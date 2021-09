Bei "Die Höhle der Löwen" verspricht eine junge Gründerin in der Folge am 20. September unsere Sneaker-Nähte vor dem Verfärben und Verschmutzen zu retten. Ob das gelingt? Wir verraten es euch!

Geht es euch wie mir? Ich liebe Sneaker und trage sie gern, bis die ersten Löcher nicht mehr zu übersehen sind. Dass sie dann bereits völlig ausgelatscht und verbeult, vielleicht sogar ausgeblichen sind, stört mich dabei überhaupt nicht. Was mich aber stört, ist der unschön verfärbte, ehemals weiße Gummi der Sohlen und die dreckigen Nähte. Bei "Die Höhle der Löwen" wird am Montag, den 20. September, ein Produkt namens "Glossy Dreams" angepriesen, das zumindest gegen das Verfärben der Nähe schnell und einfach Abhilfe schaffen will. Ob das funktioniert? Ich, Brigitte-Redakteurin Julia, habe es getestet.

"Die Höhle der Löwen": Rettet "Glossy Dreams" den Glanz meiner alten Sneaker?

Das Testobjekt

Meine Sneaker sind schon etwas in die Jahre gekommen. Ich trage sie seit geraumer Zeit beim Joggen und verschiedenen Outdoor-Sporteinheiten. Kein Wunder, dass sie recht mitgenommen aussehen – für den Test von "Glossy Dreams" sind sie jedoch bestens geeignet. Optimalerweise besitzen sie sowohl weiße als auch schwarze Nähteund so kann ich an einem Schuh direkt beide Varianten testen. Denn den Imprägnierstift gibt es in Weiß und in Schwarz.

Affiliate Link Glossy Dreams: Imprägnierstift für Schuhnähte / 2er-Set: Schwarz & Weiß Jetzt shoppen 11,98 €

Die Anwendung

Einfach, schnell und unkompliziert – so gestaltet sich die Anwendung des Imprägnierstifts, der sich hinter dem klangvollen Namen "Glossy Dreams" verbirgt. Die Stiftform, ähnlich eines Filzstiftes, eignet sich bestens dafür, einmal über die Nähte zu fahren. Ganz so, als würde man in einem Malbuch eine Linie nachziehen. Easy!

Einziges Manko: Der Imprägnierstift ist ähnlich breit wie ein herkömmlicher Edding und daher deutlich breiter als die Nähte meiner Schuhe. Ein Übermalen ist nicht zu verhindern. Wo liegt das Problem? Dazu gleich mehr im Abschnitt "Ergebnis".

Der Zwischenstand

Nach einer kurzen Zeit des Trocknens sind meine Sneaker wieder einsatzbereit. Gut so – ich habe nämlich noch ein Spielplatzdate mit meiner besten Freundin und ihren Töchtern. Da kann ich den Imprägnierstift direkt auf die Probe stellen.

Das Ergebnis

Vorneweg genommen: Die Stifte halten, was sie versprechen. Die Nähte sind nach der Behandlung weiß bzw. schwarz und bleiben es auch erst einmal. Uneingeschränkt empfehlen kann ich die Stifte dennoch nicht.

© Privat

Die breite Spitze des Stiftes stellt sich als Problem heraus. Das Übermalen der Nähe und damit der unvermeidliche Kontakt mit dem Kunstleder der Schuhe ist dauerhaft zu sehen. Bei den schwarzen Nähten und dem schwarzen Kunstleder fällt ein leichter, matter Streifen auf. Die ansonsten trotz Schmutz glänzenden schwarzen Kunstlederparts heben sich dadurch bei genauem Hinsehen von den behandelten Linien und Nähten ab.

© Privat

Bei den weißen Kunstlederstreifen zeigt sich ein noch deutlicherer Farbunterschied zwischen dem ungewollt behandelten Kunstleder und den restlichen Kunstlederstreifen. Das beweist zwar, dass die Nähte – wie gewünscht – deutlich weißer sind als vorher – sonderlich schön sieht es aber nicht aus. Denn so kommt der verschmutzte Part nur noch deutlicher zur Geltung.

Affiliate Link Glossy Dreams: Imprägnierstift für Schuhnähte / 2er-Set: Weiß Jetzt shoppen 11,98 €

Mein Fazit

Der Stift "Glossy Dreams" funktioniert ganz offensichtlich. Meine Empfehlung wäre jedoch, den Stift für neue weiße Sneaker zu verwenden und ein Verschmutzen dadurch von Vorhinein zu verhindern.

Du hast eine Folge verpasst oder willst einen Überblick? Alle weiteren Infos zu "Die Höhle der Löwen" gibt es hier. Die aktuelle Sendung gibt es immer montags, um 20.15 Uhr bei Vox und jederzeit auf TV Now.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.