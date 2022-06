Deals des Tages: Schwimmflügel für Kinder 39% reduziert

von Julia Koschel Die Schnäppchenjagd kann ermüdend sein. Nicht mit uns! Mit unseren Deals des Tages geben wir euch eine einfache und schnelle Übersicht, welche Angebote heute wirklich einen dicken Rabatt bringen.

Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals vom 7. Juni

Spielesammlung für unterwegs

Affiliate Link -27% Noris: Spielesammlung in der Metalldose für unterwegs / ab 6 Jahre Jetzt shoppen 7,99 € 10,99 €

Auf der Reise will man möglichst wenig Gepäck dabei haben. Doch für Entertainment muss dennoch gesorgt werden, richtig? Dann empfiehlt sich die Spielesammlung für unterwegs. Bis zu 99 Spielmöglichkeiten verspricht der Hersteller. Mensch ärgere dich nicht, Yatzy und Dame sind nur drei Möglichkeiten. Hier gehts zum Deal.

Schwimmflügel

Affiliate Link -39% Flipper Swimsafe: Schwimmflügel für Kleinkinder ab 12 Monaten Jetzt shoppen 19,99 € 32,99 €

Eure Kinder sind (noch) keine sicheren Schwimmer:innen? Dann unterstützen diese Schwimmflügel sie dabei. Sie sind frei von gesundheitsgefährdenden Weichmachern und nach EN 13138 und TÜV-GS geprüft. Hier gehts zum Deal.

Sonnenspray für Kinder

Affiliate Link -36% Lancaster Clean Sun Sensitive Kids Milky Spray SPF 50 Sonnenspray Jetzt shoppen 20,95 € 33,00 €

Eincremen am Strand oder im Garten finden Kinder meist nicht so toll. Mit der "Milky Spray SPF 50+" wird es deutlich einfacher – und bietet einen super Schutz für empfindliche Kinderhaut. Zudem ist es sandabweisend und kann auf nasser Haut aufgetragen werden. Schnappt euch schnell das Angebot mit 37% Rabatt. Hier gehts zum Deal.

Bio Hyaluronsäure Creme

Affiliate Link Bio Hyaluronsäure Creme Jetzt shoppen 29,90 €

Die Bio Hyaluronsäure Creme von SatinNaturel ist ein wahrer Bestseller. Die Feuchtigkeitscreme für das Gesicht eignet sich perfekt als Tagescreme, ist made in Germany und komplett vegan. Hier gehts zum Deal.

Marlenehose aus Satin von s.Oliver

Affiliate Link -24% s.Oliver - Regular: Marlenehose aus Satin, Damen Jetzt shoppen 67,99 € 89,99 €

Mit einer Marlenehose kann man so viele Outfits stylen, dass sich eine Investition immer lohnt. Besonders im Sommer sind sie nicht zu warm, sehen aber immer stylisch aus für einen Tag im Büro. Spart jetzt noch 24% auf die Hose, bevor sie ausverkauft ist. Hier gehts zum Deal.

ghd Glätteisen

Affiliate Link -20% ghd iD collection gold Styler fresh lilac Glätteisen Jetzt shoppen 182,95 € 229,00 €

Beautyqueens schwören auf die Glätteisen von ghd. Mit dem Modell "iD collection gold Styler" im angesagten, frischen Lila habt ihr den perfekten Helfer für schöne Locken, leichte Wellen oder den perfekten Sleek-Look gefunden. Das Glätteisen heizt innerhalb von 25 Sekunden auf die ideale Stylingtemperatur von 185 Grad. Das Set enthält zudem eine hitzebeständige Tasche und ein paar ergänzende Sticker. Hier gehts zum Deal.

Ringlicht

Affiliate Link Homeasy: Ringlicht mit Stativ / USB-Anschluss Jetzt shoppen 29,99 €

Richtig ausgeleuchtet seid ihr mit dem Ringlicht inklusive Stativ bei jedem Videocall, euren Youtube- oder TikTok-Videos sowie Selfies und Co. Per USB-Stecker erhält das Ringlicht Strom und kann auch am Laptop oder Bildschirm selbst montiert werden. Drei unterschiedliche Wärmegrade sorgen stets für die passende Stimmung. Hier gehts zum Deal.

Ledersandalen von H&M

Affiliate Link -68% H & M - Sandalen aus Leder - Beige - Damen Jetzt shoppen 15,99 € 49,99 €

Für die warmen Tage braucht ihr noch das richtige Schuhwerk? Dann sind die Ledersandalen in edlem Beige von H&M perfekt für euch, denn sie sind aktuell um 34% herabgesetzt! Hier gehts zum Deal.

Calvin Klein Jeansshorts

Affiliate Link -30% Calvin Klein Shorts Jetzt shoppen 48,00 € 69,00 €

Wer es gern bequem und sportlich mag, der ist mit der Jeansshorts von Calvin Klein gut bedient. Ihr könnt sowohl Sneaker und T-Shirts dazu kombinieren als auch Sandaletten und eine Bluse. Spart aktuell noch 30% auf die Shorts. Hier gehts zum Deal.

Rollschuhe von Rio Roller

Affiliate Link -35% Rio Roller: Script Retro Rollschuhe Jetzt shoppen 66,00 € 101,24 €

Wenn die Sonne endlich wieder scheint, heißt es: Zieht eure Bahnen, fahrt eure Runden, feiert das Leben! Mit den bunten Rollschuhen von Rio Roller bekommt ihr sichere, stylische Rollschuhe für jedes Level. Jede Menge Fahrspaß und einen Rabatt von 35% gibt es noch obendrauf. Hier gehts zum Deal.

Echo Dot Lautsprecher mit Alexa

Affiliate Link Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Anthrazit Stoff Jetzt shoppen 49,99 €

Ob Musik, Wetterbericht oder die Nachrichten – mit dem Echo Dot habt ihr alles, was ihr braucht. Dank Alexa und entsprechendem Sprachbefehl könnt ihr den Bluetooth-Lautsprecher easy mit der Stimme bedienen. Hier gehts zum Deal.

Birkenstocks Arizona und Gizeh

Affiliate Link -30% Birkenstock Gizeh Big Buckle Jetzt shoppen 97,00 € 139,00 €

Im Sommer gibt es kaum einen bequemeren Schuh als Birkenstocks. Das Praktische: Aktuell sind gleich zwei Modelle in verschiedenen Farben reduziert, sodass ihr bei den Gizeh Big Buckle Sandals und bei den Arizona Suede Sandals jeweils 30% spart!

Affiliate Link -30% Birkenstocks Arizone suede Jetzt shoppen 72,00 € 104,00 €

Hula-Hoop-Reifen

Ihr wollt ein bisschen in Form kommen und eurem Körper etwas Gutes tun? Dann wählt einen Hula-Hoop-Reifen, mit dem ihr nicht nur eure Muskulatur am Bauch trainiert, sondern ihm auch eine Massage bietet. Hier gehts zum Deal.

RevitaLash Conditioning Wimpernserum

Affiliate Link -34% RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner Wimpernserum Jetzt shoppen 84,95 € 129,00 €

Voluminöse Wimpern, um die euch jeder beneidet und das ohne großen Aufwand? Kein Problem, denn das RevitaLash Conditioning Wimpernserum kräftigt eure Wimpern bereits an der Wurzel, sodass sie gar nicht erst ausfallen. Und aktuell spart ihr auf das wirkungsvolle Serum ganze 35%! Hier gehts zum Deal.

Samsung Galaxy Buds

Affiliate Link -66% Amazon: Samsung Galaxy Buds, Kabellose Bluetooth-Kopfhörer | verschiedene Farben Jetzt shoppen 62,39 € 184,24 €

Kabellos, perfekter Sound dank Noise Cancelling, ergonomische Passform und bis zu sechs Stunden Wiedergabe: Die Samsung Galaxy Buds sind die perfekten Kopfhörer und aktuell ganze 66% reduziert. Schnell zuschlagen lohnt sich! Hier geht's zum Deal.

Revlon Warmluftbürste

Schnelle, unkomplizierte Stylings bekommt ihr mit der Warmluftbürste von Revlon im Handumdrehen. Dank des warmen Luftstroms trocknet und stylt ihr eure Haare in einem Schritt und schont damit noch eure Haare. Aktuell spart ihr bei Media Markt 40% und zahlt nur rund 35 Euro statt 60 Euro! Hier gehts zum Deal.

Proenza Schouler Umhängetasche

Affiliate Link -30% Proenza Schouler Umhängetasche Jetzt shoppen 206,00 € 295,00 €

Das schwarze Kleine gilt nicht nur für Kleider, sondern auch für Taschen. Denn eine schlichte Umhängetasche in elegantem Schwarz kann jederzeit kombiniert werden. Hier gehts zum Deal.

Charlotte Tilbury Make-up-Set

Affiliate Link -15% Charlotte Tilbury Dewy, Pretty Blushed Cheeks Kit - Magical Savings Jetzt shoppen 70,55 € 83,00 €

Für den perfekten Teint braucht es an manchen Tagen ein wenig Nachhilfe – beispielsweise wenn die Nacht länger war als geplant. Für diesen Fall eignet sich das Charlotte Tilbury Make-up-Set mit Foundation und Rouge, mit dem Sie Augenringe und Spots abdecken können und wie nach 8 Stunden Schlaf aussehen. Hier gehts zum Deal.

Sommerkleid von s.Oliver

Affiliate Link -12% s.Oliver: Kleid aus floraler Broderie Anglaise Jetzt shoppen 69,99 € 79,99 €

Dieses herrlich luftige Sommerkleid wird euch die warmen Tage zusätzlich versüßen – und gut kleiden. Denn die frischen Farben und der verspielte Schnitt sorgen für gute Laune. Der Rabatt von 10 Euro ebenso. Hier gehts zum Deal.

Remington Glätteisen Pro-Ion

Affiliate Link -63% Amazon: Remington Glätteisen Pro-Ion Testsieger | Haarglätter Jetzt shoppen 29,99 € 79,99 €

Der Testsieger ist im Angebot: Das Pro-Ion Glätteisen von Remington zaubert dank Ionen-Technologie seidenglatte Haare ohne Frizz und statische Aufladung. Mit der richtigen Drehtechnik kannst du übrigens auch tolle Beach Waves kreieren! Heute ist das Glätteisen ganze 63% günstiger. Hier geht's zum Deal.

Shampoo und Conditioner von ahuhu

Affiliate Link -20% THICKENING Coffein-Set: Shampoo & Conditioner + ESSENTIAL ANTI-AGE Elixir mit Redensyl™ Jetzt shoppen 37,99 € 47,97 €

Volles, kräftiges Haar bekommt ihr mithilfe des Shampoos und Conditioners von ahuhu, denn dank des enthaltenen Koffeins wird die Haarproduktion angeregt. Die Kirsche auf der Sahne ist das in dem Set enthaltene Elixir, das die Haare ebenfalls kräftigt. Hier gehts zum Deal.

De'Longhi Kaffeevollautomat

Affiliate Link -50% De'Longhi Kaffeevollautomat ECAM 21.118.B, inkl. Milchaufschäumer im Wert von UVP 89,99 Jetzt shoppen 349,00 € 699,00 €

Satte 699 Euro kostet der Kaffeevollautomat ECAM 21.118.B normalerweise, doch aktuell spart ihr 50%, sodass er nur noch 349 Euro kostet – inklusive Milchaufschäumer im Wert von 89,99 Euro. Hier gehts zum Deal.

Remington Gesichtsreinigungsbürste

Affiliate Link -54% Bestseller: Remington Gesichtsreinigungsbürste / Dual-Action-Technologie / vibrierend und rotierend Jetzt shoppen 45,93 € 99,99 €

So schnell und einfach kann Gesichtsreinigung sein: Mit der Reinigungsbürste von Remington habt ihr die Wahl zwischen drei Bürsten und drei Geschwindigkeiten – für eine sanfte und effektive Reinigung. Hier gehts zum Deal.

Jamie Oliver Bratpfanne

Affiliate Link -25% Amazon: Jamie Oliver Bratpfanne | Induktionsgeeignet | Spülmaschinenfest | Antihaft-Beschichtung | Thermo-Signal Jetzt shoppen 47,49 € 64,00 €

Die beliebte Edelstahl-Pfanne von Starkoch Jamie Oliver besitzt ein praktisches Thermo-Signal, das sich dunkelrot färbt, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt ist. Für perfekt gebratene Ergebnisse. Heute ist die Pfanne stolze 25% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Lacoste Shopper

Affiliate Link -31% Lacoste Shopper (in verschiedenen Farben erhältlich) Jetzt shoppen 82,75 € 120,00 €

Ob für einen Stadtbummel, einen schnellen Einkauf im Drogeriemarkt oder ein sommerliches Picknick – genügend Platz für Kleinigkeiten in der Handtasche ist immer hilfreich. Der schlichte Lacoste Shopper mit separater Innentasche aus Leder ist in vielen Farben erhältlich und das perfekte Accessoire für den Sommer. Hier gehts zum Deal.

Corona Schnelltestset

Affiliate Link -75% Hotgen Corona Schnelltest Selbsttest, 5 Stück Jetzt shoppen 6,29 € 24,95 €

Bei dem Corona Schnelltestset von HotGen spart ihr momentan 60%, sodass ihr weniger als 10 Euro zahlt. Hier gehts zum Deal.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.