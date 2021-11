Exit-Adventskalender Für Fans von Escape Rooms und True Crime

Exit-Adventskalender lassen die Weihnachtszeit zu einem spannenden Abenteuer werden. Je nach Belieben gibt es sie für Fans von Escape Rooms, True-Crime-Hobbykriminalist:innen und Exit-Games-Zerstörer:innen. Welcher Adventskalender ist dein Favorit?

Du befreist dich gerne aus Escape Rooms? Du spielst liebend gern Exit-Games? Oder bist mit Podcasts, Krimis und Co. stets True-Crime-Storys auf der Spur? Dann sind Exit-Adventskalender dein Must-have der Weihnachtssaison 2021.

Exit-Adventskalender: Von True Crime bis Escape Room – welcher soll es sein?

Adventskalender für Anhänger der Exit Games

Exit Games gibt es inzwischen in unzähligen Varianten mit immer neuen Geschichten. Auch Exit-Adventskalender gibt es in verschiedenen Ausführungen: für Anfänger, Profis oder speziell für Kinder (siehe Exit-Adventskalender für Kinder). Allen gemein ist der Ratespaß, der dich und gegebenenfalls deine Mitspieler:innen erwartet. Mit 24 kleinen Rätseln, Hinweisen und Tipps kannst du den Sherlock Holmes in dir rauslassen. An Heiligabend erwartet dich dann das große Finale.

Der Exit-Adventskalender "Das verrückte Zeitreise-Museum" ist für Exit-Profis ab 14 Jahren bestimmt. Entsprechend des Titels reist du in verschiedene Zeiten und musst täglich ein Rätsel lösen, um am Ende in der realen Zeitzone anzukommen – rechtzeitig, um Weihnachten zu feiern.

Für Einsteiger sowie Kinder ab 10 Jahre eignen sich die Exit-Adventskalender "Die geheimnisvolle Eishöhle" oder "Die Jagd nach dem goldenen Buch". Ob du dich nun aus einer Eishöhle befreien musst oder das verschwundene goldene Buch vom Weihnachtsmann suchst, in dem alle Weihnachtswünsche festgehalten wurden, bleibt dir überlassen. Fakt ist: Unterhaltung und Spannung bis zum 24. Dezember sind garantiert.

True-Crime-Kriminalist:in: Das ist dein Adventskalender

Du liebst True-Crime-Dokumentationen und verbringst deine Freizeit gern damit, fiktiven Verbrechern hinterherzujagen? Dann dürftest du auf den Adventskalender von "Zeit Verbrechen" schon lange gewartet haben. Dieser Kalender lässt die Adventszeit zum echten Krimi werden. Mit verschlossenen Buchseiten, die du – im Hardcover oder Softcover – einzeln Tag für Tag öffnen darfst, erfährst du mehr über das Geschehen. Dieses ist an ein wahres Verbrechen angelehnt und soll nun von dir gelöst werden. Am Ende erfährst du nicht nur, was sich wirklich wie zugetragen hat, sondern auch, ob du zum Ermittler geeignet wärst.

Ein Escape Room als Adventskalender: 24 Tage, um dich zu befreien

Beim Escape-Room-Adventskalender von 24-Days-Escape steht dir niemand geringeres als Sherlock Holmes persönlich zur Seite. Das Besondere an diesem Kalender ist das 3D-Format. Denn das Haus von Sherlocks Gegenspieler Professor Moriarty ist Schauplatz des Geschehens und muss durchforstet werden. Wenn du alle versteckten Gegenstände und Hinweise findest, erwartet dich Heiligabend das große Rätselfinale.

Für Harry-Potter-Fans: Der inoffizielle Escape-Room-Adventskalender für Potterheads

Wenn du – oder jemand, dem du einen Adventskalender schenken willst – nicht nur ein Exit-Fan, sondern auch ein Potterhead bist/ist, dann dürfte dieser Harry-Potter-Adventskalender perfekt sein. Der inoffizielle Kalender trägt den verheißungsvollen Namen "Das Tor zur magischen Welt" und lädt dich ein, bis Weihnachten den Weg hinaus aus dem Wald zu finden. Dein Glück: Zur Rätselslösung stehen dir – Harry-Potter-gerecht – auch Zaubertränke und Co. zur Verfügung. Dennoch bleibt es spannend: Wirst du dich rechtzeitig bis Weihnachten befreien können?

Exit-Adventskalender für Kinder

Kleiner Tipp für alle Eltern und Großeltern: Wer den klassischen Adventskalender mit Süßigkeiten wie Schokolade von den (Enkel-)Kindern fernhalten möchte, kann sich freuen. Auch für die kleinen Weihnachtsliebhaber gibt es Kalender zum Mitraten.

Exit Kids

Speziell für Kinder gibt es eigene, altersgerechte Exit-Adventskalender. Für Kinder ab sechs Jahre geht es bis zum 24. Dezember auf ein kleines Dschungelabenteuer. Täglich müssen hier Rätsel gelöst werden, um an Heiligabend eine geheime Affenart ausfindig zu machen.

Die Geschichten von "Die drei ???" begeistern Kinder seit Generationen. Mit einem passenden Adventskalender steht dir und deinem Nachwuchs eine spannende Alternative zum Schoko-Adventskalender zur Verfügung. Kinder ab acht Jahre können sich Tag für Tag einem Detektivfall widmen – so vergeht die Zeit bis Weihnachten im Handumdrehen.

