Die besten Deals vom 8. November

Jamie Oliver Pfanne

Affiliate Link -41% Amazon: Jamie Oliver Bratpfanne | Induktionsgeeignet | Spülmaschinenfest | Antihaft-Beschichtung | Thermo-Signal | Edelstahl Jetzt shoppen 64,95 € 109,99 €

Perfektes Anbraten garantiert: Die beliebte Edelstahlpfanne überzeugt mit Antihaftbeschichtung und Temperaturanzeiger, welcher sich dunkelrot färbt, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist. Aktuell spart ihr 41% beim Kauf. Hier geht's zum Deal.

Remington Lockenstab

Affiliate Link -35% Amazon: Remington Lockenstab Pro Soft Curl Jetzt shoppen 27,99 € 42,99 €

Der Lockenstab von Remington zaubert weiche und natürliche Locken. Durch die hochwertige, antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung wird das Haar geschützt. Du kannst zwischen 10 Temperatureinstellungen von 130-220°C wählen. Jetzt ganze 35% günstiger.Hier gehts zum Deal.

Magic Finish Make-up-Set

Affiliate Link -23% MAGIC FINISH Weihnachtskugel Set Jetzt shoppen 29,99 € 38,98 €

Mit dem Make-up-Set von M. Asam zaubert ihr euch selbst einen makellosen Teint. Das Praktische: Die Mousse passt sich automatisch eurem Hautton an, sodass die Foundation für viele nutzbar ist. In der weihnachtlichen Kugel lässt sich das Set auch gut verschenken, wenn ihr es nicht für euch selbst nutzen wollt. Spart jetzt 23%!Hier gehts zum Deal.

Braune Stiefeletten

Affiliate Link -26% Stiefelette SIENNA Cognac Jetzt shoppen 109,99 € 149,99 €

Braune Stiefeletten sind sowohl im Herbst und Winter einsetzbar, als auch im Frühling. Kombinieren könnt ihr sie nämlich mit beinahe allem – von der Jeans, über einen Rock bis hin zum Kleid, mit oder ohne Strumpfhose. Die schicken Lederschuhe gibt es aktuell mit einem Rabatt von 26%.Hier gehts zum Deal.

Goldener Ring von Thomas Sabo

Affiliate Link -33% Thomas Sabo Ring Heritage, gelbgoldfarben Jetzt shoppen 65,00 € 98,00 €

Ein schlichter goldener Ring rundet jedes Outfit ab und ist somit das perfekte Accessoire. Vorteil: Den Ring von Thomas Sabo gibt es auch in Silber, solltet ihr Gold nicht mögen. Jetzt mit einem Rabatt von 33%. Hier gehts zum Deal.

Bademantel mit Waffelmuster

Affiliate Link -14% Iris & Lilly, Kurzer Bademantel aus Baumwolle mit Waffelmuster Jetzt shoppen 20,40 € 23,99 €

Ein Bademantel mit Waffelmuster ist sowohl im Winter als auch im Sommer perfekt, wenn man gerade aus der Dusche steigt und noch nicht weiß, was man anziehen will. Dank seiner Baumwoll-Wattierung unterstützt er den Körper dabei, die perfekte Temperatur zu erreichen, sodass man weder schwitzt noch friert. Aktuell spart ihr 14% bei dem hochwertigen Bademantel, der sich übrigens auch gut als Weihnachtsgeschenk eignet. Hier gehts zum Deal.

Steppmantel

Affiliate Link -33% Mantel in Wellensteppung, schwarz Jetzt shoppen 99,95 € 149,95 €

Ein Steppmantel ist die perfekte Wahl für den Herbst oder milde Wintertage. Wind und Regen haben keine Chance und aufgrund der Länge bleiben auch die Beine warm. Hier gehts zum Deal.

Medizinische Masken

Affiliate Link -23% 50 Medizinische OP-Maske Schwarz CE Zertifiziert für Medizin, Typ IIR Hohe Filtereffizienz BFE≥98 Jetzt shoppen 8,99 € 11,75 €

Da vielerorts medizinische Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und manchen Büros noch oder wieder Pflicht sind, ist es immer sinnvoll, ausreichend davon zu Hause zu haben. Die stylischen 50 schwarzen Masken gibt es jetzt noch um 23% reduziert. Hier gehts zum Deal.

IPL-Gerät von Braun

Affiliate Link -54% Braun: IPL-Gerät "Silk Expert Pro 5" / Haarentfernungsgerät für dauerhaft sichtbare Haarentfernung Jetzt shoppen 273,31 € 599,99 €

Das IPL-Gerät von Braun gehört zu den beliebtesten Haarentfernungsgeräten überhaupt. Das Modell der Qualitätsmarke sorgt für ein dauerhaft-anhaltendes Ergebnis ohne schmerzhafte Prozedur. Die sanfte Haarentfernung hält wochen- und sogar monatelang. Aktuell gibt es einen enormen Rabatt von 50%. Hier geht's zum Deal.

Philips Sonicare Zahnbürste

Affiliate Link -24% Amazon: Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Elektrische Schallzahnbürste Jetzt shoppen 64,99 € 84,99 €

Die Philips Sonicare Zahnbürste reinigt die Zähne sanft und sicher. Dank Schalltechnologie werden auch die Zahnzwischenräume sauber und Plaque entfernt. Für natürlich weiße und gesunde Zähne schon nach einer Woche. Jetzt 24% sparen. Hier gehts zum Deal.

Levi's 724

Kaum eine Jeans ist so klassisch wie die 724 von Levi's. Dank ihres geraden Beins und hohen Bundes schmeichelt sie jeder Figur und kann zu vielen Styles getragen werden. Spart jetzt noch bis zu 34%, bevor die Jeans ausverkauft sind. Hier gehts zum Deal.

Hotgen-Schnelltest

Affiliate Link -73% Hotgen Corona Schnelltest Selbsttest Antigentest auf SARS-CoV-2, 10 Stück (1er Pack) Jetzt shoppen 13,58 € 49,90 €

Pünktlich zum Herbst steigen die Corona-Zahlen wieder. Mit dem Hotgen-Schnelltest für zu Hause erhaltet ihr schnell Gewissheit, ob es euch ebenfalls getroffen hat. Aktuell spart ihr 70%.Hier gehts zum Deal.

Yankee Candle

Affiliate Link -25% Yankee Candle Duftkerze im Glas (groß) | Cinnamon Stick | Brenndauer bis zu 150 Stunden Jetzt shoppen 24,63 € 32,90 €

Kerzen bringen eine gemütliche Stimmung in die eigenen vier Wände. Diese Kerze im Glas von Yankee Candle hat eine Brenndauer von 72 Stunden und überzeugt mit ihrem langanhaltenden Duft. Hier gehts zum Deal.

New Balance Sneaker

Affiliate Link -30% New Balance Damen 574 Sneaker, Navy Jetzt shoppen 76,90 € 109,95 €

Die New Balance Sneaker 574 in navy sind aktuell um 20% reduziert. Das Praktische: Sowohl zu Stoffhosen als auch zu Straight-Leg-Jeans könnt ihr die universellen Sneaker kombinieren. Hier gehts zum Deal.

Levi's Skinny Jeans

Affiliate Link -39% Levi's High Rise Skinny Jeans Jetzt shoppen 60,95 € 100,00 €

In eine gut sitzende Jeans zu investieren, kann nicht schaden. Jeanshosen von Levi's überzeugen in ihrer Qualität und Passform. Aktuell spart ihr bis zu 34% des Preises. Hier gehts zum Deal.

Waffeleisen

Affiliate Link -24% Amazon: Waffeleisen für klassische Herzwaffeln (verschiedene Farben) Jetzt shoppen 31,82 € 41,99 €

Das Waffeleisen von Cloer zaubert klassische Herzwaffeln. Durch die Antihaftbeschichtung bleibt nichts kleben. Den Bräunungsgrad kann man per Drehregler selbst bestimmen. Einfache Reinigung und platzsparende Aufbewahrung. Jetzt 24% sparen. Hier gehts zum Deal.

Skechers Hausschuhe

Affiliate Link -29% Skechers Cozy Campfire - Team Toasty Flache Hausschuhe Damen, Schwarz Jetzt shoppen 35,51 € 49,95 €

Wer keine Fußbodenheizung hat, ist mit wärmenden Hausschuhen wie denen von Skechers mindestens genauso gut bedient und muss keine kalten Füße befürchten. Spart jetzt noch schnell 30%! Hier gehts zum Deal.

Wimpernserum

Affiliate Link -52% CILAMOUR Cilamour Wimpernserum Jetzt shoppen 51,95 € 109,00 €

Für traumhaft lange und natürliche Wimpern ist ein Serum gut, das eure Wimpernwurzel stärkt, sodass sie weniger ausfallen. Das Serum von Cilamour ist aktuell um 52% reduziert, wodurch ihr statt 109 Euro nur 52 Euro zahlt. Hier gehts zum Deal.

Thomas Sabo Sternzeichen-Anhänger

Affiliate Link -49% Thomas Sabo: Charm-Anhänger Sternzeichen Coin goldfarben Jetzt shoppen 75,00 € 149,00 €

Ob an Ketten oder Armbändern – mit den Anhängern von Thomas Sabo kann man schnell seinen Schmuck erweitern oder verändern. Aktuell ist der Sternzeichen-Coin in gold um die Hälfte reduziert. Hier gehts zum Deal.

Haarparfüm "Lotus Garden"

Der Geruch der Sommerfrische im Haar – das verspricht das Haarparfüm "Lotus Garden" von ahuhu. Duftnoten wie Wasserlilie, Rose, Jasmin & einen wenig Moschus sorgen für einen angenehmen Duft und binden unangenehme Gerüche. Aktuell gibt es 40% Rabatt. Hier geht's zum Deal.

Beurer Maniküre-Pediküre-Set

Schöne Hände und Füße, ohne Unsummen an Geld beim Profi auszugeben? Das geht mit dem Mani- und Pediküre-Set von Beurer, mit dem ihr eure Nägel ganz leicht in Form bringen könnt. Das Set ist heute noch um 42% reduziert.Hier geht's zum Deal.

