von Julia Koschel Festivals gehören für viele Menschen zu einem gelungenen Sommer einfach dazu. Dabei hat der Spaß längst nichts mehr mit Ravioli aus der Dose und Schlafen auf der Luftmatratze zu tun. Wir haben uns nach den wichtigsten Festival-Gadgets umgeschaut, damit ihr die Musik-Wochenenden in vollen Zügen genießen könnt.

Wir lieben Festivals. Doch so ein Wochenende kann mitunter auch mal anstrengend sein – wenig (erholsamer) Schlaf, viel Fast Food und der ein oder andere Tropfen Alkohol zehren an den Kräften. Das muss nicht sein. Mit unseren 11 Festival-Gadgets könnt ihr ganz entspannt und energiegeladen feiern und das Wochenende sowie die Liveacts genießen.

Festival-Gadgets: Diese 11 Dinge machen euch das Leben leichter

Ein paar Dinge gehören zur Grundausstattung eines jeden Festival-Fans. Dazu gehören:

Zelt, Isomatte und Schlafsack

Gummistiefel, Regenponcho und dicke Socken

Ohropax

Kopfschmerztabletten

Doch wir wollen mehr. Wir möchten uns und euch ein rundum schönes Wochenende in der Natur ermöglichen. Deswegen: Ob Basic, Notfallhelfer oder Glamping-Accessoire – mit diesen 11 Festival-Gadgets wird euer Festival-Leben so viel leichter.

Doppelsitzer, Air Sofa und Picknickdecke: Probier's mal mit Gemütlichkeit

Entspannung und Erholung ist bei den oft kurzen Nächten und tanzreichen Tagen ein absolutes Muss. Kein Problem mit diesen drei Tipps. Statt eines normalen Campingstuhls empfehlen wir euch, einen Doppelsitzer zu wählen. Dann habt ihr nicht nur die Möglichkeit, eure Beine hochzulegen oder – je nach Körpergröße – auch mal ein Nickerchen zu machen, sondern ihr habt für neue Festivalbekanntschaften auch immer ein Plätzchen übrig.

Affiliate Link vidaXL: Campingstuhl / 2-Sitzer / klappbar / verschiedene Farben Jetzt shoppen 38,99 €

Apropos Nickerchen. Mit einem Air-Sofa verwandelt ihr euren Camping-Spot im Handumdrehen in eine gemütliche Lounge. Einfach einmal durch die Luft gewirbelt, könnt ihr es euch auf dem Leichtgewicht gemütlich machen.

Affiliate Link Orsen: aufblasbares Sofa / in verschiedenen Farben Jetzt shoppen 42,99 €

Was immer geht – auch auf einem Festival: der Allrounder "Picknickdecke". Klingt simpel und ist es auch. Leider denken aber viele oft nicht daran. Doch mit einer Picknickdecke, die möglichst eine wasserdichte Isoschicht an der Unterseite hat, könnt ihr euch mit euren Freund:innen auf der Wiese lümmeln, sonnen oder ganz klassisch ein kleines Picknick veranstalten.

Affiliate Link Amazon Basics: Picknickdecke mit wasserdichter Unterseite / 200 x 200 cm Jetzt shoppen 18,59 €

French Press: Weil guter Kaffee auch auf einem Festival nicht fehlen darf

Heutzutage gibt es auf jedem Festival auch gute Kaffeestände. Doch gerade am Morgen sind wir oftmals viel zu müde, um dafür erst noch herumzulaufen und sich irgendwo in eine Schlange stellen zu wollen. Daher gehört für uns eine French Press zur Grundausstattung, wenn es um Festival-Gadgets geht. Da auf vielen Festivals aus Sicherheitsgründen Glas verboten ist, bietet sich ein Modell aus Edelstahl besonders gut an. Wer es besonders fancy mag, kann sich noch einen Hand-Milchaufschäumer einpacken. Aber auch ohne diesen startet ihr einfach viel besser in den Tag.

Affiliate Link Groenenberg: French Press aus Edelstahl / 0,35 Liter (2 Tassen) / erhältlich in 3 Größen / Thermo Jetzt shoppen 34,99 €

Faszienball, Wärmepflaster und Elektrolyte: Drei Festival-Gadgets für mehr Wohlbefinden

Es mag zunächst vielleicht merkwürdig klingen, aber Faszienball, Wärmepflaster und Elektrolyte sind auf einem Festival Gold wert. Denn für viele Besucher:innen gehören Rückenschmerzen nach einer Nacht im Zelt oder zu langem Stehen vor den Bühnen leider dazu. Mit Wärmepflastern (auch gut, wenn es abends zu kalt im Zelt wird) und einem kleinen Faszienball habt ihr zwei super SOS-Helfer zur Hand.

Affiliate Link ThermaCare: Wärmepflaster bei Schmerzen im unteren Rückenbereich / 8 Stunden konstante Wärme / 4 Stück Jetzt shoppen 19,00 €

Und auch ein leichter Kater nach einem letzten schlechten Getränk kann leider mal vorkommen. Für diesen Notfall solltet ihr euch ein paar Elektrolyte-Präparate einpacken. Sie bringen euch nach einer durchzechten Nacht wieder in die Spur. Was will man mehr?!

Affiliate Link Hydraid: Elektrolyt-Kohlenhydrat-Pulver / 25 Stück / Made in Germany Jetzt shoppen 24,99 €

Solar-Powerbank: Immer auf Strom

Was will man mehr? Zum Beispiel einen vollen Handy-Akku. Wenn ihr nicht gerade das Festival-Wochenende dazu nutzen wollt, um Digital Detox einzulegen, dann besorgt euch vorher eine Solar-Powerbank. So seid ihr gänzlich unabhängig von der Stromversorgung.

Affiliate Link -33% Hiluckey: Solar-Powerbank / wasserdicht / 4 Outputs Jetzt shoppen 39,99 € 59,99 €

Pavillon, Bollerwagen und Gaffertape: Die drei wichtigsten Festival-Gadgets

Nein, wir erinnern euch an dieser Stelle nicht an Zelt, Schlafsack und Regenponcho. Da diese zu einem Festival-Wochenende gehören, wie ein Hotelzimmer zu einem Strandurlaub, überspringen wir diese Basics und kommen zu den nächst-wichtigsten Festival-Gadgets.

Denn zur Grundausstattung gehört im nächsten Schritt auf jeden Fall ein Pavillon. Egal, ob es regnet oder die Sonne scheint – hier könnt ihr am Tag Schutz finden und euch "treffen".

Affiliate Link Tooluck: Pavillon / 3 x 3 m / inklusive Gewichte, Heringe & Abspannseile Jetzt shoppen 84,90 €

Da euer Gepäck spätestens jetzt ein wenig an Gewicht besitzt und die Wege auf Festivals gerne mal etwas länger sind, solltet ihr definitiv auf einen Bollerwagen setzen. Wichtig: Entscheidet euch möglichst für ein stabiles Modell mit breiten Gummireifen. Spätestens wenn ihr euren Bollerwagen samt Gepäck über einen matschigen, weichen Acker zieht, werdet ihr wissen, warum.

Affiliate Link Timber Ridge: faltbarer Bollerwagen / 8,5-cm-Reifen / bis 100 Kilo belastbar Jetzt shoppen 119,99 €

Drittes Basic-Gadget ist das vielfältig einsetzbare Panzertape, auch Gaffertape oder Gaffatape genannt. Damit könnt ihr beim Einsatz eures Bollerwagens das Gepäck sichern und an Ort und Stelle behalten, bei kleineren Beschädigungen z.B. einen Riss im Zelt abdichten oder auch mal eine Zeltstange oder einen Campingstuhl reparieren. Kurz gesagt: Panzertape kann euch ganz schnell mal retten und gilt somit als DAS Festival-Gadget schlechthin.

Affiliate Link Erbi: Panzertape / wasserfest / extreme Klebkraft / korrigierbar / handreißbar Jetzt shoppen 16,99 €

Fehlt euch doch noch das richtige Zelt, dann schaut doch mal bei unserem Zelt-Test vorbei.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.