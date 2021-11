Wir haben sie: Die schönsten, spannendsten und lustigsten Geschenke für Teenager – mit Geling-Garantie! Egal ob Bücherwurm, Computer-Nerd oder Besserwisser, BRIGITTE hat für alle die schönsten Geschenkideen zum Fest.

Bist du auch noch auf der Suche? Hast du sie schon alle versorgt – Familie, Freund:innen, Wichtel-Partner:innen? Wir auch noch nicht. Aber wir hätten da was im Angebot: BRIGITTE hat für dich die besten Geschenkideen für Teenager gesammelt. Damit auch du dich in der Vorweihnachtszeit wieder zurücklehnen und Tee trinken kannst. So einfach kann Geschenke-Shoppen sein!

Geschenke für Teenager, die sich eigentlich lieber verkriechen

Auch wenn wir noch so gern den Kopf schütteln über unsere lieben Kleinen, die plötzlich gar nicht mehr so klein sind und sich am Liebsten in ihren Zimmern verschanzen – Hand aufs Herz: Wir waren doch genauso, oder? Obwohl auch Teenager ihren Freiraum brauchen, tut es gut, Zeit miteinander zu verbringen. Vielleicht brauchst du dafür ein bisschen mehr Überredungskunst. Oder du versuchst es mit unseren Geschenkideen …

Kartenspiel mit viel schwarzem Humor

Das Kartenspiel "What Do You Meme" vereint Memes und schwarzen Humor – und das auf eine höchst amüsante Art und Weise. Zugegeben: Das Spiel eignet sich eher für ältere Teenager und junge Erwachsene, ist aber das Highlight für jeden geselligen Abend untereinander. Die klassische Variante wird auf Englisch gespielt, aber neben verschiedenen Extension-Packs gibt es "What Do You Meme" natürlich auch auf Deutsch.

Affiliate Link What Do You Meme? U.K.-Ausgabe Jetzt shoppen 33,71 €

Darts-Set für Beginner:innen

Um erfolgreich Darts zu spielen braucht es weder viel Muskelmasse noch sportliches Vorwissen. Vielmehr sind Geduld, Ausdauer und Fingerspitzengefühl gefragt, um die kleinen Pfeile zielgenau in den Feldern auf der Scheibe zu platzieren. Gespielt werden kann allein oder im Turnier mit zwei Spieler:innen und mehr. Und für den Anfang reichen ein Set aus Dartsscheibe und -pfeilen und ein bisschen Übung im Kopfrechnen vollkommen aus. Falls mal ein Pfeil daneben geht, empfiehlt sich ein sogenannter Catchring, der die Wand um die Scheibe herum vor kleinen oder größeren Patzern schützt.

Affiliate Link Winmau Dart-Set mit Scheibe und 6 Dartpfeilen Jetzt shoppen 69,95 €

Mit Erlebnis-Gutscheinen mehr Zeit zusammen verbringen

Manchmal ist ein gelungenes Geschenk auch nicht von materieller Natur: Mit Erlebnis-Gutscheinen kannst du gemeinsame Zeit verschenken – und die beschenkte Person kann sich ganz einfach aussuchen, was genau sie mit dir unternehmen möchte. Zwischen verschiedenen Themenboxen, die selbst wiederum oft mehrere hundert Auswahlmöglichkeiten an verschiedenen Standorten bieten, sind auch tolle Ideen für Geschenke für Teenager dabei: Von Quad fahren über einen Besuch im Flugsimulator oder eine ganz besondere Pralinen-Verkostung ist für jede:n etwas dabei.

Affiliate Link mydays Gutschein: "Erlebnis-Mix" für 1-2 Personen an über 300 Standorten Jetzt shoppen 49,00 €

Klassische Gesellschaftsspiele neu entdecken

In der dunklen Jahreszeit sind Gesellschaftsspiele der absolute Liebling für einen schönen, gemeinsamen Abend. Viele bekannte Spiele-Klassiker gibt es mittlerweile auch in besonderen Editionen, zum Beispiel "Monopoly – A Star Wars Story" oder Cluedo in der Welt von "Game of Thrones". Zeitlose Gesellschaftsspiele bekommen so einen neuen Anstrich und eignen sich für eingefleischte Fans als besonderes Liebhaber-Geschenk.

Affiliate Link Monopoly – A Star Wars Story, Familienspiel Jetzt shoppen 18,12 €

Unsere Lieblinge für einen kuscheligen Abend

In der kalten Jahreszeit gehören Kuschelsocken, weiche Decken und eine Wärmflasche zum Standard-Repertoire, wenn es draußen früher dunkel und öfter kalt wird. Wem witzige Socken nicht ausreichen, wird hier fündig: Wir haben die schönsten Gadgets und Ideen für einen kuscheligen Abend auf der Couch.

Sonntenuntergangs-Lampe

Auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, bei Teenagern aber der letzte Schrei: Lampen, mit denen sich ein Sonnenuntergang imitieren lässt. Mittels einer einfachen Linse wird mit einem rötlichen Licht ein Kreis an die Wand geworfen. Geübte Instagram-Liebhaber:innen schießen mit diesem Effekt hübsche Fotos – aber auch einfach so erzeugt diese Lampe eine tolle Stimmung und macht die Atmosphäre noch gemütlicher.

Mit einem Beamer zum Homekino-Feeling

Für einen perfekten Filmabend darf, neben einer guten Filmauswahl, natürlich vor allem eines nicht fehlen: Ein Beamer. Schon mit kleinen Geräten lassen sich große und scharfe Bilder an eine Wand werfen. Oft brauchst du dafür nicht einmal eine richtige Leinwand: Eine normale, weiße Wand reicht für den Anfang vollkommen aus. Viele Geräte bieten die Möglichkeit, ein Smartphone anzuschließen, statt umständlich mit einem Laptop und HDMI-Kabel zu hantieren. Und auch für den guten Sound lassen sich zum Beispiel Bluetooth-Boxen verbinden.

Affiliate Link Full-HD-Beamer mit Wifi und Bluetooth, 1080P, 8500 Lumen Jetzt shoppen 288,06 €

Wärmflaschen für kleine Frostbeulen

Auch Teenager sind manchmal Frostbeulen – und was hilft bei kalten Füßen besser als eine Wärmflasche? Egal, ob mit Bezug oder ohne, ob flauschig, gestrickt oder mit einem Rentier-Gesicht: Wärmflaschen gibt es in jeder Form, Farbe und Größe. Die klassischen zwei-Liter-Varianten halten einen ganzen Abend durch und eurem Teenager ist somit kuschelig-warm!

Affiliate Link Wärmflasche mit Rentier-Bezug, 33 x 20 Zentimeter, 2L Jetzt shoppen 14,99 €

Damit machst du kreativen Köpfen eine Freude

Auch für kreative Teenager haben wir Geschenkideen parat. Besonders Bullet-Journals stehen gerade hoch im Kurs: Mit einem einfachen Notizbuch und Stiften lassen sich so ganz eigene Journals, Kalender und Tracker erstellen, die man auf seine eigenen Bedürfnisse zuschneiden und selbst gestalten kann.

Ein Tagebuch, dass euch über 3 Jahre hinweg begleitet

Journals gibt es aber auch schon vorgefertigt in den verschiedensten Varianten. Das „Glasmomente“-Tagebuch ist ein schönes Geschenk für Teenager und begleitet sie über einen Zeitraum von drei Jahren mit Fragen, kleinen Aufgaben und viel Freiraum zum Selbst-Gestalten.

Affiliate Link "Odernichtoderdoch" 3-Jahres-Tagebuch mit täglichen Fragen, A5, Hardcover Jetzt shoppen 28,00 €

Bonsai selber züchten – auch ohne grünen Daumen

Ein Bonsai-Kit ist vielleicht kein klassisches Geschenk für Teenager, bringt aber viel Spaß und kann den Gärtner oder die Gärtnerin sogar richtig herausfordern. In diesem Set ist alles enthalten, was für die Aufzucht eines eigenen Bonsai-Baumes nötig ist: Neben den Bonsai-Samen sind auch Anzuchttöpfe, Kokos-Tabletten und natürlich eine ausführliche Anleitung dabei. So können Teenager ihre eigenen, grünen Kunstwerke erschaffen – und ganz nebenbei auch noch entspannen und die Erfolge genießen.

Affiliate Link Bonsai Starter Kit, 2 Samen inkl. Zubehör Sprühflasche Jetzt shoppen 22,99 €

Mit einer Polaroid-Kamera schöne Momente festhalten

Analoge Fotos und Filme erleben gerade einen neuen Aufschwung: Auch unter Teenagern ist das Entwickeln von eigenen Fotos beliebter denn je. Mit einer Polaroid-Kamera muss man nicht erst warten, bis die Filmrolle voll und danach entwickelt wurde, sondern kann sein Sofortbild direkt nach dem Auslösen bewundern. Mittlerweile haben die Geräte nicht nur einen Blitz, sondern auch eine eingebaute Selfie-Linse mit einem kleinen Spiegel – damit auch kein Schnappschuss danebengeht.

Affiliate Link -11% instax mini 11 Sofortbildkamera, Ice-White Jetzt shoppen 69,99 € 79,00 €

Clevere Ideen für Geldgeschenke

Manchmal sollen es einfach Scheine sein, egal, ob der oder die Beschenkte auf etwas spart, sich ein finanzielles Polster anlegen möchte oder ansonsten einfach wunschlos glücklich ist. Natürlich kannst du das Geld in einen Umschlag stecken – wenn du dein Geldgeschenk mit einem Augenzwinkern überreichen möchtest, haben wir hier ein paar tolle Ideen für dich.

Ein Geldgeschenk zum Knobeln

Geld einfach geschenkt bekommen – das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ganz so leicht muss es dann aber doch nicht immer sein: Mit einem Flaschensafe, der das Geld beinhaltet, verschenkst du nicht nur den ein oder anderen Schein, sondern auch ein kniffliges Rätselraten. Um an das Geld in der Glasflasche zu kommen, muss man nämlich zuerst den Holzstab aus selbiger entfernen. Und das ist leichter gesagt, als getan. Und natürlich gilt: Die Glasflasche kaputtzuschlagen ist keine Option …

Mit einer Spardose sein Erspartes genau im Blick haben

Als Urlaubskasse, Führerschein-Vorsorge oder Kleingeld-Sammler: Für Teenager, die im Zweifel noch kein eigenes Konto haben, sind Spardosen ein gutes Mittel zur Geldanlage. Warum dann das Geldgeschenk nicht einfach direkt in einem passenden Behältnis verschenken? Bilderrahmen, die gleichzeitig als Sparschwein funktionieren, gibt es für beinahe jedes Thema und jeden Anlass. So können künftige Millionäre, Weltenbummler und Sparfüchse ihre Moneten sammeln – und sehen auf einen Blick, wieviel sie schon angespart haben.

Affiliate Link Spardose "Millionär" Bilderrrahmen-Design mit Sichtfenster und Skala Jetzt shoppen 11,95 €

Kreative Geschenke für Weltenbummler:innen

Viele Teenager haben nach dem Schulabschluss große Reiseziele vor Augen. Für Touren durch die ganze Welt braucht man nicht nur Mut, sondern auch: Geld. Diese Weltkarte ist eine ganz besondere. Die Kontinente sind ausgeschnitten, sodass du dahinter verschiedene Scheine platzieren kannst – so füllt sich die Weltkarte. Außerdem bietet die Karte Platz für den Namen des oder der Beschenkten, den du von Hand ausfüllen kannst.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.