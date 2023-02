Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals am 28. Februar

Warme Winterjacke

Für den immer noch anhaltenden Wintermodus braucht es die richtige Winterjacke. Die bekommt ihr aktuell von Alpenblitz in verschiedenen Farben wie Schwarz oder Dunkelblau bei Otto mit einem Rabatt von bis zu 85%!Hier gehts zum Deal.

Winterstiefel von Tamaris

Der Winter ist noch nicht überstanden, dafür aber die teilweise hohen Preis von Winterstiefeln. Die gibt es aktuell von Tamaris und anderen Marken reduziert. Sorgt also für den nächsten Winter vor oder tragt sie noch mal im nächsten Ski-Urlaub. Hier gehts zum Deal.

Liebeskind Berlin Armbanduhr

Die Damenuhr von Liebeskind Berlin ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und wertet mit ihrer schlichten Eleganz jedes Outfit auf. Die Uhr ist wasserdicht und aus kratzunempfindlichem Glas. Jetzt ganze 49% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Boots von LeGer

Von LeGer, der Marke von Model Lena Gercke, gibt es aktuell Boots in Schwarz und Beige deutlich reduziert. Die beigen Boots sind um 50% herabgesetzt, bei den schwarzen Boots spart ihr immerhin 10%. Hier geht's zum Deal.

Lichtwecker von Philips

Für Frühaufsteher und alle, die es werden wollen oder müssen. Der Lichtwecker von Philips hilft euch, besser in den Tag zu starten. Selbst dann, wenn der Tag draußen noch gar nicht richtig begonnen hat. Mit dem Lichtwecker werdet ihr sanft und langsam geweckt. Zwei natürliche Wecktöne sorgen nach der Licht-Weck-Phase für das endgültige Signal zum Aufstehen. Aktuell gibt es 16%. Hier geht's zum Deal.

Armband von Liebeskind Berlin

Schmuckstücke von Liebeskind Berlin sind zeitlos elegant. Das Armband aus vergoldetem Edelstahl passt zu schicken Abendoutfits ebenso wie zu einem lässigen Jeanslook. Aktuell ist das Armband, das es in weiteren Ausführungen gibt, ganze 41% rabattiert. Hier geht's zum Deal.

Jamie Oliver Pfanne

Die beliebte Bratpfanne von Starkoch Jamie Oliver überzeugt mit Antihaftversiegelung und Thermo-Signal, das sich rot färbt sobald die Pfanne optimal vorgewärmt ist. Für alle Herdarten geeignet. Jetzt 55% reduziert.Hier gehts zum Deal.

Glättbürste von ghd

Glatte Haare in Sekundenschnelle? Mit der Glättbürste von ghd ist das möglich, die Haare werden sogar währenddessen dank des Ionisators und der Keramikheiztechnologie geschützt. Aktuell spart ihr 15% auf die Zauberbürste. Hier gehts zum Deal.

WMF Wasserkocher

Der Wasserkocher von WMF überzeugt mit zeitlos schlichtem Design und leistungsstarken 2.400 Watt für bequemes und schnelles Erhitzen von Wasser. Hohe Sicherheit ist durch Trockenlauf- und Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und Deckelverriegelung. Jetzt 48% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Badeanzug von Vero Moda

Ob im Schwimmbad oder am Strand: In diesem Badeanzug von Vero Moda macht ihr garantiert eine tolle Figur. Der V-Ausschnitt und das Leo-Muster sind optische Highlights, die Raffungen am Bauch Figurenschmeichler. Ihr spart zudem derzeit 30%. Hier geht's zum Deal.

Heizdecke von Beurer

So warm und kuschelig kann der Winter sein. Mit der weichen Heizdecke von Beurer könnt ihr es euch richtig gemütlich machen. Die Decke hat mit 1,80 mal 1,30 Metern eine gute Größe und ist dank sechs verschiedener Temperaturstufen individuell einstellbar. Eine Abstellautomatik sorgt für Sicherheit – und der Rabatt von 22% für eine schöne Ersparnis. Hier gehts zum Deal.

Rock von Brax

Dieser leuchtend-gelbe Rock von Brax ist derzeit bei Peter Hahn im Angebot. Die fröhliche Farbe und der Paperbag-Schnitt sorgen zusätzlich für gute Laune. Hier geht's zum Deal.

Satisfyer von Eis.de

Der berühmte Druckwellenvibrator Satisfyer Pro 2 ist aktuell um ganze 43% reduziert und kostet statt 69,95 Euro nur noch 39,99 Euro. Hier gehts zum Deal.

Oral-B Genius X

Professionelle Zahnreinigung und gesünderes Zahnfleisch: Die beliebte Oral-B Genius X überzeugt mit sechs Putzprogrammen und einer visuellen Andruckkontrolle, die rot aufleuchtet, wenn Sie zu fest putzen. Jetzt 46% sparen.Hier gehts zum Deal.

Massagepistole

Was für eine Wohltat. Mit der Massagepistole könnt ihr Muskelkater und Verspannungen eigenständig behandeln und euch Linderung verschaffen. Mit 30 Geschwindigkeiten und 10 verschiedenen Massageköpfen ist eine individuelle Behandlung leicht möglich. Derzeit spart ihr zudem 42% und somit 30 Euro. Hier geht's zum Deal.

Goldener Vintage-Ring von Thomas Sabo

Mit einem goldenen Ring in Vintage-Optik könnt ihr jedes Outfit perfekt abrunden und verpasst ihm somit einen 80er und 90er Vibe. Aktuell spart ihr 30% auf das schicke Schmuckstück. Hier gehts zum Deal.

Sneaker von Steve Madden

Sneaker braucht man immer. Dank ihrer dicken Sohle sind die Schuhe von Steve Madden auch für niedrigere Temperaturen geeignet. Spart jetzt noch 20% auf die stylischen Sneaker. Hier gehts zum Deal.

Hobo Bag von COACH

Mit der Hobo Bag von COACH könnt ihr alles verstauen, was man für einen Stadtbummel oder einen kleinen Ausflug braucht. Außerdem passt sie auch noch zu jedem Outfit. Spart jetzt noch den halben Preis!

Hotgen-Schnelltests, 10 Stück

Zuverlässig und einfach durchzuführen: Mit dem Hotgen-Schnelltest für zu Hause erhältst du schnell Gewissheit, ob du Corona-positiv bist. Aktuell spart ihr 49% beim Kauf der 10er-Packung. Hier gehts zum Deal.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.