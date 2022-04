von Julia Koschel Die Schnäppchenjagd kann ermüdend sein. Nicht mit uns! Mit unseren Deals des Tages geben wir euch eine einfache und schnelle Übersicht, welche Angebote heute wirklich einen dicken Rabatt bringen.

Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals am 28. April

Apple AirPods

Affiliate Link -16% Amazon: Apple AirPods mit Ladecase Jetzt shoppen 125,00 € 149,00 €

Perfekt zum Telefonieren oder Musikhören: Die Apple AirPods verbinden sich einfach und kabellos mit iPhone, MacBook und Co. Im dazugehörigen Case laden die AirPods automatisch. Heute sparst du 24 Euro. Hier geht's zum Deal.

ghd air Haartrockner

Affiliate Link -31% ghd air Haartrockner, professioneller Haartrockner mit Ionen-Technologie und langem Kabel Jetzt shoppen 87,99 € 129,00 €

Der Haartrockner von ghd pustet eure Haare nicht nur blitzschnell trocken, sondern schenkt ihnen dank der Ionen-Technologie auch ein glattes und glänzendes Finish. Abstehende Haare sind damit Geschichte. Aktuell spart ihr bis zu 30% beim Kauf. Hier gehts zum Deal.

ghd max Styler

Affiliate Link -35% ghd max Styler, breites Glätteisen mit Dual-Zone Technologie Jetzt shoppen 154,49 € 239,00 €

Glätteisen von ghd sind sehr beliebt. Zurecht. Die optimale Stylingtemperatur des ghd max Stylers von 185 Grad Celsius minimiert Haarschäden und Haarbruch. Dank der breiten Stylingplatten ist auch langes, dickes Haar innerhalb kürzester Zeit gestylt. Hier gehts zum Deal.

ghd Hitzeschutzspray

Affiliate Link -23% ghd bodyguard - heat protect spray, Hitzeschutzspray, 120 ml Jetzt shoppen 15,99 € 21,00 €

Die besten Glätteisen und Haartrockner sind nicht gut genug, wenn kein Hitzeschutzspray benutzt wird. Daher solltest du deine Mähne unbedingt immer vor dem Styling schützen. Aktuell ist das Hitzeschutzspray von ghd im Angebot. Hier gehts zum Deal.

Warmluftbürste

Seidiges Haar mit einem tollen Schwung wünscht sich vermutlich fast jede:r. Mit der Warmluftbürste von BaByliss dürfte dies auch für Personen mit kurzen Haaren kein Problem sein. Die Aufsätze (30mm und 20mm) eignen sich bestens für kürzere Haare. Neben zwei Temperaturstufen verfügt die Bürste auch über eine Kühlluftfunktion, um euer Styling optimal zu fixieren. Mit 39% Rabatt macht ihr heute zudem ein ordentliches Schnäppchen. Hier gehts zum Deal.

De'Longhi Kaffeevollautomat

Affiliate Link -52% De'Longhi Kaffeevollautomat ECAM 23.466.S, mit LatteCrema Milchsystem, Silber Jetzt shoppen 439,00 € 925,00 €

Mit dem Kaffeevollautomat von De'Longhi ergattert ihr ein echtes Schnäppchen, denn statt 925 Euro kostet er aktuell nur noch 399 Euro! Das automatische Latte-Crema-System sorgt für einen unglaublich cremigen und langanhaltenden Milchschaum auf euren Getränken. Außerdem kann der Automat neben Milchgetränken noch diverse andere Kaffeegetränke zubereiten. Hier gehts zum Deal.

Armbanduhr von Liebeskind Berlin

Affiliate Link -55% Liebeskind Berlin: analoge Quarz-Armbanduhr mit Edelstahlarmband Jetzt shoppen 67,38 € 149,90 €

Schlichte Eleganz versprüht ihr mit dieser edlen Armbanduhr von Liebeskind Berlin. Die analoge Quarz-Uhr ist derzeit in vielen verschiedenen Ausführungen stark reduziert. Ob in Gold mit weißem Ziffernblatt oder Roségold mit schwarzem Ziffernblatt – für jeden Geschmack ist das passende Modell dabei. Hier gehts zum Deal.

Sneaker von Reebok

Affiliate Link -30% Reebok CLASSIC Sneaker CL LEGACY AZ Jetzt shoppen 69,99 € 100,00 €

Gut zu Fuß und dabei auch noch top gestylt seid ihr mit den Sneakern von Reebok. Schlichtes Beige trifft auf knalliges Geld – perfekt für tolle Frühlingsoutfits. Da ihr aktuell auch noch 30% spart, spricht nichts gegen ein neues Paar Lieblinge. Hier gehts zum Deal.

Plateau-Sneaker von Puma

Affiliate Link -50% PUMA »Oslo Maja Damen Sneaker« Sneaker Jetzt shoppen 54,95 € 109,95 €

Pünktlich zum Frühling dürfen neue Sneaker in unseren Kleiderschrank einziehen. In diesem Jahr sind Plateau-Sneaker im Trend. Was für ein Glück, dass ihr bei Otto aktuell 50% auf diese beliebten Plateau-Sneaker von Puma sparen könnt. Hier gehts zum Deal.

Remington Glättbürste

Affiliate Link -50% Amazon: Remington Glättbürste 2in1: Glätteisen & Haarbürste für eine reduzierte Stylingzeit Jetzt shoppen 29,99 € 59,99 €

Haarbürste und Haarglätter in nur einem Produkt? Die Glättbürste lässt diesen Traum wahr werden. Hochwertige keramikbeschichtete Borsten sorgen für ein geschmeidiges und glänzendes Ergebnis. Jetzt zum halben Preis ausprobieren. Hier geht's zum Deal.

WMF Smoothie Maker

Affiliate Link -57% Amazon: WMF Kult X Mix & Go Edelstahl Jetzt shoppen 31,99 € 74,99 €

Der WMF KULT X Mix & Go braucht wenig Platz in der Küche und sieht mit dem edlen Gehäuse aus Cromargan besonders gut aus. Mit seinen leistungsstarken 300 Watt und dem hochwertigen Edelstahlmesser püriert er die vielseitigsten Smoothies und Shakes. Hier geht's zum Deal.

Mini-Handtasche von Furla

Wenn es ums Spaziergehen geht, dann will man keine große Tasche mit sich herumschleppen und braucht meistens auch nur das Nötigste. Und das passt am besten in eine kleine Tasche, die nicht nur handlich ist, sondern auch noch stylisch aussieht. Hier gehts zum Deal.

Pillow Talk Lippenstift von Charlotte Tilbury

Affiliate Link -10% Charlotte Tilbury Luscious Lip Slick - Pillow Talk Medium Jetzt shoppen 48,60 € 54,00 €

Der Pillow Talk Lippenstift von Charlotte Tilbury ist einer der begehrtesten unserer Zeit, denn er passt zu jedem Hautton und sieht immer natürlich aus. Spart jetzt 10% beim Lippenstift und dazu passenden Lipliner. Hier gehts zum Deal.

Oral-B elektrische Zahnbürste

Affiliate Link -45% Oral-B: Elektrische Zahnbürste "iO Series 8" / Doppelpack mit 2 Aufsteckbürsten Jetzt shoppen 253,49 € 459,12 €

Hier spart ihr direkt im Doppelpack. Die beliebten elektrischen Zahnbürsten von Oral-B gibt es heute im Duo. Die "iO Series 8"-Modelle verfügen über sechs verschiedene Putzmodi, eine automatische Andruckskontrolle und lädt in nur drei Stunden vollständig auf. Hier gehts zum Deal.

Hugo Boss Boss Nuit Pour Femme

Affiliate Link -43% Hugo Boss Boss Nuit Pour Femme Eau de Parfum 30 ml Jetzt shoppen 33,99 € 60,00 €

Brauchst du noch ein kleines, aber feines Geschenk für Ostern? Wie wäre es dann mit Boss Nuit Pour Femme von Hugo Boss als schönes Parfum? Das gibt es aktuell um knapp 40% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Lancôme Visionnaire Gesichtscreme

Affiliate Link -41% Lancôme Visionnaire SPF 20 Gesichtscreme 50 ml Jetzt shoppen 46,99 € 79,99 €

Die Visionnaire Gesichtscreme von Lancôme schützt dank des SPF20 eure Haut vor vorzeitiger Alterung und sorgt zudem dafür, dass die Elastizität erhalten wird. Falten haben so kaum eine Chance! Spart jetzt noch 41%, bevor das Angebot vorbei ist. Hier gehts zum Deal.

Yankee Candle

Affiliate Link -28% Yankee Candle: Duftkerze im Glas (groß) / Black Cherry / Brenndauer bis zu 150 Stunden Jetzt shoppen 21,60 € 29,90 €

Ob bei trübem Aprilwetter oder einem romantischen Dinner: Mit einer Yankee Candle sorgt ihr im Nu für eine gemütliche Atmosphäre und schönes Licht. Bis zu 150 Stunden versorgt sie euch mit ihrem schönen Schein. Hier gehts zum Deal.

Jamie Oliver Bratpfanne

Affiliate Link -32% Tefal Jamie Oliver Cook´s Direct On Bratpfanne Jetzt shoppen 67,64 € 98,99 €

Die berühmte Jamie Oliver Pfanne ist aktuell um mehr als 30% reduziert. Mit ihrer Titanverstärkung sorgt sie für extreme Langlebigkeit und eine leichte Reinigung. Hier gehts zum Deal.

Corona Schnelltestset

Affiliate Link -69% Hotgen Corona Schnelltest Selbsttest, 5 Stück Jetzt shoppen 7,69 € 24,95 €

Bei dem Corona Schnelltestset von HotGen spart ihr momentan 60%, sodass ihr weniger als 10 Euro zahlt. Hier gehts zum Deal.

