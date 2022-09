Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals am 28. September

Akupressurmatte

Sagt Rückenschmerzen den Kampf an: Eine Akupressurmatte löst Verspannungen und fördert die Durchblutung. Das Set von Wellax ist mit Kokosfasern gefüllt und beinhaltet außerdem ein Akupressurkissen. Jetzt ausprobieren und 24% sparen. Hier gehts zum Deal.

Crossbody-Bag von Calvin Klein

Diese Crossbody-Bag von Calvin Klein könnte euer nächster Fashion-Liebling werden. Die handliche Tasche passt sich toll in eure Herbst- und Winterlooks, bietet genug Platz für die wichtigsten Utensilien und sieht stylisch aus. Aktuell spart ihr zudem fast 20 Euro. Hier geht's zum Deal.

Oral-B iO 9

Für eine schnelle und effektive Reinigung eignen sich elektrische Zahnbürsten. Die Oral-B iO 9 ist momentan um 43% reduziert und verfügt unter anderem über einen Drucksensor und Timer. Hier geht's zum Deal.

Schluppenbluse

Eine klassische Schluppenbluse macht jedes Outfit zum Hingucker. Dieses Modell von Alba Moda ist aktuell fast um die Hälfte reduziert. Hier gehts zum Deal.

Jamie Oliver Pfanne

Perfektes Anbraten garantiert: Die beliebte Edelstahlpfanne überzeugt mit Antihaftbeschichtung und Temperaturanzeiger, welcher sich dunkelrot färbt, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist. Aktuell spart ihr 50% beim Kauf. Hier geht's zum Deal.

Massagepistole

Die Massagepistole löst Verspannungen, lindert Schmerzen und fördert die Durchblutung. Das Modell von Hoposo verfügt über 6 Massageköpfe und 30 Geschwindigkeitseinstellungen und bietet so die richtige Behandlung für jede Muskelgruppe. Jetzt ganze 65% sparen. Hier gehts zum Deal.

New Balance Sneaker

Die New Balance Sneaker 574 in navy sind aktuell um 30% reduziert. Das Praktische: Sowohl zu Stoffhosen als auch zu Straight-Leg-Jeans könnt ihr die universellen Sneaker kombinieren. Hier gehts zum Deal.

Chelsea Boots von Tamaris

Ihr seid noch auf der Suche nach den perfekten Boots für den Herbst? Diese warmen Chelsea Boots von Tamaris sind aktuell um 22% reduziert. Dank ihrer dicken Sohle bleiben die Füße schön warm. Hier gehts zum Deal.

Blackroll Haltungstrainer

Der Haltungstrainer von Blackroll erinnert durch leichten Druck gegen die Schultern daran, sich bei schlechter Haltung wieder aufzurichten. Das beugt Verspannungen und Schmerzen vor. Der weiche und flexible Gurt mit Klettband ist einfach anzulegen und angenehm zu tragen. Jetzt 50% günstiger. Hier gehts zum Deal.

ghd Hitzeschutzspray

Bevor es ans Stylen mit Haartrockner, Glätteisen, Welleneisen oder Lockenstab geht, solltet ihr eure Haare immer mit einem Hitzeschutz pflegen. Nutzt ihr keinen, können eure Haare in nur einer Session schon so großen Schaden nehmen, dass sie sofort strohig aussehen. Das Hitzeschutzspray von ghd ist aktuell um 28% reduziert. Hier gehts zum Deal.

ghd Haartrockner-Set

Beim Haartrockner-Set von ghd bekommt ihr neben einem Föhn mit zwei Aufsätzen noch eine Styling-Bürste und zwei Clips zum Abteilen der Haare dazu und das 40 Euro günstiger. Hier lohnt sich schnell sein, denn die Haartrockner von ghd gehören zu den Besten und sind daher heiß begehrt. Hier gehts zum Deal.

Beurer Gesichtsbürste

Für porentief reine und weiche Haut: Mit der elektrischen Reinigungsbürste reinigen Sie Ihre Haut bis zu 4-mal gründlicher als mit der Hand. Dank zwei Geschwindigkeitsstufen und dem weichen Bürstenaufsatz kann die Anwendung für unterschiedliche Hauttypen angepasst werden. Jetzt ausprobieren und 23% sparen. Hier gehts zum Deal.

Remington Lockenstab

Der beliebte Pro Soft Curl Lockenstab von Remington zaubert eine natürliche Lockenpracht. Durch die hochwertige, antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung wird dein Haar gut geschützt. Jetzt gibt es den Lockenstab ganze 42% günstiger.Hier geht's zum Deal.

Pillow Talk Lip Kit von Charlotte Tilbury

Nicht nur Promis sind vernarrt in die Produkte von Charlotte Tilbury. Besonders beliebt ist dabei der Lippenstift Pillow Talk. Den gibt es heute in einem Lip Kit inklusive eines passenden Lipliners und mit einem Rabatt von 10%. Hier geht's zum Deal.

Superga Classic Sneaker

Nicht nur Herzogin Kate liebt sie: Die Leinenschuhe von Superga sind ein wahrer Sommer-Klassiker und passen sowohl zu luftigen Kleidern als auch zu lässigen Jeans. Den Klassiker SUPERGA 2750 Cotu Classic gibt es in diversen Farben. Aktuell bis zu 35% günstiger. Hier geht's zum Deal.

Thomas Sabo Sternzeichen-Anhänger

Ob an Ketten oder Armbändern – mit den Anhängern von Thomas Sabo kann man schnell seinen Schmuck erweitern oder verändern. Aktuell ist der Sternzeichen-Coin in gold um die Hälfte reduziert. Hier gehts zum Deal.

Puma Sneaker

Sneaker kann man nicht genug haben, schließlich sind sie universell einsetzbar. Die klassischen Turnschuhe von Puma in weiß mit silberfarbenen Elementen gibt es jetzt noch mit einem Rabatt von bis zu 33%. Hier gehts zum Deal.

Jack & Jones Boxershorts

Unterhosen dürfen und müssen immer mal wieder aussortiert und ersetzt werden. Das 5er-Pack von Jack & Jones bekommt ihr jetzt für rund 26 statt für 35 Euro. Hier gehts zum Deal.

Tefal Sandwichmaker

Ob Schinken-Käse, Tomate-Mozzarella oder Toast Hawaii: Der beliebte Sandwichmaker von Tefal zaubert schnell und einfach krosse Sandwiches, die immer gelingen. Das Gerät ist leicht zu bedienen und dank antihaftbeschichteter Platten einfach zu reinigen. Hier gehts zum Deal.

Periodenunterwäsche

Ein Periodenslip kann als Ersatz für Binden, Tampons oder Menstruationstassen getragen werden. Er eignet sich aber auch wunderbar als Ergänzung zu euren bevorzugten Hygieneprodukten während der Menstruation. Je nach Stärke eurer Periode könnt ihr mit einer Menstruationsunterhose in etwa 3 Binden oder 4 Tampons ersetzen. Durch eine feuchtigkeitsabsorbierende Stofflage ist die Periodenunterwäsche zudem geruchsneutral und bietet maximalen Schutz. Nach dem Tragen wird der Slip kalt ausgespült und in der Waschmaschine gewaschen. Hier gehts zum Deal.

Haarparfüm "Lotus Garden"

Der Geruch der Sommerfrische im Haar – das verspricht das Haarparfüm "Lotus Garden" von ahuhu. Duftnoten wie Wasserlilie, Rose, Jasmin & einen wenig Moschus sorgen für einen angenehmen Duft und binden unangenehme Gerüche. Aktuell gibt es 40% Rabatt. Hier geht's zum Deal.

Tefal Heißluftfritteuse

In einer Heißluftfritteuse lassen sich unzählige Gerichte im Handumdrehen zubereiten. Mit der Tefal Heißluftfritteuse könnt ihr nicht nur frittieren, sondern auch grillen, rösten und backen. Aktuell spart ihr über die Hälfte des normalen Preises. Hier gehts zum Deal.

Apple MacBook

Aktuell könnt ihr einige hundert Euro beim Kauf von Apple MacBooks sparen. So ist das Apple MacBook Air um 14 Prozent reduziert und auf das neueste Apple MacBook Pro bekommt ihr ganze 14% Rabatt.

Samsung Galaxy Buds

Mit den Samsung Galaxy Buds könnt ihr ein geräuschfreies Sounderlebnis erwarten, denn die kabellosen Bluetooth-In-Ears haben die Noise-Cancelling-Funktion. Aktuell spart ihr noch für kurze Zeit unglaubliche 67%! Hier geht's zum Deal.

Beurer Maniküre-Pediküre-Set

Schöne Hände und Füße, ohne Unsummen an Geld beim Profi auszugeben? Das geht mit dem Mani- und Pediküre-Set von Beurer, mit dem ihr eure Nägel ganz leicht in Form bringen könnt. Das Set ist heute noch um 42% reduziert.Hier geht's zum Deal.

