Ob als Frühstück oder als Zugabe zum Lunch oder Abendessen, ein Spiegelei geht immer und ist vor allem schnell zubereitet. Zumindest, wenn beim Aufschlagen des Eis alles reibungslos klappt.

Passiert euch das auch ständig? Ihr schlagt ein Ei wie gewohnt an einer Kante auf und gebt es in die Pfanne oder eine Schüssel – und dann splittert ein kleines Stück der Eierschale mit in die Masse?

Lifehack: So habt ihr nie wieder Eierschale im Spiegel

Das ist ärgerlich, aber mit einem kleinen Trick könnt ihr das vermeiden. Nie wieder in der unberechenbare Eimasse mit einem Messer oder den Fingern nach dem kleinen Stück fischen. Im Video zeigen wir euch den absoluten Gamechanger beim Zubereiten von Eierspeisen!

Verwendete Quelle: gofeminin.de, tiktok