Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals am 10.05.2023

Schwarzer Blazer von Only

Einen schwarzen Blazer kann man immer gebrauchen – ob für einen offiziellen Anlass, die Arbeit oder einfach als Alternative zur Jeansjacke im Frühling. Aktuell spart ihr 30% bei einem klassischen Blazer von Only. Hier gehts zum Deal.

Stoff-Boots von Tommy Hilfiger

Affiliate Link -33% Onygo: Stoffboots von Tommy Hilfiger Jetzt shoppen 99,99 € 149,99 €

Boots für den Sommer? Wieso nicht! Wenn wir von den Sneakers und Sandalen eine Pause brauchen, eignen sich Stiefel aus Stoff hervorragend als Ersatz. Sowohl zum Rock als auch zur Wide-Leg-Stoffhose passen die Boots super. Spart jetzt 33% auf die hellen Stiefel von Tommy Hilfiger. Hier gehts zum Deal.

Sweatpants von Only

Affiliate Link -40% High Waist Sweathose Jetzt shoppen 20,99 € 34,99 €

Manchmal möchte man es einfach gemütlich haben. Meistens nach der Arbeit oder am Wochenende, um zu relaxen. Was passt da besser als eine Sweathose? Gar nichts, deshalb schnappt euch die helle Sweatpants von Only jetzt mit einem Rabatt von ganzen 40%. Hier gehts zum Deal.

Stylisches Basic-Shirt

Affiliate Link -33% Alba Moda: Shirt in trendiger Sweatshirt-Optik Jetzt shoppen 39,95 € 59,95 €

Schlicht und dennoch mit einem kleinen Kniff: Das weiße T-Shirt von Alba Moda überzeugt mit coolem Schnitt und zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten. Egal, ob zur weiten Stoffhose oder zur Jeans – das Shirt mit Sweatshirt-Optik ergänzt viele Styles. Aktuell spart ihr 20 Euro beim Kauf. Hier geht's zum Deal.

Sommerliches Kleid

Affiliate Link -44% Alba Moda: Kleid mit Rundhalsausschnitt in Koralle Jetzt shoppen 49,95 € 89,95 €

Es wird Zeit für sommerliche Farben und Kleider. Da kommt uns dieses Angebot von Alba Moda gerade recht. Der leuchtende Korallton und der lockere Schnitt machen aus dem Kleid ein echtes Highlight und sorgen für Frühlingsgefühle. Der Rabatt von 44% macht zusätzlich gute Laune. Hier geht's zum Deal.

Sommerliches T-Shirt von Only

Der Sommer kommt! Da braucht es auch die richtige Kleidung wie dieses Rundhals T-Shirt mit 70s Print. Da bekommt man gleich gute Laune. Auch auf dieses Produkt spart ihr aktuell 30%. Hier gehts zum Deal.

Armbanduhr von Liebeskind Berlin

Affiliate Link -60% Liebeskind Berlin: Armbanduhr in Roségold / 38mm Durchmesser Jetzt shoppen 67,61 € 169,90 €

Mit einer Armbanduhr von Liebeskind Berlin liegt ihr immer goldrichtig – und das nicht nur, wenn die Uhr selbst in Roségold strahlt wie dieses Modell. Mit einer guten Größe von 38 Millimeter Durchmesser und dem schlichten, edlen Design der Uhr passt sich das Modell all euren Looks wunderbar an. Von schick bis sportlich – diese Uhr macht alles mit. Derzeit spart ihr auf diese Ausführung 46% – andere Varianten sind ebenfalls zwischen 47 und 71% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Remington Lockenstab

Affiliate Link -36% Amazon: Remington Lockenstab [25mm] Pro Soft Curl Digital (4-facher Schutz, antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung) Jetzt shoppen 29,99 € 46,99 €

Der Lockenstab von Remington zaubert weiche und natürliche Locken. Die hochwertige, antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung sorgt für weniger Haarbruch. Jetzt ganze 36% günstiger. Hier gehts zum Deal.

Crossbody Bag im Hobo Style von Coccinelle

Eine helle Tasche für den Frühling ist noch das, was dir fehlt? Die Crossbody Bag im Hobo Style von Coccinelle ist aus weichem Leder und für beinahe jedes Outfit geeignet. Eine Investition, die sich lohnt. Aktuell spart ihr 30% auf die schöne Tasche. Hier gehts zum Deal.

Helle Chunky Boots

Affiliate Link -50% Chelseaboots REKEN MAAR Camel Jetzt shoppen 84,99 € 169,99 €

Der Winter ist vorbei, da dürfen die dunklen Farben gern den helleren weichen. Die Chunky Boots von Reken Maar aus Leder sind der perfekte Begleiter für den Frühling und peppen jedes Outfit auf. Außerdem spart ihr jetzt noch den halben Preis und zahlt statt 170 Euro nur noch 85 Euro für die Stiefel. Hier gehts zum Deal.

Rucksack von Liebeskind Berlin

Affiliate Link -42% Liebeskind Berlin Alita Backpack, Medium (HxBxT 31.5cm x 26cm x 11cm), black Jetzt shoppen 114,93 € 199,90 €

Mit dem coolen Rucksack von Liebeskind Berlin seid ihr superentspannt unterwegs. Die mittlere Größe ist ideal für alle wichtigen Utensilien, die ihr bei einem Stadtbummel, Cafébesuch oder der Arbeit benötigt. Es gibt das Modell in vielen verschiedenen Farben – die schwarze Variante ist derzeit ganze 42% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Kaleido M Tablett von Hay

Affiliate Link Design-Bestseller: Hay "Kaleido M Tablett" / dusty blue Jetzt shoppen 49,00 €

Die stylischen Tabletts von Hay sind ein Hingucker auf jedem Coffeetable oder Sideboard. Dank der verschiedenen Farben passen sie zudem in jedes Farbkonzept. Bei Design-Bestseller gibt es sie derzeit vergünstigt. Hier geht's zum Deal.

Satisfyer von Eis.de

Affiliate Link 39,99 € statt 69,95 €: Satisfyer Pro 2 Jetzt shoppen 39,99 €

Der berühmte Druckwellenvibrator Satisfyer Pro 2 ist aktuell um ganze 43% reduziert und kostet statt 69,95 Euro nur noch 39,99 Euro. Hier gehts zum Deal.

Goldener Vintage-Ring von Thomas Sabo

Affiliate Link -50% Thomas Sabo Ring Vintage Jetzt shoppen 89,00 € 179,00 €

Mit einem goldenen Ring in Vintage-Optik könnt ihr jedes Outfit perfekt abrunden und verpasst ihm somit einen 80er und 90er Vibe. Aktuell spart ihr 50% auf das schicke Schmuckstück. Hier gehts zum Deal.

Hotgen-Schnelltests, 10 Stück

Affiliate Link -54% Hotgen Corona Schnelltest Selbsttest Antigentest auf SARS-CoV-2, 10 Stück (1er Pack)… Jetzt shoppen 1,70 € 3,75 €

Zuverlässig und einfach durchzuführen: Mit dem Hotgen-Schnelltest für zu Hause erhältst du schnell Gewissheit, ob du Corona-positiv bist. Aktuell spart ihr 52% beim Kauf der 10er-Packung. Hier gehts zum Deal.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.