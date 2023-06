So kühlst du deine Wohnung bei heißen Temperaturen

Es ist mal wieder unerträglich heiß in deinem Zimmer? Mit diesem Trick kühlst du Innenräume ohne Aufwand ganz einfach ein paar Grad ab.

Der Sommer ist endlich da und verschafft uns viele unvergessliche Momente. Die meisten verbringen deutlich mehr Zeit draußen, gehen mit Freund:innen ins Freibad, entspannen in der Sonne, auf dem Balkon oder im Garten – und lassen es sich so richtig gut gehen. Leider müssen wir trotz all der positiven Eigenschaften des Sommers auch mit seiner Schattenseite klarkommen.

Flaschen-Trick: So kühlst du Innenräume ganz einfach ab



Denn sobald die Anzeige auf dem Thermometer einmal Fahrt aufgenommen hat und die Temperaturen stetig in die Höhe klettern, kann es auch in Innenräumen ziemlich heiß werden. Und wer hat schon Lust auf schlaflose Nächte und verschwitze Laken? Damit du in den eigenen vier Wänden nicht tagtäglich Schweißausbrüche erleiden musst, verraten wir dir einen genialen Abkühlungstrick. Im Video siehst du, wie du mit zwei Plastikflaschen ganz einfach dein Zimmer herunterkühlst.

