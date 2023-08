von Janina Oehlbrecht Der erste Schultag rückt näher und damit auch die Frage: Was schenkt man zur Einschulung? Hier erfährst du, welche Geschenke jedem Schulkind eine große Freude bereiten.

Der erste Schultag ist ein wichtiger Meilenstein. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für deren Eltern, Großeltern oder Paten. Kein Wunder, dass der Tag der Einschulung im Kreise der Familie mit vielen Geschenken zelebriert wird. Doch was kann man Erstklässlern schenken? Hier gibt es Ideen.

Was schenkt man zur Einschulung? Ideen für Freunde und Verwandte

Nicht nur für Eltern, sondern auch für Bekannte und Verwandte stellt sich vor der Einschulung die Frage: Was kommt in die Schultüte? Schließlich will man nichts schenken, was das Kind bereits hat oder pädagogisch nicht wertvoll ist. Als erste Anlaufstelle lohnt sich daher der Kontakt zu den Eltern: Was benötigt das Schulkind noch? Und welche Schulutensilien sind bereits gekauft? Anschließend kannst du dir Gedanken darüber machen, was sich für das Kind mit der Einschulung alles ändern wird. Sicher wird er oder sie neue Freunde kennenlernen, einen weiten Schulweg auf sich nehmen müssen – vielleicht sogar mit dem Schulbus oder dem Fahrrad – und sich eben an einen ganz neuen Tagesablauf gewöhnen müssen.

Hier findest du tolle Geschenkideen, die Erstklässler in dieser neuen Lebensphase großartig unterstützen werden.

Tipp: Ganz besonders individuell ist eine selbstgebastelte Schultüte. Hier findest du eine Anleitung: Schultüte basteln und Schultüte nähen.

Bücher

1. Erinnerungsalbum

Affiliate Link Mein erster Schultag: Erinnerungsalbum an meine Einschulung Jetzt shoppen 7,99 €

Der erste Schultag ist so aufregend, dass man sich hinterher gar nicht mehr an alles erinnern kann. Dieses Erinnerungsalbum ist ein schönes Geschenk zur Einschulung und bietet Gästebuchseiten für bis zu 15 Personen.

2. Mutmachgeschichten

Affiliate Link Die schönsten Mutmachgeschichten für Mädchen zur Einschulung: Geschenk für die Schultüte Jetzt shoppen 14,99 €

Mindestens genauso groß wie die Freude auf die bevorstehende Schulzeit ist die Angst vor dem Unbekannten. Sind die Kinder nett zu mir? Was ist, wenn ich den Weg zur Schule oder zum Klassenraum nicht finde? Fragen, die sich jedes Kind vielleicht insgeheim stellt, aber nicht auszusprechen vermag. Diese Mutmachgeschichten bereiten Schulkinder spielerisch auf den Schultag vor und nehmen die Angst.

Affiliate Link EINSCHULUNG Das Abenteuer beginnt: Mutmachgeschichten - Geschenk für die Schultüte für Jungs Jetzt shoppen 14,99 €

3. Silbenfibel

Affiliate Link ABC der Tiere 1 – Lesen in Silben Jetzt shoppen 19,90 €

Die Silbenfibel unterstützt den Leselernprozess der Schülerinnen und Schüler, indem das flüssige Dekodieren von Silben erlernt wird. Dank der Tiermotive haben Kinder Spaß daran, ihre ersten Wörter zu erlernen.

4. Freundebuch

Affiliate Link Trötsch Meine Schulfreunde Tierfreunde: Freundebuch Jetzt shoppen 5,95 €

In der Schule werden nach dem Kindergarten wichtige Freundschaften geschlossen – manchmal entpuppen sich hier sogar schon die Freunde fürs Leben. Um einander besser kennenzulernen, eignet sich dieses Freundebuch ganz besonders gut.

Lernspielzeug

5. Warum-Quiz

Dieses "Warum-Quiz" enthält 100 Fragen und Fakten aus den Bereichen Tiere, Umwelt, Redewendungen, die Erde, der menschliche Körper und die Natur. Fragen wie "Warum ist das Meerwasser salzig?", "Warum schlafen Pferde manchmal im Stehen?", "Und warum wird man durch Seife sauber?", sorgen garantiert nicht nur bei Kindern für Staunen und Verwunderung.

6. ABC Zauberduell

Affiliate Link ABC Zauberduell, Lernspiel ab 6 Jahren zum Buchstabenlernen Jetzt shoppen 6,59 €

Das ABC-Zauberduell ist so beliebt, dass es zu den Bestsellern unter den Lernspielen gehört. Hexe Ux und Zauberer Pim liefern sich ein spannendes ABC-Zauberduell: Wer findet zuerst im Bildergewimmel der Zauberwortkarten einen Begriff, der zum gesuchten Buchstaben passt?

7. Tiptoi

Affiliate Link -10% Ravensburger tiptoi Spiel: Wir spielen Schule Jetzt shoppen 23,25 € 25,99 €

Das Tiptoi-Spiel "Wir spielen Schule" lässt neugierige Kinder schon vor dem ersten Schultag erleben, was in der Schule passiert. Dank abwechslungsreicher Aufgaben bietet das interaktive Lernspiel eine sinnvolle Beschäftigung für bis zu vier Spieler:innen im Alter von fünf bis sieben Jahren. Das ideale Geschenk, um die Vorfreude auf die Einschulung zu unterstützen.

8. Leseratte

Affiliate Link -26% Die Lese-Ratte - Spielen und Lernen für Kinder Jetzt shoppen 13,17 € 17,99 €

Bei dem rasanten Lernspiel "Leseratte" nehmen Schulkinder die Verfolgung des gierigen Nagetiers auf. Um die Ratte zu stoppen, müssen alle Spieler:innen zusammen verschiedene Aufgabenkarten lesen. Wurde der Text richtig verstanden, können die passenden Bilder auf dem Spielplan zusammengeschoben werden. Das muss aber gelingen, bevor sich die Ratte durch das Regal genagt hat.

Schulutensilien

9. Buntstifte

Affiliate Link STABILO EASYcolors - 12er Pack mit Spitzer Jetzt shoppen 14,45 €

Buntstifte dürfen in keinem Federmäppchen fehlen und kein ABC-Schütze kann genug davon haben. Diese ergonomischen Stifte von Stabilo sind ein wunderbares Geschenk zur Einschulung.

10. Bento Brotdose

In jeden Schulranzen gehört eine prall gefüllte Lunch-Box, damit das Gehirn mit Nährstoffen versorgt ist. Denn gesättigt lernt es sich doch am besten. Die beliebte Bento Brotdose lässt sich kinderleicht mithilfe von zwei Klappverschlüssen öffnen. Dank der Gummidichtung am Deckel bleiben die Pausenbrote jederzeit frisch und lecker. Mit den beiden Bento-Einsätzen lassen sich leckere Kombinationen getrennt transportieren. Außerdem hast du die Wahl zwischen vielen unterschiedlichen Motiven.

11. Schreibtischorganizer

Affiliate Link -10% Schreibtischorganizer aus Holz Jetzt shoppen 16,99 € 18,99 €

Auf dem Schreibtisch geht es oft mal chaotisch zu. Nicht aber mit diesem Schreibtischorganizer. Er bietet Platz für Stifte, Lineale, Radiergummis und Co. Im Nu ist alles aufgeräumt und Platz für die Hausaufgaben.

12. Trinkflasche

Affiliate Link alfi Trinkflasche für Kinder 350ml Jetzt shoppen 24,74 €

Viel Trinken ist wichtig – das vergessen Kinder schnell. Mit dieser Trinkflasche macht das Trinken aber direkt viel mehr Spaß und gerät garantiert nicht mehr in Vergessenheit.

13. LAMY Füller

Affiliate Link LAMY abc Füllhalter Jetzt shoppen 13,21 €

Der Schreiblernfüller von LAMY mit einem Gehäuse aus Ahornholz und Kunststoff besticht durch sein pädagogisch und kindgerechtes Design. Dank des gummierten und rutschfesten Griffstücks liegt der Füller sicher in der Hand und fördert den individuellen Schreibstil.

14. Stundenplan

Affiliate Link Konfetti Stundenplan zum Aufhängen in DIN A4 I zum Schulanfang I abwischbar Jetzt shoppen 12,90 €

Der Stundenplan ist für Schulanfänger:innen etwas ganz besonders Aufregendes und wird insbesondere in den ersten Wochen nach der Einschulung genau unter die Lupe genommen. Das Beste: Änderungen können hier ganz einfach weggewischt und umgetragen werden.

Sonstiges

15. Glücksbringer

Der Schutzengel-Anhänger aus reflektierendem Kunststoff schützt in der Dämmerung sowie bei schlechter Sicht aufgrund von Nebel oder Regen. Er kann ganz einfach am Schulranzen oder an der Jacke mit dem Wollfaden und einer Sicherheitsnadel befestigt werden.

16. Gummitwist

Affiliate Link -18% GummitwistSet | SpieleKlassiker in der Metalldose | Mit Buch und Gummitwist Jetzt shoppen 10,59 € 12,95 €

Spaß und Bewegung auf dem Schulhof bietet dieses Gummitwist in der praktischen Metalldose. Die ideale Beschäftigung als Ausgleich zum ruhigen Sitzen im Unterricht.

17. Fernglas

Affiliate Link Fernglas für Kinder - Optimales Geschenk für kleine Jungen und Mädchen Jetzt shoppen 29,95 €

Für kleine Entdecker eignet sich dieses Fernglas perfekt als Mitbringsel zur Einschulung. Durch die 8-fache Vergrößerung erstrahlen die schönsten Landschaften und verschiedensten Tiere in atemberaubender Größe direkt vor dem Auge. Im Set außerdem enthalten: eine Lupe und ein Kompass.

18. Lernuhr Kinder

Affiliate Link -12% Alienwork Kids Lernuhr Jetzt shoppen 20,38 € 23,25 €

Mithilfe des kreativ gestalteten Ziffernblatts unterstützt die Alienwork Lernuhr Kinder beim Lernen der Uhrzeit. Das Gehäuse ist aus hochwertigem, robusten Resin gefertigt. Resin besteht aus Kunstharz und ist durch seine extreme Haltbarkeit und seine Flexibilität das ideale Material für Armbänder von Kinderuhren. Zudem hast du die Wahl zwischen vielen verschiedenen Farben.

19. Kinderwecker

Affiliate Link Honey's Heaven Kinderwecker ohne Ticken - für Jungen und Mädchen Jetzt shoppen 29,90 €

Ebenso gut wie die Armbanduhr eignet sich dieser Kinderwecker zum Lernen der Uhrzeit. Der Lernwecker hat ein Quartz-Uhrwerk mit "schleichender Sekunde" (geräuschlos), eine Taste für Weckwiederholung (Snooze) und Display-Beleuchtung sowie einen Ein-/Aus-Schalter an der rechten Seite. Die Bedienung ist also kinderleicht.

20. Frühstücksbrett

Affiliate Link -15% Das Frühstücksbrett aus Buche Holz zum Lernen - Geschenkidee zum Schulanfang (ABC) Jetzt shoppen 8,40 € 9,99 €

Beim Frühstücken das Alphabet lernen? Das ist machbar – und zwar mit diesem liebevoll gravierten Frühstücksbrett aus Holz. Das Ganze gibt es übrigens auch mit dem 1x1. Wie praktisch!

Wie viel Geld gibt man zur Einschulung?

Wie viel Geld du zur Einschulung ausgibst, bleibt dir überlassen. Schließlich kommt es nicht auf den Wert, sondern auf die Geste an. Ganz egal, ob es sich um eine selbstgebastelte Schultüte mit Süßigkeiten, ein Lernspiel oder Buntstifte handelt, das wichtigste bei Geschenken zur Einschulung ist, dass sich das Schulkind darüber freut – und dabei spielt Geld absolut gar keine Rolle.

