von Natalja Fischer Pia Goward und Julia Koschel Die Schnäppchenjagd kann ermüdend sein. Nicht mit uns! Mit unseren Deals des Tages geben wir euch eine einfache und schnelle Übersicht, welche Angebote heute wirklich einen dicken Rabatt bringen.

Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals am 17. August 2023

Bluse in Weiß

Affiliate Link -66% Alba Moda: Weiße Bluse Jetzt shoppen 29,95 € 89,95 €

Die weiße Bluse von Alba Moda ist ein perfektes Basic für deinen Kleiderschrank. Sie besitzt einen klassischen Hemdkragen, ist leicht oversized geschnitten und aus Baumwolle gefertigt. Jetzt ganze 66% reduziert.Hier gehts zum Deal.

Bluse in Pfirsich

Affiliate Link -22% Alba Moda: Bluse mit Hemdblusenkragen, Pfirsich Jetzt shoppen 34,95 € 44,95 €

Elegant und modern zugleich: Mit dieser Hemdbluse von Alba Moda sind dir die Komplimente sicher. Sie besitzt einen Hemdkragen, ist gerade geschnitten und aus pflegeleichtem, fließenden Material. Jetzt 22% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Bluse mit Streifen

Affiliate Link -62% Alba Moda: Bluse mit Streifen | in weiteren Farben erhältlich Jetzt shoppen 29,95 € 79,95 €

Ein wahrer Klassiker für Büro und Alltag: Die gestreifte Hemdbluse von Alba Moda überzeugt mit figurumspielendem Schnitt, komfortablem Krempelarm und elastischer Baumwollqualität. In vier Farben erhältlich. Jetzt 62% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Blazer mit Karos

Affiliate Link -46% Alba Moda: Blazer in Karostruktur Jetzt shoppen 69,95 € 129,95 €

Ob im Office, zum Dinner oder beim Stadtbummel: Der hochwertige Longblazer von Alba Moda ist ein absoluter Klassiker, den du zu diversen Anlässen tragen kannst. Der Blazer überzeugt mit dezenter Karostruktur, Reverskragen und aufgesetzten Taschen. Jetzt ganze 60 Euro sparen.Hier gehts zum Deal.

Trenchcoat

Der nächste Hernst kommt bestimmt. Mit diesem Trenchcoat von Tamaris seid ihr bestens vorbereitet und könnt euch mit Jeans, mit Sommerkleid oder Sportoutfit jederzeit vor Wind und Wetter schützen. Den Style bringt der Trenchcoat automatisch mit. Spart jetzt mehr als 20%. Hier geht's zum Deal.

T-Shirt mit feiner Streifenoptik

Das strahlende und doch dezente Gelb verleiht euren Outfits im Handumdrehen einen schönen sommerlichen Touch. Die feine Streifenoptik passt zu Jeanslooks ebenso gut wie zu einem hellen Maxirock. Aktuell ist das T-Shirt um 20% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Rock in Meshoptik

Affiliate Link -44% Alba Moda: Rock aus Meshqualität in Pink Jetzt shoppen 49,95 € 89,95 €

Der leichte Rock aus Mesh in herrlich leuchtendem Pink macht euch sofort gute Laune. Das Material ist perfekt für den Sommer, lässt sich aber auch bei etwas frischeren Temperaturen mit einem Strickpulli und Boots noch wunderbar tragen. Spart jetzt 44%. Hier geht's zum Deal.

Dr. Martens "Jungle Boot Sinclair"

Die Kultschuhe von Dr. Martens kommen nie aus der Mode. Das moderne Modell "Jungle Boot Sinclair" verfügt über eine Plateausohle und einen Reißverschluss für ein schnelles An- und Ausziehen. Derzeit ist der Schuh 17% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Tamaris Sandalen

Für einen coolen Streetstyle im Sommer sorgt ihr ganz einfach mit diesen Sandalen von Tamaris. Das bequeme Fußbett, die etwas größeren Schnallen und das pflegeleichte Leder machen aus dieser Sandale einen Sommer-Hit. Der Rabatt von 50% begeistert zusätzlich und lässt mehr Geld für die Urlaubskasse übrig. Hier geht's zum Deal.

Jerseykleid in Lederoptik

Affiliate Link -25% Alba Moda: Jerseykleid in Lederoptik Jetzt shoppen 89,95 € 119,95 €

Mit diesem Kleid in Lederoptik legt ihr garantiert einen beeindruckenden Auftritt hin. Das Hemdblusenkleid besteht aus Jersey und macht durch die Lederoptik einen sehr hochwertigen Eindruck. Mit einem schlichten Paar Sandalen oder coolen Boots lässt sich das Kleid je nach Wetterlage passend kombinieren. Spart jetzt schnell 25%.Hier geht's zum Deal.

Sneaker "Blazer Mid Victory" von Nike

Affiliate Link -25% Onygo: Nike Sneaker "Blazer Mid Victory" Jetzt shoppen 89,99 € 119,99 €

Perfekt für einen lässigen Look: Die Sneaker "Blazer Mid Victory" von Nike geben jedem Outfit einen zusätzlichen Coolnessfaktor. Statt schlichtem Einheitsweiß kombiniert der Sneaker-Hersteller verschiedene Weißtöne zu einem gelungenen Mix. Die 25%-Ersparniss sorgt zusätzlich für Glücksgefühle. Hier geht's zum Deal.

Estée Lauder Double-Wear Foundation

Affiliate Link -37% ESTÉE LAUDER Double Wear Stay-in-Place Foundation, SPF 10 Jetzt shoppen 34,15 € 55,00 €

Langer Halt, gute Deckkraft, angenehmes Tragegefühl: Kaum eine Foundation ist so begehrt wie die Double-Wear Stay-in-Place Foundation von Estée Lauder. Und die ist aktuell um ganze 37% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Yves Saint Laurent "Libre"

Affiliate Link -39% Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum Jetzt shoppen 45,45 € 75,00 €

Wer unwiderstehlich riechen möchte, greift zu Yves Saint Laurents Klassiker-Duft "Libre". Das süßlich-warme Parfum gibt es momentan zum Sparpreis von unter 50 Euro statt 75 Euro. Hier gehts zum Deal.

Giorgio Armani "My Way"

Affiliate Link -38% Giorgio Armani My Way Refillable Eau de Parfum Jetzt shoppen 46,22 € 75,00 €

Neben YSL's "Libre" gehört auch der Duft "My Way" von Giorgio Armani zu den absoluten Klassikern. Statt süßlicher Noten erwarten euch hier florale Nuancen, die perfekt für den Sommer sind und auch im Winter gegen den Blues helfen. Spart jetzt 39% auf das Eau de Parfum und zahlt nur 50 statt 75 Euro. Hier gehts zum Deal.

Jeansjacke

Eine Jeansjacke gehört genauso wie weiße Sneaker, ein weißes T-Shirt und ein schlichter schwarzer Blazer zur Grundausstattung des guten Geschmacks. Die klassische Jeansjacke von Tamaris bekommt ihr aktuell zu einem reduzierten Preis von nur 60 statt 80 Euro. Hier gehts zum Deal.

Gummistiefel

Affiliate Link -39% Viking SEILAS, Unisex-Erwachsene Gummistiefel in verschiedenen Farben Jetzt shoppen 45,00 € 74,00 €

Bei Regen und Matsch braucht es die richtigen Schuhe. Gummistiefel sind dabei die beste Wahl, damit die Füße nicht nass werden. Aktuell spart ihr 34% auf die Unisex-Gummistiefel in verschiedenen Farben. Hier gehts zum Deal.

Chelseaboots

Affiliate Link -60% Chelseaboots REKEN MAAR Camel Jetzt shoppen 67,99 € 169,99 €

Helle Chelseaboots sind nicht nur für den Herbst und Winter geeignet, sondern auch im Sommer perfekt, um gewisse Outfits stylisch abzurunden. Kurze Röcke sowie Kleider lassen sich am besten dazu kombinieren. Ein Sweatshirt mit leichtem Oversize dazu und fertig ist der Look. Aktuell sind bei den ledernen Boots noch alle Größen erhältlich, doch bei einem Rabatt von ganzen 60% wird das nicht mehr lange so sein, also schnell zuschlagen! Hier gehts zum Deal.

Pinke Pumps

Mit diesen pinken Pumps mit 10-Zentimeter-Absätzen seid ihr der Blickfang auf jeder Party, im Kino oder beim Essen mit Freundinnen. Das an Wildleder erinnernde Material sogt für einen edlen Touch. Spart jetzt 40% auf euren Barbie-Style. Hier geht's zum Deal.

Marlenehose von Alba Moda

Affiliate Link -22% Alba Moda: Hose mit weitem Bein in Pink Jetzt shoppen 69,95 € 89,95 €

Der entspannte Schnitt sorgt für ein angenehmes Tragegefühl – während die Farbe euch zum Hingucker macht. Der Marlene-Schnitt sorgt dabei für Eleganz, die aber auch ganz lässig kombiniert werden kann. Die Preisersparnis von 20 Euro kann sich zudem sehen lassen. Hier geht's zum Deal.

Bucket Hat in Barbie-Pink

Affiliate Link -30% Impressionen: Bucket Hat von Rockgewitter Jetzt shoppen 20,99 € 29,99 €

So schnell und einfach könnt ihr euch den Barbie-Look aneignen. Fix die pinke Bucket Hat von Rockgewitter aufsetzen und fertig. Derzeit spart ihr sogar einen knappen Zehner. Hier geht's zum Deal.

Weitere Fashion-Pieces im Trend von Barbiecore haben wir für euch noch einmal separat gesammelt.

Satin-Rock mit Flower-Print

Affiliate Link -34% Tamaris: Rock mit floralem Druck Jetzt shoppen 45,95 € 69,95 €

Mit dem farbenfrohen Midirock von Tamaris sind dir die Komplimente sicher. Der Rock ist leicht ausgestellt und besitzt dank des Satinstoffs ein angenehmes Tragegefühl. Jetzt 34% reduziert. Hier gehts zum Deal.

Alba Moda Rock mit Schlitz

Affiliate Link -44% Alba Moda: Rock mit Schlitz | Koralle Jetzt shoppen 49,95 € 89,95 €

Der Maxirock von Alba Moda überzeugt mit klassisch-elegantem Schnitt, luftigem Stoff und frischer Farbe. Er ist A-förmig geschnitten und aus Leinen und Naturfaser hergestellt. Der Rock lässt sich vielseitig kombinieren. Jetzt 40 Euro sparen. Hier gehts zum Deal.

Alba Moda sportiver Rock

Affiliate Link -38% Alba Moda: Rock in sportiver Optik | weitere Farben Jetzt shoppen 39,95 € 64,95 €

Der Midirock in sportiver Optik überzeugt mit gestreiftem Muster und dekorativer Schnürung. Der Tunnelzug sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Das Modell ist aus pflegeleichtem Material mit Baumwollanteil. Jetzt ganze 25 Euro günstiger. Hier gehts zum Deal.

Alba Moda Hemdkleid

Affiliate Link -42% Alba Moda: Hemdkleid mit Bindedetail am Ärmel | Khaki/Off-white Jetzt shoppen 39,99 € 69,95 €

Das Hemdkleid von Alba Moda überzeugt mit dekorativen Schnürungen am Ärmel und figurbetontem Schnitt. Jetzt 30 Euro sparen. Hier gehts zum Deal.

Großer Sale bei Luxusmarke Etro

Espadrilles sind die absoluten Sommerschuhe und dabei auch noch total bequem und zu beinahe jedem Outfit kombinierbar. Eine tolle Ergänzung für den eigenen Schuhschrank. Hier gehts zum Deal.

Affiliate Link -40% Etro, Badeanzug mit Paisleyprint in Strahlenkranzoptik Jetzt shoppen 234,00 € 390,00 €

Affiliate Link -40% Etro, Bikini mit Blütenwellen, Damen, Multicolor Jetzt shoppen 234,00 € 390,00 €

Die Badesaison ist in vollem Gange, da braucht es natürlich die passende Garderobe. Auch hier haut Etro aktuell Prozente raus und bietet Rabatte von bis zu 180 Euro an. Sowohl der Badeanzug als auch der Bikini stehen jedem Hautton und strahlen richtig sommerliche Energie aus.

Armbanduhr von Liebeskind Berlin

Affiliate Link -63% Liebeskind Berlin: Quarz-Armbanduhr mit Lederarmband / verschiedene Farben Jetzt shoppen 62,10 € 169,90 €

Diese klassische und edle Armbanduhr von Liebeskind Berlin ist ein treuer und hochwertiger Begleiter. Mit dem schönen Lederarmband, das es in Grau und Rosé gibt, könnt ihr euren Look ganz einfach komplettieren – egal, ob im Büro oder Alltag. Spart jetzt unglaubliche 63%. Hier geht's zum Deal.

Sommerlicher Ring von Thomas Sabo

Affiliate Link -33% Thomas Sabo Ring Schmetterling, gold, mehrfarbig Jetzt shoppen 99,00 € 149,00 €

Dunkel und eintönig ist für den Winter, im Sommer mögen wir es gern etwas farbenfroher. Der bunte Schmetterlingsring von Thomas Sabo ist beispielsweise gerade um 33% reduziert – so wie viele weitere Schmuckstücke. Hier gehts zum Deal.

Eismaschine

Affiliate Link -49% Clatronic: Eismaschine für Eiscreme/Sorbet/Frozen Yoghurt/Slush / 1500 m Jetzt shoppen 25,47 € 49,95 €

Mit der Eismaschine könnt ihr euch leckeres Eis, Frozen Yoghurt und Co. zaubern. Und das in nur 20 bis 40 Minuten. Verwöhnt euch und eure Gäste zwischendurch an heißen Sommertagen oder als leckeres Dessert das ganze Jahr über. Aktuell spart ihr beim Kauf knapp 50%. Hier geht's zum Deal.

Remington Glätteisen

Affiliate Link -47% Amazon: Remington Glätteisen Ceramic Straight Jetzt shoppen 20,99 € 39,99 €

Seidenglatte Haare in wenigen Minuten: Das Ceramic Straight Glätteisen von Remington überzeugt mit antistatischer Keramik-Turmalin-Beschichtung und zehn Temperatureinstellungen für feines bis dickes Haar. Jetzt ganze 47% reduziert.Hier gehts zum Deal.

Armbanduhr von Liebeskind Berlin

Affiliate Link -70% Liebeskind Berlin: Armbanduhr in Roségold / 38mm Durchmesser Jetzt shoppen 49,99 € 169,90 €

Mit einer Armbanduhr von Liebeskind Berlin liegt ihr immer goldrichtig – und das nicht nur, wenn die Uhr selbst in Roségold strahlt wie dieses Modell. Mit einer guten Größe von 38 Millimeter Durchmesser und dem schlichten, edlen Design der Uhr passt sich das Modell all euren Looks wunderbar an. Von schick bis sportlich – diese Uhr macht alles mit. Derzeit spart ihr auf diese Ausführung 70% – andere Varianten sind ebenfalls zwischen 47 und 71% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Platform Vans

Affiliate Link -16% Vans Old Skool Platform Plateausneaker Jetzt shoppen 74,99 € 90,00 €

Die beliebten Platform Sneaker von Vans sind aktuell um 16% bei Otto herabgesetzt. Schnell sein lohnt sich! Hier gehts zum Deal.

Satisfyer "Traveler" Druckwellenvibrator

Affiliate Link -32% Satisfyer "Traveler" Vibrator / Auflegevibrator mit 11 Druckwellen-Programmen Jetzt shoppen 33,89 € 49,95 €

Der Satisfyer gehört zu den ultimativen Bestsellern bei Eis.de und im Allgemeinen bei Vibratoren. Dank der leisen Funktionsweise ist der Auflegevibrator ein Garant für diskreten Genuss. Weitere positive Eigenschaften sind: 11 Druckwellen-Programme, seine Wasserfestigkeit und seine kompakte Größe. In der "Traveler"-Edition ist er – wie zahlreiche andere Toys – derzeit stark reduziert. Hier geht's zum Deal.

Satisfyer Pro 2 von Eis.de

Affiliate Link 39,99 € statt 69,95 €: Satisfyer Pro 2 Jetzt shoppen 39,99 €

Der berühmte Druckwellenvibrator Satisfyer Pro 2 ist aktuell um ganze 43% reduziert und kostet statt 69,95 Euro nur noch 39,99 Euro. Hier gehts zum Deal.

