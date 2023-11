von Natalja Fischer Pia Goward und Julia Koschel Die Schnäppchenjagd kann ermüdend sein. Nicht mit uns! Mit unseren Deals des Tages geben wir euch eine einfache und schnelle Übersicht, welche Angebote heute wirklich einen dicken Rabatt bringen.

Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die Deals des Tages am 01.11.2023

Mütze und passende Handschuhe aus reinem Kaschmir

Affiliate Link -49% Alba Moda: Mütze aus reinem Kaschmir, Cognac Jetzt shoppen 29,99 € 59,95 €

Affiliate Link -49% Alba Moda: Handschuhe aus reinem Kaschmir, Cognac Jetzt shoppen 29,99 € 59,95 €

Die niedrigen Temperaturen nehmen langsam ganz Deutschland ein. Damit uns weiterhin warm bleibt, sind Mütze und Handschuhe die perfekten Accessoires, die dabei helfen, dass wir nicht anfangen zu frieren. Bei Alba Moda gibt es aktuell Mützen und dazu passende Handschuhe aus reinem Kaschmir in den Farben Cognac, Rosé und Orange. Und sparen könnt ihr auch noch, denn beides ist aktuell um die Hälfte günstiger.

Gefütterte Stiefeletten von Tamaris

Nicht nur an den Händen und am Kopf wird uns schnell kalt, auch die Füße sollten warm eingepackt sein. Die gefütterten Stiefeletten von Tamaris sind ideal für niedrige Temperaturen. Spart jetzt 14% und macht euch bereit für den Winter. Hier gehts zum Deal.

Yankee Candles

Affiliate Link -44% Yankee Candle Duftkerze | Home Sweet Home | Brenndauer bis zu 150 Stunden | Große Kerze im Glas Jetzt shoppen 19,49 € 34,90 €

Für viele gehören Kerzen zur Herbst- und Wintersaison einfach dazu. Besonders beliebt sind dabei die Yankee Candles. Mit unzähligen Duftrichtungen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Derzeit sind viele der großen Gläser (150 Stunden Brenndauer) im Angebot – und das zwischen 30 und 45%! Hier eine kleine Auswahl:

Heizdecke von Beurer

Affiliate Link -38% Beurer: Heizdecke mit 6 Temperaturstufen, Sicherheitssystem & Abschaltautomatik / Maschinenwäsche Jetzt shoppen 54,98 € 89,99 €

Für gemütliche Stunden auf der Couch sorgt diese Heizdecke von Beurer im Handumdrehen. Mit 6 Temperaturstufen lässt sie sich individuell einstellen. Die Abschaltautomatik sorgt für Sicherheit und dank der Möglichkeit, die Decke in der Waschmaschine zu waschen, ist auch für die Hygiene gesorgt. Derzeit könnt ihr zudem 38% auf das graue Modell sparen. Hier geht's zum Deal.

Jumpsuit von Selected Femme

Affiliate Link -45% Peek & Cloppenburg Düsseldorf: Jumpsuit "Gulia" von Selected Femme Jetzt shoppen 54,99 € 99,99 €

Ob Firmenfeier oder Familienfest – mit diesem klassischen Jumpsuit von Selected Femme macht ihr garantiert eine gute Figur. Die Wickeloptik und der V-Ausschnitt sorgen für eine schöne Silhouette und ein tolles Dekolleté. Mit den passenden Accessoires könnt ihr entweder einen edlen oder einen ganz relaxten Auftritt hinlegen. Beides ist einfach möglich. Spart jetzt schnell 45%. Hier geht's zum Deal.

Rock aus Kunstleder

Affiliate Link -66% Alba Moda: Rock aus Kunstleder Jetzt shoppen 39,95 € 119,95 €

Dieser schwarze Rock aus Kunstleder ist nicht nur preislich ein echter Hit. Die coole Optik lässt sich zu edlen Bürooutfits mit Bluse ebenso kombinieren wie zu lässigen Styles mit Sweatshirt und derben Boots. Bei 66% Rabatt solltet ihr nicht lange zögern. Hier geht's zum Deal.

Strickkleid von Opus

Warm, bequem und gut gekleidet seid ihr mit dem Strickkleid von Opus. Das graue Modell mit einem kleinen Stehkragen lässt sich wunderbar mit Stiefeln oder auch schlichten Sneakern kombinieren. Die gepufften Ärmel sorgen für einen schönen Hingucker. Mit einem Rabatt von fast 40% spart ihr ganze 30 Euro. Hier geht's zum Deal.

Steppmantel von Alba Moda

Affiliate Link -60% Alba Moda: Mantel mit Wellensteppung, Schwarz Jetzt shoppen 59,95 € 149,95 €

Der Herbst ist da! Und dafür wollen wir richtig gekleidet sein. Wenn die Winde wieder kälter werden und die Temperaturen sinken, braucht es den passenden Mantel. Geeignet für diesen Jahreszeitenübergang sind beispielsweise leichte Steppmäntel oder -jacken. Sie sind leicht und wärmen ausreichend.

Übergangsjacke von Peter Hahn

Affiliate Link -36% Übergangs-Jacke Peter Hahn blau Jetzt shoppen 119,95 € 189,95 €

Die perfekte Jacke für den Herbst: Die Jacke von Peter Hahn ist ein modisches Allroundtalent in edel schimmernder Mikrofaser für die Übergangszeit. Figurfreundlich geschnitten in leicht ausgestellter Form mit Knopf am Ärmel zum Krempeln und einer in den Stehkragen integrierten Kapuze. Jetzt 36% reduziert.Hier gehts zum Deal.

Beige-farbene Steppjacke

Es gibt neben Schwarz kaum eine andere Farbe, die so klassisch ist wie Beige. Deshalb ist eine beige-farbene Steppjacke für den Herbst auch die perfekte Ergänzung und sieht besonders zu Jeans gestylt gut aus, aber auch zu Kleidern oder Röcken. Spart jetzt 60% beim Kauf der Jacke. Hier gehts zum Deal.

Steppjacke in Fuchsia

Affiliate Link -58% Opus: Steppjacke "Jamine bright" in Fuchsia Jetzt shoppen 49,99 € 119,99 €

Wenn es draußen wieder dunkel und grau wird, dann könnt ihr mit dieser Steppjacke in Fuchsia besonders leuchten – von Herbstbluse keine Spur. Die kastige Form ist stylisch und der Preis fast 60% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Steppweste

Affiliate Link -60% Opus: Weste "Wimina" in Beige und Schwarz erhältlich Jetzt shoppen 59,99 € 149,99 €

Die Steppweste mit Rautenmuster ist perfekt für Tage, an denen eine Jacke noch zu warm ist, das Sweatshirt aber nicht mehr ausreicht. Im Winter eignet sich der Alleskönner dann hervorragend für zuhause oder unter der dicken Jacke. Das Modell von Opus gibt es sowohl in Schwarz als auch in Beige und passt somit in beiden Varianten zu so ziemlich jeder Farbkombination – von leuchtenden Herbstfarben bis schlichten, hellen Looks. Spart jetzt schnell unschlagbare 60%. Hier geht's zum Deal.

Regenjacke von Ulla Popken

Egal ob Regen oder Wind – was immer das Herbstwetter für Widrigkeiten für euch bereithält, mit der Regenjacke von Ulla Popken könnt ihr allem trotzen. Mit einer der vier ausgewählten Farben könnt ihr euer Herbstoutfit auffrischen und euch auf die bunte Jahreszeit freuen, Herbstspaziergänge inklusive. Hier geht's zum Deal.

Two-Tone-Schal

Affiliate Link -60% Opus: Strickschal Abolta scarf Jetzt shoppen 17,99 € 45,99 €

Ein kuscheliger Schal hält euch im Herbst warm, wenn der Wind mal etwas doller weht. Die sanften Töne des Viskose-Mix mit Wollanteil eignen sich perfekt für viele unterschiedliche Looks. Spart jetzt noch schnell mehr als die Hälfte des Preises. Hier geht's zum Deal.

Kaschmir-Pullover Rollkragen

Affiliate Link -30% Pullover aus reiner Kaschmirqualität | in 4 Farben erhältlich Jetzt shoppen 159,95 € 229,95 €

Klassisch und hochwertig: Der Pullover von Alba Moda ist aus edler Kaschmir-Qualität und überzeugt mit legerer Passform, Rollkragen und dezentem Strickmuster. In vier Farben erhältlich. Jetzt ganze 30% sparen.Hier gehts zum Deal.

Kaschmir-Pullover Stehkragen

Affiliate Link -30% Pullover in hochwertiger reiner Kaschmirqualität | weitere Farben Jetzt shoppen 139,95 € 199,95 €

In jeder Situation gut aussehen – mit diesem Feinstrickpullover aus dem Hause Alba Moda. Er verfügt über einen Stehkragen, langer Ärmel mit geradem Abschluss und besteht aus 100% Kaschmir. Jetzt 30% sparen.Hier gehts zum Deal.

Pullover mit Streifen

Affiliate Link -30% Pullover in modischer Streifenoptik Alba Moda Cognac/Schwarz/Grau Jetzt shoppen 69,95 € 99,95 €

Der Pullover von Alba Moda überzeugt mit modischer Streifenoptik, überschnittenen Schultern und einem weichen Materialmix aus Baumwolle, Seide und Viskose. Jetzt ganze 30% günstiger shoppen. Hier gehts zum Deal.

Oversize-Pullover von OPUS

Affiliate Link -30% OPUS Oversize Pullover Picobo Jetzt shoppen 69,99 € 99,99 €

Ein cremefarbener Oversize-Pullover gehört in jede gute Capsule Wardrobe und ist immer leicht gestylt. Spart jetzt noch 20% bei dem weichen und wärmenden Pullover mit Rollkragen von OPUS. Hier gehts zum Deal.

Levis 501 Crop

Affiliate Link -20% Amazon: Levi's Damen 501 Crop Jeans Jetzt shoppen 87,99 € 110,00 €

Der Klassiker von Levi's ist aktuell je nach Größe und Farbe um rund 25% reduziert! Dabei hat die 501 ein kleines Update bekommen: Die 90er-Jahre-Länge wurde durch die verkürzten Beine zur Crop-Version. Das Gute von damals mit dem Guten von heute in perfekter Harmonie. Hier geht's zum Deal.

Nadelstreifenkleid

Affiliate Link -69% Alba Moda: Midikleid mit Nadelstreifen Jetzt shoppen 39,95 € 129,95 €

Das Nadelstreifenkleid von Alba Moda ist die perfekte Ergänzung für die Herbst-Garderobe. Ob mit Sneakern oder Stiefeln kombiniert, kann das Kleid sowohl im Büro als auch in der Freizeit getragen werden. Momentan spart ihr ganze 69% auf das bequeme, aber stylische Kleid der Marke. Hier gehts zum Deal.

Herbstliche Stiefeletten

Affiliate Link -10% Tamaris: Stiefelette mit Fütterung Jetzt shoppen 89,95 € 99,95 €

Der Herbst naht und euch fehlen noch die passenden Schuhe, damit die Füße weiterhin schön warm bleiben? Bei Tamaris gibt es aktuell diverse Stiefeletten zu einem reduzierten Preis. Bei diesem hellen Modell spart ihr beispielsweise knapp 15 Euro. Hier gehts zum Deal.

Schwarze Stoffhose

Affiliate Link -58% Alba Moda: Hose mit weitem Bein Jetzt shoppen 49,95 € 119,95 €

Schwarze Stoffhose kann man gar nicht genug von haben. Sie sind bequem, stylisch und pflegeleicht. Alba Moda bietet euch gerade eine lange Stoffhose mit Rabatt an: Statt 120 Euro zahlt ihr nur 60 Euro, das ist ein Rabatt von 50%! Hier gehts zum Deal.

Basic-T-Shirt in Herbstfarben

Dieses tolle Basic-T-Shirt von Tamaris kann schnell zum Hingucker werden. Denn dieses gibt es nicht nur in Schwarz, sondern auch in den typischen Herbstfarben Rostbraun und leuchtendem Grün. Der Rabatt von 35% macht zusätzlich gute Laune. Hier geht's zum Deal.

Thirsty Skin Duo

Affiliate Link -75% Uncorrupted Beauty: Thirsty Skin Duo Jetzt shoppen 31,00 € 125,00 €

Bald wird es Zeit, eure Skin Care Routine wieder auf Heizungsluft und eisige Temperaturen einzustellen. Bis dahin könnt ihr mit diesem "Thirsty Skin Duo" von Uncorrupted Beauty dafür sorgen, dass es eurer Haut vor allem nicht an Feuchtigkeit mangelt. Das ist schließlich das A und O. Im Set kosten das Feuchtigkeitsserum und die Gel-Creme 75% weniger als üblich. Hier geht's zum Deal.

Jerseykleid in Lederoptik

Affiliate Link -25% Alba Moda: Jerseykleid in Lederoptik Jetzt shoppen 89,95 € 119,95 €

Mit diesem Kleid in Lederoptik legt ihr garantiert einen beeindruckenden Auftritt hin. Das Hemdblusenkleid besteht aus Jersey und macht durch die Lederoptik einen sehr hochwertigen Eindruck. Mit coolen Boots lässt sich das Kleid auch an ungemütlichen Herbsttagen passend kombinieren. Spart jetzt schnell 25%.Hier geht's zum Deal.

Weiße Sneaker

Weiße Sneaker gehören zu den Klassikern und können zu beinahe jedem Outfit kombiniert werden. Die bequemen weißen Turnschuhe von Tamaris bekommt ihr jetzt mit einem Rabatt von 40%! Perfekt für jeden noch so langen Stadtbummel. Hier gehts zum Deal.

Jumpsuit

Es gibt kaum ein praktischeres Kleidungsstück als einen Jumpsuit. Man muss nicht überlegen, ob das Oberteil zum Unterteil passt, was man miteinander kombinieren soll und erspart sich allgemein die Frage "Was ziehe ich heute bloß an?". Sowohl in der Freizeit als auch fürs Büro eine lohnenswerte Ergänzung! Spart jetzt 30% auf den langen Jumpsuit bei Tamaris. Hier gehts zum Deal.

Boots von Tamaris

Affiliate Link -17% Tamaris: Stiefelette / Boots mit derber Sohle Jetzt shoppen 65,95 € 79,95 €

Mit diesem derben Boots von Tamaris seid ihr nicht nur vor ersten Herbstschauern und rutschigen Laub geschützt, sondern seht dabei auch noch trendbewusst aus. Zumal ihr aktuell 17% und somit knapp 15 Euro spart. Die abgesetzte Sohle sorgt für einen Hingucker und dank des dicken Profils auch für jede Menge Sicherheit. Hier geht's zum Deal.

Nasenhaartrimmer

Affiliate Link -36% Beurer HR 2000 Präzisionstrimmer zur Korrektur und zum Trimmen von Augenbrauen, Nasen- und Ohrhaaren Jetzt shoppen 14,99 € 23,49 €

Kein sexy Thema, aber dennoch unausweichlich: Ab einem gewissen Alter wachsen bei Männern (aber auch Frauen) manche Haare ganz ungewollt stärker als zuvor. Mit diesem Nasenhaartrimmer von der deutschen Qualitätsmarke Beurer könnt ihr diesem Problem entgegenwirken und spart 23%. Hier geht's zum Deal.

Remington Glätteisen

Affiliate Link -45% Amazon: Remington Glätteisen Ceramic Straight Jetzt shoppen 21,99 € 39,99 €

Seidenglatte Haare in wenigen Minuten: Das Ceramic Straight Glätteisen von Remington überzeugt mit antistatischer Keramik-Turmalin-Beschichtung und zehn Temperatureinstellungen für feines bis dickes Haar. Jetzt ganze 47% reduziert.Hier gehts zum Deal.

Bluse in Weiß

Affiliate Link -66% Alba Moda: Weiße Bluse Jetzt shoppen 29,95 € 89,95 €

Die weiße Bluse von Alba Moda ist ein perfektes Basic für deinen Kleiderschrank. Sie besitzt einen klassischen Hemdkragen, ist leicht oversized geschnitten und aus Baumwolle gefertigt. Jetzt ganze 66% reduziert.Hier gehts zum Deal.

Bluse mit Streifen

Affiliate Link -62% Alba Moda: Bluse mit Streifen | in weiteren Farben erhältlich Jetzt shoppen 29,95 € 79,95 €

Ein wahrer Klassiker für Büro und Alltag: Die gestreifte Hemdbluse von Alba Moda überzeugt mit figurumspielendem Schnitt, komfortablem Krempelarm und elastischer Baumwollqualität. In vier Farben erhältlich. Jetzt 62% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Blazer mit Karos

Affiliate Link -46% Alba Moda: Blazer in Karostruktur Jetzt shoppen 69,95 € 129,95 €

Ob im Office, zum Dinner oder beim Stadtbummel: Der hochwertige Longblazer von Alba Moda ist ein absoluter Klassiker, den du zu diversen Anlässen tragen kannst. Der Blazer überzeugt mit dezenter Karostruktur, Reverskragen und aufgesetzten Taschen. Jetzt ganze 60 Euro sparen.Hier gehts zum Deal.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.