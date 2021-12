Ein eigener Hund ist eine Bereicherung fürs Leben. Gerade deshalb möchte man auch, dass es ihm immer gut geht. Wie ihr ihn zu Weihnachten, zum Geburtstag oder zu Ostern richtig verwöhnen könnt, zeigen wir euch!

Der Hund – damals hauptsächlich als Nutztier verwendet, beispielsweise zum Jagen, Hüten von Schafherden oder das Aufpassen auf das eigene Zuhause – ist mittlerweile ein fester Bestandteil einer jeden Familie und bekommt mindestens genauso viel Liebe von seinen Menschen, wie jedes andere Familienmitglied. Das ist auch wenig verwunderlich, denn immerhin sind sie durch ihre liebe Art nicht umsonst der sprichwörtlich beste Freund des Menschen. Und beste Freunde beschenkt man immer wieder gerne und macht ihnen damit eine schöne Freude. Die 14 besten Spielzeuge, Kleidungsstücke und Leckerlis, mit denen ihr euren Hunden ein Funkeln in die Augen zaubert, verraten wir euch jetzt.

14 Geschenkideen für eure Hunde

Stofffußball

Nicht nur wir Menschen spielen gerne mit einem Fußball, sondern auch Hunde. Damit das in der Wohnung gelingt und keine Lampen oder Vasen umgeworfen werden, empfehlen wir einen Ball aus Stoff. Möbelriese IKEA bietet gleich zwei Größen des SPARKA-Stoffballs an, sodass für jeden Hund etwas dabei ist – auch für die Kleinen. Und das Praktische: Den Ball kann euer Hund so richtig schön hin und her schütteln. Doch keine Sorge, das ist kein Zeichen von Aggressivität, sondern ein ganz gewöhnlicher Vorgang beim Spielen und ist auf früheres Jagdverhalten zurückzuführen, da damals die Beute durch starkes Schütteln getötet wurde. Mordlust verspürt euer Haushund beim Spielen aber keinesfalls!

Kauball zum Zähnereinigen

Möchtest du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, dann ist ein Ball mit Noppen in den Zwischenräumen genau das Richtige! Somit kann euer Hund genüsslich auf dem Ball herumkauen, ohne ihn zu zerstören und reinigt gleichzeitig auch noch seine Zähne durch die Reibung der Noppen an Zähnen und Zahnfleisch.

Affiliate Link PetPäl Hundeball mit Zahnpflege-Funktion Jetzt shoppen 9,97 €

Agility-Set

Die physischen und psychischen Fähigkeiten eures Hundes könnt ihr mithilfe eines Agility-Sets erforschen und erweitern. Ob Springen, Krabbeln oder klassischer Hürdenlauf – euer Hund wird in vielen Bereichen gefordert und wird euch dankbar für diese Auslastung sein.

Schnüffelteppich

Apropos Auslastung: Wusstet ihr, dass wenn sich ein Hund 15 Minuten mit mentaler Stimulation befasst, es für ihn die Wirkung einer physischen Übung von einer Stunde hat? Wenn ihr also ausnahmsweise mal wenig Zeit habt, um eurem Hund die körperliche Auslastung zu bieten, eignet sich ein Schüffelteppich hervorragend als Alternative. Ihr versteckt in den Fächern einfach ein paar Leckerlis, die euer Hund dann erschnüffeln muss. Alternativ könnt ihr auch eine gewöhnliche Decke nehmen, dort die Leckerlis längs verteilen, die Decke einrollen und einmal verknoten. Das Entwirren fordert den Hund ebenso mental, wie ein Schnüffelteppich. Wichtig: Der Weg zum Hundeplatz für einen Auslauf und der Kontakt mit anderen Hunden sollte auf keinen Fall dauerhaft durch ein solches Spielzeug ersetzt werden!

Affiliate Link Schnüffelteppich für Hunde Jetzt shoppen 37,99 €

Interaktives Hundespielzeug

Die Intelligenz eures Hundes könnt ihr mit einem interaktiven Hundespielzeug überprüfen. Drei Becher mit jeweils drei kreisförmigen Öffnungen werden mit Leckerlis befüllt. Da sie auf einer Stange aufgereiht sind, muss euer Hund die Becher so drehen, dass er die Öffnungen in Richtung Boden dreht und somit die Leckerlis herausfallen. Nach den ersten Versuchen sollte das Spiel für euren Hund verstanden sein und ihr könnt ihn mental auslasten.

Affiliate Link -20% Dog Activity Turn Around Jetzt shoppen 15,99 € 19,99 €

Hundetau

Kräftemessen mit dem Hund? Das Tau bietet rein optisch die perfekte Gelegenheit dafür, doch gerade, wenn euer Hund noch jung ist, solltet ihr das lieber lassen. Denn sobald er sich das Tau ergattert, merkt er sich, dass er stärker ist als ihr und wird das auch in anderen Bereichen testen. Nutzt ein Hundetau daher lieber als Alternative zu anderen Spielzeugen wie dem Ball.

Plüschhund

Hunde kuscheln ebenfalls gerne mit Plüschtieren – oder benutzen sie als Spielzeug. Wie auch immer es genutzt wird, euer Hund wird sich über die Gesellschaft in seinem Hundebettchen freuen. Besonders, wenn es sich dabei um einen Plüschhund handelt!

Affiliate Link GOSIG GOLDEN Stofftier Jetzt shoppen 7,99 €

Orthopädisches Hundebett mit Memory Foam

Da wir gerade beim Thema Hundebettchen sind, wie wäre es mit einem neuen? Dank des Memory Foam ist dieses orthopädische Hundebett von Joyelf nicht nur total bequem für euren Liebling. Der Bezug ist zudem abnehmbar und lässt sich daher ganz leicht waschen. Und damit das Bett auf dem glatten Boden nicht verrutscht, wenn mal ein wilder Sprung ins Körbchen angepeilt wird, befinden sich Gummipartikel unter dem Polster.

Affiliate Link JOYELF Large Memory Foam Hundebett, orthopädisches Hundebett Jetzt shoppen 77,99 €

Regenmantel von Hunter

Gerade zu kalten und nassen Jahreszeiten wie dem Herbst oder Winter sollte euer Hund bestens verpackt werden, damit das Fell nicht durchnässt. Ideal ist daher ein stylischer Mantel von Hunter mit herausnehmbarem, wärmendem Fleece. Der Mantel ist wasserabweisend, reflektierend, waschbar und in mehreren Größen verfügbar. Darüber freut sich euer Hund sicherlich und kann der Gassirunde im Regen noch mehr entgegenfiebern.

Affiliate Link -24% HUNTER UPPSALA Hundemantel Jetzt shoppen 39,90 € 52,50 €

Kauknochen aus Kaffeeholz

Nicht jeder Hund verträgt jeden Knochen. Entweder macht der Magen oder das Verdauungssystem nicht mit oder die Zähne sind besonders empfindlich. Eine gute Alternative sind daher Kauknochen aus Kaffeeholz. Die sind in erster Linie nicht zum Verzehr gedacht, sondern für die Mundhygiene und Beschäftigung des Hundes. Der Knochen besteht aus splitterfreiem Kaffeebaumholz und sorgt dafür, dass auf natürliche Weise Zahnstein abgerieben wird. Es kann vorkommen, dass sich kleine weiche Fasern des Kaffeeholzknochens lösen, diese sind aber komplett ungefährlich beim Schlucken.

Affiliate Link -24% Chewies Kau-Knochen Hunde-Spielzeug aus Kaffeeholz Jetzt shoppen 8,69 € 11,49 €

Hunde-Leckerli

Wenn ein Beschäftigungsspielzeug befüllt werden soll, um das Interesse daran zu wecken, können die Hundeleckerlis auch gern mal etwas kleiner sein und einen intensiveren Geruch haben. Dafür eignen sich besonders Snackboxen, die verschiedene Formen und Geschmacksrichtungen anbieten.

Affiliate Link -22% Chewies Hundeleckerli Mix - 6 x 125 g, zuckerfrei Jetzt shoppen 9,49 € 12,09 €

Als Belohnung sind die Hundesnacks ebenfalls gut, doch hier könnt ihr auch gern auf klassische Hundekekse zurückgreifen, die in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen kommen und mit Vitaminen und Mineralien angereichert sind. Somit unterstützen sie das Immunsystem und den Knochenbau.

Affiliate Link -25% PEDIGREE Hundeleckerli Biscrok in 3 Geschmacksrichtungen Jetzt shoppen 8,94 € 11,94 €

Extra Spaß im Sommer

Hunde-Wasserspender

Hunde lieben – anders als Katzen – eine schöne Spielrunde im Wasser. Das kann man bestens mit einem Trinkbrunnen verbinden, den der Hund selbst aktivieren muss. Das Gerät wird an einen Wasserhahn angeschlossen, damit das Pedal beim Bedienen mit der Pfote einen Wasserstrahl freigeben kann. Doch nicht nur zum Trinken eignet sich der Wasserspender, denn bei Druckerhöhung des Wassers entsteht eine Spielfontäne, an der sich euer Hund erfreuen wird – die perfekte Abkühlung an heißen Sommertagen.

Affiliate Link Wasserspender für Hunde Jetzt shoppen 36,99 €

Hundepool

Zum Thema Abkühlung gibt es noch eine zweite Möglichkeit, euren Hund glücklich zu machen. Ein Hundepool, der nicht aufgeblasen werden muss, liefert die passende Spielmöglichkeit für den Sommer. Den Hundepool müsst ihr dafür einfach nur auspacken, auseinanderfalten, aufstellen und das Wasser einlaufen lassen. Innerhalb kürzester Zeit steht das Spielvergnügen für Hunde und auch Kinder.

Affiliate Link Hundepool für große & kleine Hunde Jetzt shoppen 32,99 €

