirklich einen dicken Rabatt bringen.

Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals vom 16. Dezember

Animal Crossing: New Horizons für Nintendo Switch

Affiliate Link -21% (Original 60€) Animal Crossing: New Horizons / Nintendo Switch Jetzt shoppen 46,99 €

Längst ein Klassiker: Das Spiel "Animal Crossing: New Horizons" für Nintendo Switch begeistert seit Jahren die Player – egal, ob jung oder alt. Aktuell bekommt man das Spiel bei Media Markt mit einem Rabatt von mehr als 20%. Hier gehts zum Deal.

Playmobil Dollhouse

Affiliate Link -30% Playmobil Dollhouse 70208 Schlafzimmer und Nähstudio, mit Lichteffekten, ab 4 Jahren Jetzt shoppen 16,19 € 22,99 €

Das Playmobil Dollhouse eignet sich perfekt als Weihnachtsgeschenk für eure Kinder oder Neffen und Nichten. Zahlt jetzt weniger als 17 Euro für ein Schlafzimmer und Nähstudio mit Lichteffekten, statt 23 Euro. Hier gehts zum Deal.

Kenwood Küchenmaschine

Affiliate Link -47% Kenwood Chef XL Titanium KVL8320S Küchenmaschine Jetzt shoppen 467,99 € 889,00 €

Die Kenwood Küchenmaschine ist die perfekte Ergänzung für eure Küche. Ihr könnt mit dem Gerät auf verschiedenste Arten eure Zutaten miteinander vermischen und zu einem fertigen Produkt formen, sei es durchs Kneten, Schlagen, Kochen oder Backen. Spart jetzt die Hälfte des Preises der hochwertigen Küchenmaschine! Hier gehts zum Deal.

Crossbody Tasche von Liebeskind Berlin

Affiliate Link -27% Liebeskind Berlin Crossbody Bag (verschiedene Farben) Jetzt shoppen 87,37 € 119,90 €

Die Crossbody Bag von Liebeskind Berlin ist aus weichem Glattleder gefertigt und besitzt neben einem Hauptfach mit Reißverschluss zwei zusätzliche Seitenaußenfächer und einen verstellbaren Schultergurt. Das zeitlose und edle Design passt zu verschiedensten Outfits. Die Tasche gibt es in unterschiedlichen Farben. Heute für unter 90 Euro shoppen. Hier geht's zum Deal.

SHAN ZU Damastmesser

Affiliate Link -10% SHAN ZU Damastmesser Jetzt shoppen 89,99 € 99,99 €

Dieses Küchenmesser von SHANZ ZU bekommt ihr aktuell zum halben Preis. Das Damaststahlmesser hat eine viermal höhere Schärfe als ein normales Stahlmesser und sorgt so für das optimale Kochvergnügen. Hier gehts zum Deal.

Terminplaner von Moleskine

Moleskine steht für Qualität und schöne Papierprodukte. Mit diesem Terminplaner, der statt der üblichen 12 Monate direkt 18 Monate umfasst, hast du deine Termine stets übersichtlich im Blick, Platz für Notizen und ein zusätzliches Fach für weitere Zettel, etwa Kaufbelege o.ä. Bei einer Ersparnis von mehr als 30% braucht man eigentlich nicht lange überlegen, oder? Hier gehts zum Deal.

Teeblumen Geschenkset

Affiliate Link -28% Amazon: Creano Teeblumen Geschenkset (Glaskanne und Teerosen in 6 Sorten) Jetzt shoppen 19,92 € 27,90 €

Perfektes Geschenk für Tee-Fans: Teeblumen entfalten im heißen Wasser ihre Blüte und ihr Aroma. Dieses Geschenkset enthält 6 verschiedene Teeblumen und einen kleine hitzebeständige Glaskanne, in der man die Schönheiten beim Erblühen bewundern kann. Jede Blüte kann man bis zu 3x aufgießen. Heute sparen Sie 28%. Hier geht's zum Deal.

Weiches Kaschmir-Set von s.Oliver

Affiliate Link -34% s.Oliver - Regular: Wollhose mit Kaschmir, Damen Jetzt shoppen 65,99 € 99,99 €

Was trägt sich besser im Winter als ein Kaschmir-Set aus Pullover und Hose? Von s.Oliver gibt es aktuell eine Hose aus Kaschmir mit passendem Pullover dazu. Ihr könnt zwischen zwei Formen wählen: Kastenschnitt und Sweatshirt-Schnitt. Alles ist momentan zwischen 20% und 34% reduziert.

Gymnastikball

Affiliate Link -30% KESSER® Gymnastikball mit Luftpumpe Jetzt shoppen 14,56 € 20,80 €

Ein Gymnastikball ist vielseitig einsetzbar und die ideale Lösung für rückengerechtes Sitzen. Durch die in der Lieferung enthaltenen Luftpumpe lässt sich der Ball schnell und einfach aufblasen und kann anschließend mit dem Stöpsel dicht verschlossen werden. Hier gehts zum Deal.

Bosch Küchenmaschine zum Keksebacken & mehr

Affiliate Link -44% Bosch Küchenmaschine MUM5 CreationLine MUM58L20 Jetzt shoppen 194,00 € 349,00 €

Weihnachten ist die beste Zeit, um Kekse und Kuchen zu backen. Damit das ganz stressfrei funktioniert, gibt es Küchenmaschinen, die unter anderem das Rühren übernehmen. Spart jetzt mehr als 40% und zahlt keine 200 Euro statt 350 Euro. Hier gehts zum Deal.

Remington Glätteisen

Affiliate Link -63% Amazon: Remington Glätteisen Pro-Ion Testsieger Jetzt shoppen 29,99 € 79,99 €

Zaubert seidenglatte Haare: Die Ionen-Technologie und die hochwertige Keramikbeschichtung des Remington Glätteisens sorgen für weniger Frizz und statische Aufladung. Nach 15 Sekunden Aufheizzeit ist das Glätteisen bereit und ihr könnt zwischen 9 Temperaturstufen wählen. Heute spart ihr unglaubliche 63%. Hier geht's zum Deal.

Sony Noise Cancelling Kopfhörer

Affiliate Link (Originalpreis 379€): Sony Noise Cancelling, Over-ear Kopfhörer, Bluetooth Jetzt shoppen 193,99 €

Ihr wollt eurer Musik oder dem Lieblings-Podcast ohne Störung lauschen? Dann braucht ihr Noise Cancelling Kopfhörer wie die von Sony, bei denen ihr jetzt unfassbare 47% spart! Schnells ein lohnt sich, denn das Angebot endet bald! Hier gehts zum Deal.

Handtasche von Liebeskind

Affiliate Link -30% Liebeskind Berlin: Handtasche / Schultertasche Jetzt shoppen 139,00 € 199,90 €

Mit dieser klassischen, schönen Handtasche von Liebeskind seid ihr zu jedem Anlass passend gekleidet. Dank der schlichten Optik passt sie sich jedem Style an. Ob zu Jeans mit T-Shirt während eines Stadtbummels oder abends beim Besuch eines schicken Restaurants – dieses Modell kann euch überall hin begleiten. Dank der mittleren Größe passen die notwendigen Dinge wie Handy, Geld und Schlüssel locker rein. Heute erwartete euch ein super Angebot – sparen und gut aussehen, was will man mehr?! Hier gehts zum Deal.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.