Manifestation ist zum TikTok-Trend geworden. Groß denken, an Träume glauben, Ziele visualisieren – alles gut und schön. Eine Studie zeigt: Zu positives Denken kann dich ruinieren.

Auf Instagram oder TikTok erklären Coaches und Influencer:innen, dass du nur dein Mindset verändern musst, um alles zu erreichen, was du willst. Du verwirklichst deine Träume, wenn du nur fest genug daran glaubst, lautet das Credo. Auf TikTok hat der Hashtag #manifestation fast 44 Milliarden Aufrufe, #manifesting hat immerhin 26 Millionen.

An einer positiven Einstellung zum Leben und zu den eigenen Gestaltungskräften ist nichts verkehrt. Ein optimistisches Mindset hilft dabei, gut durch den Alltag zu kommen und auch mit Rückschlägen umzugehen. Es kann sehr förderlich für deine mentale Gesundheit sein.

Leicht verführbar, mit unrealistischen Erwartungen

Aber gibt es auch ein zu viel des Guten? Ja, lautet die Antwort einer aktuellen Studie. Extremer Optimismus, wie bei der Methode des Manifestierens, könne schädlich sein. Ein Psychologe der Queensland University in Australien hat mit seinem Team das Phänomen Manifestieren genauer betrachtet und seine Ergebnisse im "Sage Journal" veröffentlicht. "Das Geheimnis zum Erfolg? Die Psychologie des Glaubens an Manifestation" heißt die Studie.

Rund 1.000 Teilnehmer:innen wurden in drei Einzelstudien befragt. Betrachtet wurde der Glaube an ihre eigenen "magischen Kräfte" als auch an kosmische Kräfte. So wurden ihnen Aussagen vorgelegt, denen sie auf einer Skala zustimmen konnten. Dazu gehörten:

"Ich ziehe Erfolg in mein Leben mithilfe des Universums oder einer größeren Kraft."

"Erfolg kommt zu mir, wenn ich mich auf positive Gefühle fokussiere."

"Die Visualisierung eines erfolgreichen Ergebnisses führt dazu, dass ich es herbeiziehe."

Fast die Hälfte der Teilnehmenden glaubte daran, Erfolg durch Manifestation herbeizuführen – durch positive Affirmationen, Visualisierungen oder symbolische Handlungen, indem sie so taten, als sei etwas bereits eingetreten. Ein Drittel glaubte an das Wirken einer höheren Macht.

Das Ergebnis: Menschen, die an das Manifestieren glauben, neigen zu einer falschen Selbstwahrnehmung und halten sich für erfolgreicher, als sie eigentlich sind. Außerdem haben sie unrealistische, weil extrem hohe, Erwartungen an die eigene Zukunft. Wer an Manifestieren glaube, sei besonders empfänglich für Versprechungen, wie teure Angebote, die zu schnellem Erfolg oder Reichtum führen sollen. Leicht verführbar könnte man es nennen.

Glaube an Manifestation führt schneller in den Bankrott

Wer dem Wunschdenken verfallen sei, habe laut Studie ein höheres Risiko, sich in den Ruin zu stürzen. "Das Setzen unrealistischer Ziele oder das Beharren darauf trotz widersprechender Fakten kann schädlich sein", so die Studie. Wer an die Kraft des Manifestierens glaube, neige dazu, mehr Risiken einzugehen, riskantere Investitionen zu tätigen ­– und Pleite zu gehen. Unter den Teilnehmenden, die an Manifestation glauben, hatten mehr Menschen mindestens schon einmal in ihrem Leben Insolvenz angemeldet als unter den Skeptiker:innen.

"Für Manifestierer:innen kann es eine besondere Herausforderung sein, Erfolg und Misserfolg zuzuordnen, da ihr Glaubenssystem Misserfolge positiv umdeutet", heißt es in der Studie. "Obwohl Reframing eine wirksame emotionsfokussierte Bewältigungsstrategie sein kann, kann es gefährlich werden, wenn es zu Verleugnung oder falschen Hoffnungen führt." Das sei besonders für Unternehmer:innen gefährlich, wenn wichtige Alarmzeichen wie eine steigende Verschuldung, heruntergespielt würden.

Wer an Manifestation glaube, sei besonders anfällig dafür, sich an falsche Hoffnungen zu klammern oder die Realität zu leugnen.

Wie du Manifestation gefahrlos nutzt

Was heißt das jetzt für dich, wenn du das Manifestieren eigentlich als gutes Tool für dich entdeckt hast und in deinem Leben nutzen willst? Vor allem zeigt die Studie die Gefahr, dich vorschnell einem:einer Influencer:in oder Guru anzuschließen, der oder die dir schnellen Erfolg durch eine bestimmte "geheime" Technik verspricht – und dabei viel Geld aus den Taschen zieht.

Die andere Erkenntnis ist: Verlasse dich nicht allein auf Methoden wie Visualisierung, sondern werde auch handelnd tätig – zum Beispiel, wenn es darum geht, deine Finanzen in den Griff zu bekommen. An deine Träume zu glauben, ist etwas Gutes. Dir deine Wünsche bewusst zu machen, auch. Überlege dir aber immer wieder kleine Etappen oder Zwischenschritte, um deinem Ziel näher zu kommen ­– anstatt dich allein auf die Kraft deiner Wünsche oder die Güte des Universums zu verlassen.

