Warum wir uns dem Thema "Wohlfühlen" widmen

Wir alle stellen uns beinahe täglich dem Kampf der 101 To-Do-Listen, Anforderungen und Hindernissen des Lebens. Dabei immer die innere Balance zu halten – gar nicht so einfach.

Zugegeben: Die letzten Monate waren für alle von uns nicht einfach. Wir haben gemerkt, wie wichtig das Thema Gesundheit ist – und, dass wir auf uns und unsere Umwelt aufpassen müssen.

Feel-Good-Week: Der Sinn dahinter

Das Bewusstsein für eine ausgeglichene Balance ist also gestiegen. Doch an der Umsetzung scheitern noch immer einige – auch uns fällt es nicht immer leicht, die Prioritäten richtig zu setzen und auf unsere innere Stimme zu hören. Allerhöchste Zeit also, das langfristig in unseren Alltag zu etablieren! Und zwar mithilfe unserer Feel-Good-Week. Wir in der Brigitte.de-Redaktion widmen uns eine Woche lang Wohlfühl-Themen. Ob als Artikel, Interview oder in Form von Produkt-Tipps – vom 16. bis zum 22. August dreht sich alles um das Thema Wohlbefinden. Wir geben euch sozusagen eine Starthilfe in ein ausbalanciertes Leben.

Montag bis Sonntag: Wir geben euch eine Starthilfe

Montags starten wir mit einem kritischen Blick und entlarven den ein oder anderen Energiefresser in unserer Umgebung. Dienstags stellen wir uns selbst in den Vordergrund, geben Tipps für eine gelungene Me-Time und verraten, wir wir auch alleine glücklich sein können. Mittwochs richten wir den Fokus auf Kreativität und klären, ob man "kreativ sein" lernen kann und stellen euch "Oma Hobbies" vor, die gut tun. Donnerstags wollen wir uns mit körperlicher Betätigung auspowern und Freitags unsere Beziehung zu uns selbst und zu anderen stärken. Samstags dreht sich alles um unsere innere Schönheit und am Sonntag verraten wir euch unsere Auftankmomente und Feel-Good-Rezepte.

Alle Artikel und Interviews findet ihr aber auch zum Nachlesen hier in unserem Feel-Good-Special.

Auch auf Instagram findet ihr eine Menge Inspiration. Hier stellen wir euch jeden Tag einen Wohlfühlmoment vor und haben spannende Protagonist:innen, die euch in unserer Instagram-Story Tipps geben. Also schaut vorbei und lasst euch berieseln.

Wir wünschen euch viele schöne Momente bei uns in der Feel-Good-Week und hoffen, ihr könnt das ein oder andere in euren Alltag und für eure innere Balance mitnehmen.

Alles Liebe und Gute,

Eure Brigitte.de-Redaktion