von Julia Koschel Gutes Essen, gekühlte Getränke – fehlt eigentlich nur noch die passende Grillparty-Deko. Welchen Anlass ihr wie gestalten könnt, haben wir uns für euch einmal angeschaut.

Wenn es im Sommer alle nach draußen zieht, wird es Zeit für ein schönes Gartenfest. Mit der passenden Grillparty-Deko könnt ihr euer Fest entsprechend des Anlasses gestalten und für eine schöne Stimmung sorgen. Welche Deko sich für welche Art von Grillparty eignet? Das seht ihr hier.

Grillparty-Deko: 4 verschiedene Anlässe und die passende Gestaltung

Familienfest Kindergeburtstag runder Geburtstag oder andere größere Jubiläen Nachmittag mit Freunden

Wie sieht die passende Grillparty-Deko aus? Wichtig ist vor allem, dass ihr und eure Gäste euch wohlfühlt. Ob ihr nun auf etwas mehr oder weniger Deko setzt, ist dabei natürlich ganz euch überlassen. Da es bei einer Grillparty vordergründig um das leckere Grillgut geht, zählen wir auch das Geschirr zur Dekoration dazu. Schließlich freut man sich umso mehr auf das gute Essen, wenn es auf schönen Tellern und Platten angerichtet ist.

1. Familienfest

Bei einem Familienfest kann es gern mal etwas schicker, aber dennoch gemütlich zugehen. Daher sind schönes Geschirr und wahlweise eine Tischdecke, ein Läufer oder Tischsets eine ideale Basis für eure Grillparty-Deko. Dazu passende Gläser für die entsprechenden Getränke und frische Blumen auf den Tischen. Viel mehr braucht es bezüglich der Tischdeko meist gar nicht. Ergänzend könnt ihr mit Kissen, Decken und natürlich gemütlichen Lichtquellen für den Abend für richtig viel Cosiness sorgen. Stehen in eurem Garten tolle Bäume, die sich mit Girlanden oder Wimpeln schmücken lassen? Dann könnt ihr hier mit dezenten Farben oder Weiß eine klassische, stilvolle Eleganz erzeugen.

2. Kindergeburtstag

Beim Kindergeburtstag kann es richtig schön bunt und wild zugehen. Oder ihr setzt auf die Lieblingsfarbe des Kindes. Auf Tischdecken und Co. kann man bei diesem Anlass getrost verzichten. Dafür sind zum Beispiel Becher mit einem Deckel und Strohalmen empfehlenswert, um die Gefahr von Insektenstiche zu minimieren. Bunte Girlanden und Wimpel bringen zusätzliche Farbe ins Spiel und ergänzen die kindgerechte Grillparty-Deko. Besonders bei Kindergeburtstagen bietet es sich oft an, die Grillparty unter ein bestimmtes Motto zu stellen. Dann folgt die Deko natürlich dem jeweiligen Motto, kann aber die Basics durchaus aus dem "neutralen" Sortiment wählen.

3. runder Geburtstag oder andere größere Jubiläen

Bekanntermaßen lassen sich nicht nur Kindergeburtstage perfekt mit einer Grillparty feiern. Runde Geburtstage und vor allem Jubiläen wie Hochzeitstage eignen sich dafür, die Grillparty-Deko einmal etwas festlicher zu gestalten. Weiße Tischdecken, gutes Geschirr und Stoffservietten verwandeln eure Feier in etwas ganz Besonderes. Statt einer bunten Lichterkette oder bunten Kerzen machen sich hier kleine Laternen, Windlichter und filigrane Lichterketten in Weiß, Silber oder Chrom besonders gut. Kleine Papier-Lampions in den Bäumen sorgen mitunter für eine romantische Stimmung.

4. Nachmittag mit Freunden

Nicht immer muss ein vermeintlich wichtiger Anlass der Grund für eine Grillparty sein. Denn der schönste Grund ist doch immer noch, die Liebsten um sich herum zu versammeln und gemeinsam Zeit mit gutem Essen zu verbringen. Dementsprechend frei seid ihr in der Gestaltung eurer Grillparty-Deko. Von rustikal bis bohème – erlaubt ist einmal mehr, was euch gefällt. Grundsätzlich gilt: Neben der appetitlichen Anrichtung von Speisen überzeugen vor allem dezente Lichtquellen, frische Blumen und gemütliche Sitzgelegenheiten dank Kissen und Decken. Wie diese aussehen könnten? Dafür haben wir euch viele schöne Ideen mitgebracht.

Etwas Inspiration gefälligst? Bitte schön!

Die einzelnen Deko-Elemente in der Übersicht

Geschirr

Schalen, Platten & Co.

Gläser & Karaffen

Vasen & Übertöpfe

Tischdecken, Sets & Tischläufer

Girlanden, Wimpel & Co.

Lichterketten, Kerzen & Outdoor-LED-Lampen

Kissen & Decken

Ihr liebt die Natur, doch statt in euren Garten oder auf euren Boho-Balkon zieht es euch raus zum Camping? Dann könnte euch unser Zelt-Test eine gute Hilfestellung sein, um Tage und Wochen gut geschützt im Freien zu nächtigen. Hilfreiche Tipps und Tricks verraten wir euch zudem in unserem Artikel über wichtige Festival-Gadgets.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.