von Saskia Papenthin Mit diesen Produkten wird jeder Flug komfortabel und vergeht im Nu. Wir zeigen dir Flugzeug-Gadgets, die dir jede Reise erleichtern.

Die nächste Reise steht an und mit ihr auch ein Flug. Je nachdem, wie lange die Reise an dein Urlaubsziel dauert, kann gerade ein gewöhnlicher Economy-Flug sehr unbequem und nervig sein. Eben erst die richtige Reihe und deinen Platz gefunden, dein Handgepäck verstaut und dich auf den Sitzt gezwängt, da ist die Vorfreude auf dein Reiseziel eigentlich schon pausiert. Es ist eng, ungemütlich und jetzt schon langweilig, dabei ist noch nicht einmal das Boarding abgeschlossen und die Flugzeugtür zugezogen. Wir zeigen dir Gadgets, die dir den Weg in den Urlaub erleichtern und die Vorfreude steigern.

Flugzeug Sitztaschen: Mehr Ordnung und alles parat

Affiliate Link Flugzeug Sitztasche Organizer Jetzt shoppen 41,63 €

Gerade gestartet, fällt dir ein, dass du dein Buch gar nicht aus der Tasche geholt hast und die vorab gekauften Snacks sind auch noch im Fach über dir. Die Reiseflughöhe ist erreicht und du holst alles hervor, was du für die nächsten paar Stunden brauchen kannst, aber wohin jetzt damit? Dir reicht das kleine Netz unter dem Klapptisch an der Rückenlehne des Sitzes vor dir nicht. Damit du nicht immer wieder an dein Gepäck etwas suchen und herausholen und anderes wieder wegräumen musst, hilft dir eine Tasche, die du ganz leicht am Klapptisch der Rückenlehne vor dir befestigen kannst. Die Tasche bietet dir verschiedene Fächer, in denen du Magazine, Tablet, Handy, Kopfhörer, Wasserflasche, Snacks und mehr unterbringen kannst und immer griffbereit hast.

Fußablage: Mehr Komfort in der Holzklasse

Die Sitzreihen in Flugzeugen werden gefühlt immer enger, man sitzt nahezu kerzengerade auf seinem Platz und wartet, bis das Ziel endlich erreicht ist. Das kann sehr schnell nicht nur unbequem werden, sondern auch für Verspannungen und Schmerzen sorgen. Für eine gemütlichere Sitzposition soll eine Fußstütze sorgen. Sie wird am Klapptisch befestigt und ist dann wie eine Hängematte für die Füße. Du kannst entweder direkt deine Füße darin ablegen, um zum Beispiel mit nach hinten gestellter Rückenlehne eine bessere Schlafposition zu erreichen oder aber die Ablage in der Höhe verstellen und deine Waden oder gar Kniekehlen ablegen.

Handy-Halterung: Entspanntes Entertainment

Das Unterhaltungsprogramm eines Economy-Fluges ist nur noch auf Langstreckenflügen zu finden. Wem das Programm nicht zusagt oder wer auch auf kürzeren Flügen gerne die Lieblingsserie schauen, ein Spiel spielen oder einen Podcast hören will, greift besser auf die eigenen Handy-Downloads zurück. Damit du es wie einen Bildschirm vor dir nutzen kannst, ist die am Klapptisch zu befestigenden Handy-Halterung ein echter Gewinn. Hiermit kannst du dir den Handy-Bildschirm für dich passend justieren und ganz entspannt dein eigenes Entertainment-Programm genießen – ganz ohne Nackenstarre.

Reisekissen: Schlafen ohne Nackenstarre

Ein weiteres Gadget, was für mehr Gemütlichkeit im Flugzeug sorgen soll, ist das aufblasbare Reisekissen. Die Form erinnert an eine Schwimmweste und mag irritieren, soll aber den besten Komfort in unterschiedlichen sitzenden Schlafpositionen bieten. Das Kissen hat an den Seiten je Löcher für die Arme und oben eines für das Gesicht, sodass der Kopf auf dem Kissen abgelegt werden kann. Die Armlöcher ermöglichen einen festen Halt, als besondere Stütze kann der Klapptisch als Unterlage für das Kissen dienen.

Audio-Adapter: Bluetooth-Verbindung über den Wolken

Affiliate Link Bluetooth Audio Adapter Flugzeug Jetzt shoppen 29,99 €

Du möchtest das Audio-Programm der Airline in Anspruch nehmen, doch du hast keinen passenden Kopfhörer? Die billigen Headsets, die deine Fluggesellschaft dir anbietet, gefallen dir nicht, weil sie in den Ohren wehtun oder schlicht eine unnötige Ausgabe sind. Dieses Gadget ist ein absoluter Gamechanger, der Bluetooth-Adapter sorgt dafür, dass du deinen eigenen Bluetooth-Kopfhörer verwenden kannst. Mit dem AUX-Anschluss verbindest du den Adapter mit dem Flugzeug-Audiosystem, dann musst du noch über das Bluetooth-Signal deinen Kopfhörer mit dem Adapter koppeln – und schon kannst du mit deinem dir liebsten Headset die gewünschte Serie oder den ausgesuchten Film genießen.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.