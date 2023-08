von Emely Mielke Eine Braut will sich nur einen Tag nach der Hochzeit scheiden lassen? Das steckt dahinter.

Eine Hochzeit ist einer der schönsten Tage im Leben. Nicht so für diese Braut, denn ihr Hochzeitstag hat sie dazu veranlasst, ihre Ehe so schnell wie möglich annullieren zu lassen. Die Begründung ist mehr als skurril.

So unglaubwürdig diese Aussage klingt, so ernst meint es eine Leserin der Ratgeberkolumne "Dear Prudence", die ihr Problem in einem Leserbrief zum Ausdruck brachte. Auslöser des Eklats: ein Streich, den der Bräutigam seiner Frau bei der Hochzeit gespielt hatte. In den Augen der Braut: unverzeihlich.

Scheidung nach nur einem Tag Ehe? Das steckt dahinter

In der Ratgeberkolumne "Dear Prudence" können verzweifelte Menschen ihre Sorgen loswerden und um Rat fragen, vor allem in Beziehungsfragen. Ein aktueller Brief beschreibt die Situation einer Frau, die sich nur einen Tag nach der Hochzeit von ihrem Mann scheiden lassen will, weil er ihr mit der Hochzeitstorte einen Streich gespielt hat. Sie beginnt ihre Situation mit den Worten: "Ich habe kurz vor Weihnachten geheiratet und hoffe, bis Ende Januar geschieden oder annulliert zu sein".

In ihrem Brief schreibt sie, dass eine Heirat für sie nie wichtig gewesen sei, sie aber auch nichts dagegen gehabt habe, und dass sowohl sie als auch ihr Freund sich für eine Heirat entschieden hätten. Die Verantwortung für die Organisation hätten beide zur Hälfte übernommen, sie sei auch Kompromisse eingegangen, habe sich aber eine "unumstößliche Regel" gesetzt: Bei der Hochzeitsfeier darf ihr kein Kuchen ins Gesicht gerieben werden – klingt verrückt, aber mit dem Ultimatum schien die Braut bereits eine Vorahnung gehabt zu haben.

Doch da sie ihren Mann als "vernünftig" beschreibt, lässt sie ihre Angst los. Am Tag der Hochzeit dann der Alptraum: "Er packte mich am Hinterkopf und drückte meinen Kopf hinein. Das war geplant, weil die Torte ZERSTÖRT war und er einen Haufen Cupcakes als Ersatz hatte".

Ein lustiger Scherz, oder ein Vertrauensbruch auf voller Linie?

Viele Freunde und Verwandte der Frau hielten ihre Reaktion auf den Scherz für übertrieben, aber für die Frau selbst steckte viel mehr dahinter, da sie seit einem Unfall unter Klaustrophobie leidet. "Nach einem Autounfall vor einigen Jahren habe ich SEHR starke Klaustrophobie und geriet in Panik, als ich in eine Torte gestoßen und dort eingeklemmt wurde", erklärte die Frau.

Gegenüber ihrem Berater äußerte sie jedoch Zweifel an der Richtigkeit ihrer Reaktion auf den Hochzeitsscherz: "Alle sind sich so einig und so sicher, dass ich einen schrecklichen Fehler mache, dass ich mich frage, ob sie Recht haben".

Prudence selbst riet ihr, auf sich selbst zu hören, bezeichnete aber die Aktion des Bräutigams als "Red Flag".

