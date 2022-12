Warum preloved Geschenke was ganz Besonderes sind

Gebrauchtes zu Weihnachten? Warum preloved Geschenke was ganz Besonderes sind

von Sina Lea Riebe Secondhand zu shoppen ist längst zu einem neuen Lifestyle geworden – schont es gar die Umwelt, nicht alles neu zu kaufen. Doch gebrauchte Geschenke zu Weihnachten verschenken? Da scheiden sich noch immer die Geister.

Gerade für Babys und Kinder boomt der Sekondhand-Markt. Die Kleinen wachsen so schnell aus den neuen Hosen und Bodys raus, dass man ihnen dabei zusehen kann. Da lohnt es sich fast gar nicht, alles neu zu kaufen. Längst gibt es Secondhand-Plattformen für Kindersachen, oder innerhalb der Familie wird die Kleidung in unterschiedlichen Größen hin und her getauscht.

Bei Babysachen ist Second-Hand-Shopping mittlerweile normal

Und nicht nur Klamotten, auch Spielzeug oder der neue Babyaufsatz für den Stuhl sind aus zweiter Hand nicht nur meist noch völlig in Ordnung, sondern auch deutlich günstiger. Wo sich also mittlerweile ein wahrer Secondhand-Trend entwickelt hat, fällt es vielen an anderer Stelle schwer, gebrauchte Dinge zu verschenken. Gerade zu Weihnachten kostet es viele noch mehr Überwindung. Lieber geben wir uns dem Weihnachtstrubel hin und besorgen auf die Schnelle noch ein neues Geschenk. Warum? Noch immer scheinen viele zu denken, dass ein neues Geschenk mehr wert ist als ein gebrauchtes und damit auch die beschenkte Person, die ein neues Geschenk erhält, einen höheren Stellenwert hat.

Doch was, wenn genau dieses neue Geschenk vom Gegenüber so gar nicht gebraucht wird? Einfach weiterverschenken? Warum eigentlich nicht. Wer hat nicht schon mal ein Buch bekommen, bei dem man schon vom Titel wusste, dass man es nie lesen wird. Oder ein Parfum, das für einen selbst einfach nicht gut riecht, Kosmetik, die man nicht braucht oder witzige Socken, die im Schrank versauern würden. Es geht dabei nicht darum, jemanden zu kränken, sondern die Dinge an die Menschen umzuverteilen, die mit ihnen tatsächlich etwas anfangen können. Denn vielleicht hat sich deine beste Freundin genau dieses Buch gewünscht, das du gerade von deiner Oma bekommen hast.

Ein gebrauchtes Buch oder ein Küchengerät? Vielleicht mag es deine Freundin

Genauso kann man es mit Dingen handhaben, die man selbst nicht mehr braucht. Um beim Beispiel Buch zu bleiben: Einen ausgelesenen Roman kann man wunderbar weiterverschenken. Man verschenkt nicht einfach nur ein altes Buch, sondern eine Geschichte, die man selbst bereits durchlebt hat und mit Freuden weitergibt.

Was für ein Buch gilt, kann auch für andere Gegenstände gelten. Vielleicht gibt es ein Küchengerät, welches ihr selbst nicht mehr nutzt, aber ihr kennt jemanden, für den es eine Erleichterung wäre. Warum also nicht etwas weitergeben, das bei euch rumsteht und jemand anderem nützt? Denn vergesst nicht, ihr habt für diesen Gegenstand schon einmal Geld ausgegeben, das Geschenk ist also nicht umsonst. Und wenn du niemanden findest, dem du dein ungewolltes Geschenk weiterschenken kannst, dann lohnt sich entweder ein Verkauf oder vielleicht sogar eine Spende – Hauptsache, es versauert nicht in der Ecke.

Kindern ist egal, ob das Spielzeug gebraucht ist

Und wie toll ist es für die Kinder, wenn sie ein ganzes (gebrauchtes) Wild West Resort von Playmobil bekommen, mit dem zuvor die nun halbstarken Nachbarskinder gespielt haben, anstatt nur einen neuen Reiter mit Pferd? In ihrer Fantasiewelt ist es Kindern egal, ob die Figuren schon durch andere Händchen gegangen sind – und es ist einfach günstiger, auch wenn darauf gar nicht der Fokus liegen mag.

Zwar ist die Skepsis gegenüber dem Verschenken von Gebrauchtem zu Weihnachten noch immer vorhanden, doch auch hier scheint der Neugeschenke-Trend allmählich zu brechen. In einer Umfrage der Plattform Rebuy aus dem Jahr 2021 verschenkten 35 Prozent der Deutschen Gebrauchtes zu Weihnachten. Dabei handelt sich meist um gebraucht gekaufte Dinge über Second-Hand-Plattformen. Als Grund nannten 42 Prozent den Preisvorteil, und sogar 52,7 Prozent sehen den Vorteil im Sinne der Nachhaltigkeit.

Besonders beliebt sind gebrauchte Bücher

Besonders beliebt sind laut der Rebuy-Umfrage tatsächlich gebrauchte Bücher (17 Prozent). Dahinter folgen Spielzeuge (14 Prozent), Kleidung (13 Prozent) und Unterhaltungselektronik mit 12 Prozent.

Gebrauchte oder mittlerweile sogenannte preloved Geschenke werden zum Glück immer beliebter. Ein Geschenk soll dem Beschenkten Freude bringen, und dabei ist es egal, ob das Buch bereits gelesen, das Kleidungsstück getragen oder das Tablet genutzt wurde – Hauptsache, es herrscht Freude unter dem Weihnachtsbaum. Wer alten Dingen ein neues Leben schenken möchte, verpackt entweder Dinge aus dem eigenen Haushalt oder kauft bereits gebrauchte Sachen auf dem Flohmarkt oder auf Second-Hand-Plattformen. Das Schöne: Manchmal kann da ein richtiges Unikat dabei sein.

Verwendete Quellen: rebuy.de