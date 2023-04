Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals am langen Osterwochenende (6. April bis 10. April)

Armbanduhr von Liebeskind Berlin

Mit einer Armbanduhr von Liebeskind Berlin liegt ihr immer goldrichtig – und das nicht nur, wenn die Uhr selbst in Roségold strahlt wie dieses Modell. Mit einer guten Größe von 38 Millimeter Durchmesser und dem schlichten, edlen Design der Uhr passt sich das Modell all euren Looks wunderbar an. Von schick bis sportlich – diese Uhr macht alles mit. Derzeit spart ihr auf diese Ausführung 62% – andere Varianten sind ebenfalls zwischen 47 und 71% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Gartenscheren-Set von Gardena

Frühlingszeit heißt Gartenzeit. Um alles wieder aus dem Winterschlaf zu erwecken, bedarf es nicht nur wärmerer Temperaturen und Sonnenschein, sonder auch ein klein wenig (mehr) Gartenarbeit. Mit dem Gartenscheren-Set habt ihr das passende Werkzeug bereit. Dank der Bypass-Schneiden gelingt das Ganze ohne unnötig viel Mühe. Und mit 29% Rabatt spart ihr zudem etwas Geld. Hier geht's zum Deal.

Jenga Classic

Das beliebte Spiel für die ganze Familie ist aktuell um beachtliche 40% reduziert. Es trainiert Schnelligkeit und Fingerspitzengefühl. Für alle ab 6 Jahre. Hier geht's zum Deal.

Crossbody Bag im Hobo Style von Coccinelle

Eine helle Tasche für den Frühling ist noch das, was dir fehlt? Die Crossbody Bag im Hobo Style von Coccinelle ist aus weichem Leder und für beinahe jedes Outfit geeignet. Eine Investition, die sich lohnt. Aktuell spart ihr 30% auf die schöne Tasche. Hier gehts zum Deal.

Steppjacke für den Frühling

Mit dem Frühling kommen auch höhere Temperaturen, doch manchmal kann es immer noch ein bisschen frisch sei. Dafür sind Steppjacken genau das Richtige, um keine Gänsehaut zu bekommen. Und mit einem schlichten Beige macht ihr sowieso nie etwas falsch. Wie praktisch, dass es gerade die Steppjacke von Alba Moda mit einer Reduzierung von ganzen 60% gibt. Hier gehts zum Deal.

Helle Chunky Boots

Der Winter ist vorbei, da dürfen die dunklen Farben gern den helleren weichen. Die Chunky Boots von Reken Maar aus Leder sind der perfekte Begleiter für den Frühling und peppen jedes Outfit auf. Außerdem spart ihr jetzt noch den halben Preis und zahlt statt 170 Euro nur noch 85 Euro für die Stiefel. Hier gehts zum Deal.

Paillettenrock in Champagnerrosé

Die nächste Hochzeit steht an oder ein Familienmitglied will einen runden Geburtstag feiern? Dann ist ein Paillettenrock genau das Richtige für diese Feierlichkeiten. Mit einem Midirock könnt ihr auf jeder Party glänzen und schimmern und dazu sowohl T-Shirts als auch zarte gecroppte Blusen tragen. Spart jetzt 30% und freut euch schon auf das nächste Fest. Hier gehts zum Deal.

Rucksack von Liebeskind Berlin

Mit dem coolen Rucksack von Liebeskind Berlin seid ihr superentspannt unterwegs. Die mittlere Größe ist ideal für alle wichtigen Utensilien, die ihr bei einem Stadtbummel, Cafébesuch oder der Arbeit benötigt. Es gibt das Modell in vielen verschiedenen Farben – die schwarze Variante ist derzeit ganze 40% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Remington Lockenstab

Der Lockenstab von Remington zaubert weiche und natürliche Locken. Die hochwertige, antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung sorgt für weniger Haarbruch. Jetzt ganze 36% günstiger. Hier gehts zum Deal.

adidas Originals "Superstar"

Klassische Sneaker sind immer eine Bereicherung für den Schuhschrank. Bei den "Superstar"-Sneakers von adidas spart ihr jetzt 33%. Hier gehts zum Deal.

Liebeskind Berlin Armbanduhr

Die Damenuhr von Liebeskind Berlin ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und wertet mit ihrer schlichten Eleganz jedes Outfit auf. Die Uhr ist wasserdicht und aus kratzunempfindlichem Glas. Jetzt ganze 59% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Lichtwecker von Philips

Für Frühaufsteher und alle, die es werden wollen oder müssen. Der Lichtwecker von Philips hilft euch, besser in den Tag zu starten. Selbst dann, wenn der Tag draußen noch gar nicht richtig begonnen hat. Mit dem Lichtwecker werdet ihr sanft und langsam geweckt. Zwei natürliche Wecktöne sorgen nach der Licht-Weck-Phase für das endgültige Signal zum Aufstehen. Aktuell gibt es 24%. Hier geht's zum Deal.

Vans

Vans

Nicht nur die adidas Originals "Superstar" sind aktuell im Sale, sondern auch die klassischen Vans, die zu vielen Outfits passen. Spart hier ganze 18%.

Kaleido M Tablett von Hay

Die stylischen Tabletts von Hay sind ein Hingucker auf jedem Coffeetable oder Sideboard. Dank der verschiedenen Farben passen sie zudem in jedes Farbkonzept. Bei Design-Bestseller gibt es sie derzeit vergünstigt. Hier geht's zum Deal.

Armband von Liebeskind Berlin

Schmuckstücke von Liebeskind Berlin sind zeitlos elegant. Das Armband aus vergoldetem Edelstahl passt zu schicken Abendoutfits ebenso wie zu einem lässigen Jeanslook. Aktuell ist das Armband, das es in weiteren Ausführungen gibt, ganze 40% rabattiert. Hier geht's zum Deal.

WMF Wasserkocher

Der Wasserkocher von WMF überzeugt mit zeitlos schlichtem Design und leistungsstarken 2.400 Watt für bequemes und schnelles Erhitzen von Wasser. Hohe Sicherheit ist durch Trockenlauf- und Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und Deckelverriegelung. Jetzt 49% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Satisfyer von Eis.de

Der berühmte Druckwellenvibrator Satisfyer Pro 2 ist aktuell um ganze 43% reduziert und kostet statt 69,95 Euro nur noch 39,99 Euro. Hier gehts zum Deal.

Massagepistole

Was für eine Wohltat. Mit der Massagepistole könnt ihr Muskelkater und Verspannungen eigenständig behandeln und euch Linderung verschaffen. Mit 30 Geschwindigkeiten und 10 verschiedenen Massageköpfen ist eine individuelle Behandlung leicht möglich. Derzeit spart ihr zudem 28% und somit 20 Euro. Hier geht's zum Deal.

Goldener Vintage-Ring von Thomas Sabo

Mit einem goldenen Ring in Vintage-Optik könnt ihr jedes Outfit perfekt abrunden und verpasst ihm somit einen 80er und 90er Vibe. Aktuell spart ihr 50% auf das schicke Schmuckstück. Hier gehts zum Deal.

Hotgen-Schnelltests, 10 Stück

Zuverlässig und einfach durchzuführen: Mit dem Hotgen-Schnelltest für zu Hause erhältst du schnell Gewissheit, ob du Corona-positiv bist. Aktuell spart ihr 34% beim Kauf der 10er-Packung. Hier gehts zum Deal.

