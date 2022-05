Deals des Tages Elegante Umhängetasche von Liebeskind um 50 Euro reduziert

von Julia Koschel Die Schnäppchenjagd kann ermüdend sein. Nicht mit uns! Mit unseren Deals des Tages geben wir euch eine einfache und schnelle Übersicht, welche Angebote heute wirklich einen dicken Rabatt bringen.

Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals vom 13. bis 15. Mai

Tasche von Liebeskind

Die kleine Umhängetasche in Schlangenleder-Prägung von Liebeskind ist vielseitig einsetzbar und deshalb perfekt für diverse Gelegenheiten. Darüber hinaus bietet sie Platz für die wichtigsten Utensilien, die man so braucht. Hier gehts zum Deal.

Remington Glätteisen Pro-Ion

Der Testsieger ist im Angebot: Das Pro-Ion Glätteisen von Remington zaubert dank Ionen-Technologie seidenglatte Haare ohne Frizz und statische Aufladung. Mit der richtigen Drehtechnik kannst du übrigens auch tolle Beach Waves kreieren! Heute ist das Glätteisen ganze 60% günstiger. Hier geht's zum Deal.

Shampoo und Conditioner von ahuhu

Volles, kräftiges Haar bekommt ihr mithilfe des Shampoos und Conditioners von ahuhu, denn dank des enthaltenen Koffeins wird die Haarproduktion angeregt. Die Kirsche auf der Sahne ist das in dem Set enthaltene Elixir, das die Haare ebenfalls kräftigt. Hier gehts zum Deal.

De'Longhi Kaffeevollautomat

Satte 699 Euro kostet der Kaffeevollautomat ECAM 21.118.B normalerweise, doch aktuell spart ihr 57%, sodass er nur noch 299 Euro kostet – inklusive Milchaufschäumer im Wert von 89,99 Euro. Hier gehts zum Deal.

Remington Gesichtsreinigungsbürste

So schnell und einfach kann Gesichtsreinigung sein: Mit der Reinigungsbürste von Remington habt ihr die Wahl zwischen drei Bürsten und drei Geschwindigkeiten – für eine sanfte und effektive Reinigung. Hier gehts zum Deal.

Jamie Oliver Bratpfanne

Die beliebte Edelstahl-Pfanne von Starkoch Jamie Oliver besitzt ein praktisches Thermo-Signal, das sich dunkelrot färbt, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt ist. Für perfekt gebratene Ergebnisse. Heute ist die Pfanne stolze 45% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Hula Hoop Reifen

Die Taille soll wieder etwas durchtrainierter sein und auch die Ausdauer könnte etwas Nachhilfe gebrauchen? Dann ist ein Hula Hoop Reifen genau das Richtige. Sobald man den Dreh raus hat, lässt es sich damit ganz leicht trainieren. Hier gehts zum Deal.

IPL Haarentfernungsgerät

Bis zu 6 Monate sichtbare Haarreduktion verspricht dieses IPL Haarentfernungsgerät von Braun. Der Braun Silk-expert Pro 5 verfügt unter anderen über zwei Präzisionsaufsätze, mit denen ihr selbst kleinere oder schwierigere Bereiche wie Gesicht, Bikinizone und Achselhöhlen behandeln könnt. Hier gehts zum Deal.

WMF Wasserkaraffe

Die edle Wasserkaraffe von WMF macht sich gut auf jedem Tisch. Der praktische CloseUp-Verschluss hält Eis und Fruchtstücke durch ein Sieb zurück. Heute gibt es die Karaffe 30% günstiger. Hier geht's zum Deal.

Selbstbräuner-Set

Lange kann es nicht mehr dauern, bis wir mit T-Shirts, Kleidern und Miniröcken mehr Haut zeigen. Für ein langanhaltendes und fleckenfreies Bräunungsergebnis sorgt dieses Selbstbräuner-Set bestehend aus Selbstbräuner-Mousse und Applikator-Handschuh. Spart jetzt die Hälfte. Hier gehts zum Deal.

Lacoste Shopper

Ob für einen Stadtbummel, einen schnellen Einkauf im Drogeriemarkt oder ein sommerliches Picknick – genügend Platz für Kleinigkeiten in der Handtasche ist immer hilfreich. Der schlichte Lacoste Shopper mit separater Innentasche aus Leder ist in vielen Farben erhältlich und das perfekte Accessoire für den Sommer. Hier gehts zum Deal.

Sneaker von Reebok

Gut zu Fuß und dabei auch noch top gestylt seid ihr mit den Sneakern von Reebok. Schlichtes Beige trifft auf knalliges Geld – perfekt für tolle Frühlingsoutfits. Da ihr aktuell auch noch 30% spart, spricht nichts gegen ein neues Paar Lieblinge. Hier gehts zum Deal.

Plateau-Sneaker von Puma

Pünktlich zum Frühling dürfen neue Sneaker in unseren Kleiderschrank einziehen. In diesem Jahr sind Plateau-Sneaker im Trend. Was für ein Glück, dass ihr bei Otto aktuell 50% auf diese beliebten Plateau-Sneaker von Puma sparen könnt. Hier gehts zum Deal.

Corona Schnelltestset

Bei dem Corona Schnelltestset von HotGen spart ihr momentan 60%, sodass ihr weniger als 10 Euro zahlt. Hier gehts zum Deal.

