Die besten Deals am 28. Juli

Echo Dot (4. Generation)

Affiliate Link -33% Amazon: Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa Jetzt shoppen 39,99 € 59,99 €

Der smarte Lautsprecher hilft dir im Alltag: Alexa kann Witze erzählen, Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen, Wecker stellen und vieles mehr. Du kannst über den Lautsprecher auch Anrufe tätigen oder mit kompatiblen Geräten Lampen oder Thermostate steuern. Jetzt ausprobieren und 33% sparen. Hier gehts zum Deal.

Harry Potter Pictionary

Affiliate Link -19% Mattel Games HDC60 - PICTIONARY AIR HARRY POTTER, Zeichenspiel für die ganze Familie, ab 8 Jahren Jetzt shoppen 18,19 € 22,46 €

Pictionary ist eins der legendärsten Spiele, die es gibt. Dass es davon auch eine Harry-Potter-Ausgabe gibt, sollte selbstverständlich sein. Für Potterheads übrigens eins von vielen perfekten Geschenken. Aktuell spart ihr noch 19% und zahlt statt fast 23 Euro nur 18 Euro. Hier gehts zum Deal.

UNO Kartenspiel

Affiliate Link -19% UNO Kartenspiel für die ganze Familie Jetzt shoppen 10,52 € 12,99 €

Neben Pictionary gehört auch UNO unbedingt in jedes Spiele-Repertoire. Spart jetzt noch 19% und zahlt nur 10,50 Euro für das Spiel, das sonst 13 Euro kostet. Hier gehts zum Deal.

Kleid von s.Oliver Premium

Der sommerliche Fliederton und die Crêpe-Optik machen dieses Kleid von s.Oliver aus deren Premium-Kollektion zu einem echten Highlight. Hier geht's zum Deal.

Wellenstab für Beach Waves

Affiliate Link -29% Lockenstab mit 3 Fässern, dreifacher Haar-Wellenstab für Strandwellen Jetzt shoppen 34,99 € 49,95 €

Sanfte Beach Waves könnt ihr euch mit diesem Wellenstab einfach und schnell ins Haar zaubern. Für einen Look wie frisch vom Strand! Aktuell spart ihr 29%. Hier geht's zum Deal.

WMF Smoothie-Maker

Affiliate Link -49% Amazon: WMF Kult X Mix & Go Mini Smoothie Maker, Standmixer Jetzt shoppen 33,30 € 64,99 €

Der beliebte Smoothie Maker von WMF zerkleinert Obst, Gemüse, gefrorene Früchte oder Nüsse zuverlässig und schnell. Kreiere gesunde und leckere Smoothies für den Sommer. Aktuell gibt es den hochwertigen Mixer zum halben Preis! Hier geht's zum Deal.

Sonnencreme-Set

Affiliate Link -18% SUN Sonnenpflege-Set: Sonnencreme Gesicht & Körper Sonnencreme (LSF 30) Jetzt shoppen 25,99 € 31,98 €

Den besten Schutz gegen die Sonne und Falten bietet dieses Set von M. Asam bestehend aus einer Anti-Aging-Gesichts-Sonnencreme sowie der Care & Protect Körper Sonnencreme. Hier geht's zum Deal.

Bluse von s.Oliver

Affiliate Link -20% s.Oliver: Bluse aus feiner Baumwollspitze Jetzt shoppen 39,99 € 49,99 €

Sommerliches Gelb, ein angenehmer leichter Stoff – was will man mehr?! Diese Bluse von s.Oliver ist auf jeden Fall ein Hingucker und lässt sich ideal mit einem weiten Rock oder einer hellen Shorts kombinieren. Somit seid ihr bei Grillfesten, Strandspaziergängen und im Café immer passend gekleidet. Hier geht's zum Deal.

Jamie Oliver Pfanne

Affiliate Link -46% Amazon: Jamie Oliver Bratpfanne | Induktionsgeeignet | Spülmaschinenfest | Antihaft-Beschichtung | Thermo-Signal | Edelstahl Jetzt shoppen 59,90 € 109,99 €

Perfektes Anbraten garantiert: Die beliebte Edelstahlpfanne überzeugt mit Antihaftbeschichtung und Temperaturanzeiger, welcher sich dunkelrot färbt, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist. Aktuell spart ihr ganze 46% beim Kauf. Hier geht's zum Deal.

Massagepistole

Affiliate Link -29% Massagepistole Massagegerät Elektrisches HOPOSO Massage Gun mit 30 Geschwindigkeiten 6 Massageköpfen LCD-Anzeige-Touchscreen Massage Pistole (Schwarz) Jetzt shoppen 99,99 € 139,99 €

Eine Massagepistole lindert Muskelkater und fördert die Durchblutung. Sie ist so stark, dass sie in die tiefen Gewebe gelangt, in denen sich die Schmerzen befinden, und dort die Spannung lösen kann. Heute spart ihr bis zu 29%. Hier geht's zum Deal.

Superga Classic Sneaker

Affiliate Link -13% Amazon: Superga 2750 Cotu Classic, Unisex-Erwachsene Sneaker | verschiedene Farben Jetzt shoppen 51,20 € 59,00 €

Auch Herzogin Kate liebt sie: Die Leinenschuhe von Superga sind ein wahrer Sommer-Klassiker und passen sowohl zu luftigen Kleidern als auch zu lässigen Jeans. Den Klassiker SUPERGA 2750 Cotu Classic gibt es in diversen Farben. Aktuell ganze 13% günstiger. Hier geht's zum Deal.

Gartenfackeln

Affiliate Link -35% näve LED Gartenfackel, 3er-Set mit Flammeneffekt und Dämmerungsschalter Jetzt shoppen 49,99 € 77,85 €

Für laue Sommernächte könnt ihr euren Garten mit ein paar LED-Fackeln verwenden, um ihn zu verschönern. Auf das 3er-Set spart ihr jetzt 35%. Hier geht's zum Deal.

Beurer Maniküre-Pediküre-Set

Schöne Hände und Füße, ohne Unsummen an Geld beim Profi auszugeben? Das geht mit dem Mani- und Pediküre-Set von Beurer, mit dem ihr eure Nägel ganz leicht in Form bringen könnt. Das Set ist heute noch um 42% reduziert.Hier geht's zum Deal.

Sommerkleid von Only

Das romantische Sommerkleid von Only eignet sich für alle Gelegenheiten: Für ein Date im Eiscafé genauso wie für einen Cocktailabend mit euren Freund:innen. Dank des romantischen Blumenmusters und der taillierten Form wirkt es sehr feminin. Mit Sneakern oder Sandalen könnt ihr es dennoch ganz lässig stylen. Hier geht's zum Deal.

Jeansjacke von s.Oliver

Affiliate Link -31% Q/S designed by - Jeansjacke im Loose Fit, Damen Jetzt shoppen 47,99 € 69,99 €

Für laue Sommerabende eignet sich eine klassische Jeansjacke perfekt. Denn du kannst sie sowohl zum Sommerkleid (siehe oben) als auch zu Shorts oder einer dünnen Stoffhose kombinieren. Damit bist du immer top angezogen und selbst eine kühle Sommerbrise kann dir nichts anhaben. Hier geht's zum Deal.

Gesichtsbürste

Affiliate Link -35% Amazon: Beurer FC 45 Gesichtsbürste, Tiefenreinigung für spürbar weichere Haut | wasserfest Jetzt shoppen 16,99 € 25,99 €

Hast du es schon ausprobiert? Eine elektrische Reinigungsbürste säubert die Haut gründlicher, sorgt für ein weiches Hautgefühl und einen strahlenden Teint. Das Modell von Beurer hat verschiedene Geschwindigkeiten und Bürstenaufsätze für unterschiedliche Hauttypen. Jetzt ausprobieren und 35% sparen. Hier geht's zum Deal.

Ventilator

Affiliate Link -36% Rowenta VU6670 Eole Infinite, Turmventilator, Timer bis zu 8 Stunden, 3 Geschwindigkeiten, Fernbedienung, automatische Abschaltung, Piano Schwarz Jetzt shoppen 89,00 € 139,99 €

Je wärmer es draußen wird, desto mehr steigt auch die Hitze in der Wohnung. Besonders im Dachgeschoss kann es manchmal Sauna-artig werden. Was dagegen hilft, ist ein hochwertiger Ventilator, der euch kühle Luft beschert. Aktuell spart ihr bei einem der Bestseller 36%. Hier geht's zum Deal.

s.Oliver Leinen-Mix-Hose

Affiliate Link -13% s.Oliver - Shorts aus Baumwoll-Leinen-Mix, Damen Jetzt shoppen 51,99 € 59,99 €

Kaum ein Stoff ist so angenehm bei warmen Temperaturen wie Leinen. Und egal welches Kleidungsstück, es sieht immer stylisch aus. Bei der cremefarbenen Baumwoll-Leinen-Mix-Shorts von s.Oliver spart ihr momentan noch 13%! Hier geht's zum Deal.

Elektrische Zahnbürste von Oral-B

Affiliate Link -45% Amazon: Oral-B Pro 2 Elektrische Zahnbürste Jetzt shoppen 49,39 € 89,99 €

Die elektrische Zahnbürste Oral-B Pro 2 sorgt für strahlend saubere Zähne und gesundes Zahnfleisch. Der eingebaute Timer hilft Ihnen die richtige Putzzeit einzuhalten und die Andruckkontrolle warnt Sie, wenn Sie zu stark bürsten. Aktuell ganze 45% günstiger.Hier geht's zum Deal.

Samsung Galaxy Buds

Affiliate Link -64% Samsung Galaxy Buds Live, Kabellose Bluetooth-Kopfhörer mit Noise Cancelling (ANC), ausdauernder Akku, Sound by AKG, komfortable Passform Jetzt shoppen 66,44 € 184,24 €

Mit den Samsung Galaxy Buds könnt ihr ein geräuschfreies Sounderlebnis erwarten, denn die kabellosen Bluetooth-In-Ears haben die Noise-Cancelling-Funktion. Aktuell spart ihr noch für kurze Zeit unglaubliche 64%! Hier geht's zum Deal.

Satinkleid von s.Oliver

Affiliate Link -24% s.Oliver: Satinkleid mit schmalem Gürtel Jetzt shoppen 97,99 € 129,99 €

Gut und entspannt zugleich – mit dem Satinkleid von s.Oliver seid ihr sowohl im Büro als auch bei einem entspannten Abendessen oder Drinks mit Freund:innen super angezogen. Der fließende Satinstoff umschmeichelt eure Figur und sorgt für einen glänzenden Auftritt. Mit High Heels oder weißen Sneakern könnt ihr das Kleid ganz individuell kombinieren. Hier geht's zum Deal.

Bluse in Signalfarbe

Der Sommer ist wie gemacht dafür, leuchtende Farben zu tragen. Ob zum Rock oder zur schmalen Hose, diese Bluse in Pink bringt (zusätzlich) Farbe in euer Leben. Der weite Schnitt macht euer Outfit etwas lässiger und ihr könnt euch den ganzen Tag über entspannt bewegen. Hier geht's zum Deal.

Charlotte Tilbury Make-up-Set

Affiliate Link -15% Charlotte Tilbury Dewy, Pretty Blushed Cheeks Kit - Magical Savings Jetzt shoppen 70,55 € 83,00 €

Für den perfekten Teint braucht es an manchen Tagen ein wenig Nachhilfe – beispielsweise wenn die Nacht länger war als geplant. Für diesen Fall eignet sich das Charlotte Tilbury Make-up-Set mit Foundation und Rouge, mit dem Sie Augenringe und Spots abdecken können und wie nach 8 Stunden Schlaf aussehen. Hier geht's zum Deal.

