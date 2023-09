Selbstliebe – ein Begriff, der in den sozialen Netzwerken immer häufiger zu sehen ist, denn wir sprechen mehr denn je über unsere mentale Gesundheit. Oftmals wird die Liebe zu einem Selbst mit Egoismus oder gar Narzissmus verwechselt, – doch sie ist genau das Gegenteil. Denn Selbstliebe bedeutet, sich selbst mit all seinen Stärken und Schwächen zu akzeptieren und auf sich und seine Bedürfnisse einzugehen. Es geht dabei nicht darum, jeden Tag in sich selbst verliebt zu sein, sondern vielmehr für sich zu sorgen und sich selbst liebevoll zu behandeln.

Selbstliebe gibt uns die Stärke, die wir brauchen

Die Liebe zu uns selbst gibt uns auch die Kraft, konstruktiv mit unseren Fehlern umzugehen und sie zu reflektieren. Auch die zwischenmenschlichen Beziehungen verändern sich, denn mit einer gesunden Portion innerer Liebe sind wir weniger abhängig von anderen Menschen. Wir benötigen keine Bestätigung oder Zuwendung, um uns liebenswert zu fühlen, da wir unseren Wert selbst kennen und schätzen können. Viele Psycholog:innen sind der Überzeugung, dass Selbstliebe die Basis bildet, um für seine Mitmenschen überhaupt wahrhaftige Liebe zu empfinden.

Zur Selbstliebe finden

Selbstliebe und somit die Fähigkeit, einfühlsam mit sich selbst zu sein, ist der Grundbaustein für ein glückliches Wohlbefinden. Doch wie erreichen wir diese Liebe? Besonders die eigenen Schwächen zu akzeptieren, scheint in der digitalen Welt voller Perfektion unvorstellbar zu sein. Sei es die ästhetischen Instagram-Beiträge oder sämtliche TikTok-Trends der Selbstoptimierung, wir vergleichen Social-Media permanent mit unserem eigenen Leben. Ein fataler Fehler, – denn die sozialen Netzwerke sind nicht die Realität.

Autorin Chiara Maiorino schafft einen sicheren Ort für Gefühle und Gedanken

Die Autorin Chiara Maiorino präsentiert ihrer Online-Community allerdings keine makellose Welt, sondern teilt ihre verletzliche Seite und all ihre Unsicherheiten auf Instagram und TikTok. Ihre Gedichte über Feminismus, Selbstliebe und Mental Health gehen auf den sozialen Netzwerken viral, denn sie geben einen sicheren Raum für echte Gefühle und Gedanken. Mit ihrem neuen Buch "Denk Mal Laut: Stärkende Poesie zum Mitfühlen und Reflektieren" lädt die junge Schriftstellerin zum Austausch ein und schafft einen Ort ohne Vergleich und künstlicher Perfektion und ist am dem 7. September 2023 erhältlich.

