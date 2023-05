© New Africa / Adobe Stock

Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals am 30. Mai 2023

Philips Lumea IPL Gerät

Mit dem Philips Lumea IPL-Gerät könnt ihr eure Körperhaare an den Achseln, Armen, Beinen und in der Bikinizone problemlos entfernen und das für mehrere Wochen. Waxing gehört dann der Vergangenheit an. Ihr könnt das Gerät praktischerweise auch für das Gesicht benutzen, sollten euch dort die Haare über der Oberlippe stören. Das Beauty-Gerät gibt es aktuell mit einem Rabatt von 35%. Hier gehts zum Deal.

Kindle Paperwhite

Es geht in den Urlaub und ihr wollt am liebsten all eure Lieblingsbücher mitnehmen, doch dann wird das Gepäck zu schwer? Ein Kindle Paperwhite ist da die perfekte Lösung, denn auf das mobile Gerät könnt ihr euch ganz leicht eure liebste Lektüre laden und habt sie platzsparend immer bei euch. Das Praktische: Auch für das Lesen bei Dunkelheit ist der Kindle Paperwhite bestens geeignet. Spart jetzt 20% auf den Reader. Hier gehts zum Deal.

Yoni Ei-Set von Amorelie

Mit dem Yoni Ei-Set von Amorelie könnt ihr bestens eure Beckenbodenmuskulatur trainieren, beispielsweise nach einer Geburt. Doch auch sonst hat das Yoni Ei für viele Vorteile, denn durch das Training der Beckenbodenmuskulatur werden zukünftige Orgasmen umso intensiver. Spart jetzt noch 43% auf das begehrte Set in verschiedenen Farben. Hier gehts zum Deal.

Sommerkleider von Only

Was passt besser zum Sommer als luftige Kleider mit femininen Blumenprints? Bei Only sind viele solcher Stücke aktuell im Sale, also schnell zuschlagen! Hier gehts zum Deal.

Satisfyer "Traveler" Druckwellenvibrator

Der Satisfyer gehört zu den ultimativen Bestsellern bei Eis.de und im Allgemeinen bei Vibratoren. Dank der leisen Funktionsweise ist der Auflegevibrator ein Garant für diskreten Genuss. Weitere positive Eigenschaften sind: 11 Druckwellen-Programme, seine Wasserfestigkeit und seine kompakte Größe. In der "Traveler"-Edition ist er – wie zahlreiche andere Toys – derzeit stark reduziert. Hier geht's zum Deal.

SUN Sonnenpflege-Set 4-tlg.

Bestens und vor allem rundum geschützt ist eure Haut in diesem Sommer mit dem vierteiligen Set von M. Asam. Die SUN Sonnenpflege hält dabei sowohl einen Sonnencreme für den Körper als auch fürs Gesicht bereit, sowie eine After-Sun-Pflege und eine extra After-Sun-Maske für gesunde, sonnengeküste Haut. Aktuell spart ihr auf das Set 33%. Hier geht's zum Deal.

Leggings von Lululemon

Yogis und Sportlerinnen schwören auf die Leggings von Lululemon. Die Qualität und Passform überzeugen. Dank des stolzen Preises freuen sich aber alle über einen kleinen Rabatt, den ihr aktuell einstreichen könnt. Die "lululemon Align" mit hohem Bund und einer Länge von 71 Zentimetern ist derzeit reduziert. Hier geht's zum Deal.

Satisfyer Pro 2 von Eis.de

Der berühmte Druckwellenvibrator Satisfyer Pro 2 ist aktuell um ganze 43% reduziert und kostet statt 69,95 Euro nur noch 39,99 Euro. Hier gehts zum Deal.

Armbanduhr von Liebeskind Berlin

Mit einer Armbanduhr von Liebeskind Berlin liegt ihr immer goldrichtig – und das nicht nur, wenn die Uhr selbst in Roségold strahlt wie dieses Modell. Mit einer guten Größe von 38 Millimeter Durchmesser und dem schlichten, edlen Design der Uhr passt sich das Modell all euren Looks wunderbar an. Von schick bis sportlich – diese Uhr macht alles mit. Derzeit spart ihr auf diese Ausführung 46% – andere Varianten sind ebenfalls zwischen 47 und 71% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Schwarzer Blazer von Only

Sweatpants von Only

Manchmal möchte man es einfach gemütlich haben. Meistens nach der Arbeit oder am Wochenende, um zu relaxen. Was passt da besser als eine Sweathose? Gar nichts, deshalb schnappt euch die helle Sweatpants von Only jetzt mit einem Rabatt von ganzen 40%. Hier gehts zum Deal.

Stylisches Basic-Shirt

Schlicht und dennoch mit einem kleinen Kniff: Das weiße T-Shirt von Alba Moda überzeugt mit coolem Schnitt und zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten. Egal, ob zur weiten Stoffhose oder zur Jeans – das Shirt mit Sweatshirt-Optik ergänzt viele Styles. Aktuell spart ihr 20 Euro beim Kauf. Hier geht's zum Deal.

Sommerliches Kleid

Es wird Zeit für sommerliche Farben und Kleider. Da kommt uns dieses Angebot von Alba Moda gerade recht. Der leuchtende Korallton und der lockere Schnitt machen aus dem Kleid ein echtes Highlight und sorgen für gute Laune. Der Rabatt von 58% macht zusätzlich gute Laune. Hier geht's zum Deal.

Crossbody Bag im Hobo Style von Coccinelle

Rucksack von Liebeskind Berlin

Mit dem coolen Rucksack von Liebeskind Berlin seid ihr superentspannt unterwegs. Die mittlere Größe ist ideal für alle wichtigen Utensilien, die ihr bei einem Stadtbummel, Cafébesuch oder der Arbeit benötigt. Es gibt das Modell in vielen verschiedenen Farben – die schwarze Variante ist derzeit ganze 32% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Weiße Hemdbluse von Only

Hotgen-Schnelltests, 10 Stück

Zuverlässig und einfach durchzuführen: Mit dem Hotgen-Schnelltest für zu Hause erhältst du schnell Gewissheit, ob du Corona-positiv bist. Aktuell spart ihr 52% beim Kauf der 10er-Packung. Hier gehts zum Deal.

