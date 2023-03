Frühjahrsputz für Körper, Geist + Seele 4 Rituale, um den Frühling zu begrüßen

Endlich, der Frühling ist da! Die Sonne erkämpft sich ihren Platz, die Welt wird wieder grüner – und auch wir erwachen aus dem Winterschlaf. Diese Rituale unterstützen dabei, uns auf die neue Saison einzustimmen.

Jede beginnende Jahreszeit hat ihren eigenen Zauber, aber der Frühling steht ganz besonders für Neuanfänge. Nach dem kalten Winter, in dem die Natur sich eine wohlverdiente Pause gegönnt hat, beginnt nun wieder alles zu blühen, zu sprießen und zu wachsen. Und auch wir schälen uns langsam aus unserer Überwinterungsposition mit Decke auf der Couch und sind bereit für die ersten Sonnenstrahlen.

Der perfekte Zeitpunkt für einen ausgiebigen Frühjahrsputz, um die neue Saison willkommen zu heißen und uns und unsere Umgebung auf die wärmeren Tage einzustimmen! Vielleicht möchtest du den Frühling in diesem Jahr mit diesen Ritualen begrüßen?

Diese 4 Rituale helfen dir beim Frühjahrsputz für Körper, Geist + Seele

1. Frühjahrsputz für deinen Geist

In welchem Bereich möchtest du neu anfangen? Wo möchtest du Wünsche in die Tat umsetzen? Jetzt ist der optimale Zeitpunkt, dir genau darüber Gedanken zu machen – und deine Ziele anzugehen. Nimm dir also am besten etwas Zeit, dir genau zu überlegen, wie dein Wunschleben aussieht. Schreibe es auf und visualisiere es immer wieder als Realität.

Wie sieht dein Leben mit dieser Veränderung aus? Wie fühlt sich die neue Situation an? Was darfst du dafür loslassen? Erstelle dir einen Plan mit konkreten Maßnahmen, die dich deinem Ziel näherbringen. Wichtig: Du musst fest daran glauben, dass eintritt, was du dir vornimmst.

Du kannst die Frühlingsenergie auch zum Meditieren nutzen. Visualisiere während der Meditation immer wieder, wie dein Leben aussehen wird, wenn du deine Ziele und Wünsche erfüllt hast.

2. Frühjahrsputz für den Körper

Auch unser Körper freut sich mit Beginn der wärmeren Jahreszeit über etwas mehr Aufmerksamkeit. Waren wir im Winter eher im Einigel-Modus und haben der Körperpflege weniger Zeit gewidmet, können wir uns jetzt einen ausführlichen Frühjahrsputz gönnen. Wie wäre es mit einem Bad mit Meersalz? Das hat eine besonders reinigende und entgiftende Wirkung. Aber auch ätherische Öle wie Pfefferminze bieten sich an. Minze wirkt anregend und schenkt dir so Power für das Frühjahr.

3. Frühjahrsputz für deine Umgebung I

Nachdem Körper und Geist nun vorbereitet sind, könntest du mit deiner Umgebung weitermachen. Es gibt kaum einen besseren Zeitpunkt, um mal ordentlich auszumisten und deine Wohnung Raum für Raum einer gründlichen Putzsession zu unterziehen.

Was brauchst du nicht mehr? Sortiere Stück für Stück aus und schaue, ob du Kleidung, Bücher und Co. noch verkaufen oder spenden kannst. Und nachdem du dich so vielleicht schon ein Stück leichter fühlst, kannst du einen Putztag einlegen. Neben den Standards wie Badputzen, Staubsaugen und Co. könntest du mal alle Küchenschränke ausräumen und gründlich wischen. Oder mal wieder die Oberseite deiner Schränke und Regale von Staub befreien.

4. Frühjahrsputz für deine Umgebung II

Um deine Umgebung zu reinigen, könntest du auch noch einen Schritt weitergehen und mit einem Räucherritual negative Energien vertreiben. Der Klassiker ist weißer Salbei, um zu entgiften. Aber auch Minze, Weihrauch oder Angelikawurzel sind perfekt, um die Energie in deinen vier Wänden zu erneuern und so die neue Jahreszeit einzuläuten. Du räucherst zunächst in allen Zimmern und Ecken, damit der Rauch die schlechten Energien aufnehmen kann. Danach lüftest du ausgiebig, sodass all das Alte, das du nicht mehr brauchst, mit dem Rauch rausziehen kann. Achtung: Sei gegebenenfalls vorsichtig mit den Rauchmeldern in deiner Wohnung. Je nach Rauchstärke können sie sonst einen Fehlalarm auslösen.

Willkommen, Frühling! Schön, dass du wieder da bist.

Verwendete Quellen: mindbodygreen.com, fuckluckygohappy.de