YouTube-Star Hatice Schmidt über ihren Weg zum Self-made-Erfolg

Hatice Schmidt ist Social Media Creatorin, Unternehmerin und Bestseller-Autorin. Im Leben der 35-jährigen gab es einige Umwege, die sie zu dem reflektierten Menschen gemacht haben, der sie heute ist. Im Interview erzählt sie uns, wie sie auch die dunkelsten Kapitel ihres Lebens überwunden hat. von Melanie Wenzke

Kinderarmut. Ein Umstand, den Hatice Schmidt nur zu gut kennt. Die Tochter türkischer Einwanderer schreibt in ihrem Buch "Das Leben ist kein Zufall" über die harten Bedingungen in ihrem sozialen Umfeld. Nachdem sie für ihren Mann Sebastian nach Bielefeld gezogen ist, erlebte sie eine lange mentale Down-Phase. Und trotzdem schaffte es die gelernte Krankenschwester durch harte Arbeit an sich und an ihrer YouTube-Karriere aus der schwierigsten Phase ihres Lebens. Heute ist Hatice ist eine erfolgreiche Unternehmerin – trotzdem wird ihre Leistung selten ihr, sondern eher ihrem Mann oder ihren Zuschauern zugeschrieben. Und damit ist sie garantiert nicht allein ...

Mum, I am a rich man!

"Das hast du nur, weil du einen reichen Mann hast." Diesen Satz muss Hatice nur zu häufig hören. Wann auch immer sie eine besondere Tasche oder Uhr zeigt, hat ihr das natürlich ihr "Sugardaddy" gekauft. "Ich habe mich schon früher sehr für Designer-Sachen interessiert. Natürlich konnte ich mir das damals mit meinem Krankenschwester-Gehalt nicht leisten. Trotzdem habe ich mein ganzes Geld gespart, um mir diese Träume zu erfüllen", sagt Hatice im Interview. Als sie dann mit YouTube angefangen hat, häuften sich die Unterstellungen: "Immer wieder sagen die Leute, dass ich mir alles nur dank meines reichen Mannes leisten könnte."

"Das stimmt einfach nicht. Immer wird irgendetwas anderes verantwortlich gemacht. Aber nur ich habe dafür gearbeitet und gespart. Es ist mein eigener Verdienst. Wenn eine Frau stolz und selbstbewusst ist, wird sie gleich als arrogant bezeichnet. Bei Männern ist das nicht so." Überhaupt würden ihrer Meinung nach die Taten von Frauen und Männern verschieden bewertet. Dass ihr Mann Sebastian jetzt mit ihr nach Berlin mitgezogen ist, empfinden viele ihrer Follower als "krassen Liebesbeweis". "Bei Frauen wird das als ganz selbstverständlich angesehen", sagt Hatice.

© Instagram.com/HaticeSchmidt

Über sechs Jahre hat sie keinen Urlaub gemacht – trotzdem werden immer wieder Stimmen laut, dass sie alles nur ihren Zuschauer zu verdanken hätte. Wenn sie es zeitlich nicht schafft, ein Video hochzuladen, erreichen sie Kommentare wie: "Denk daran, wer dich groß gemacht." Hatice steht deshalb ständig unter großem Druck, allen gerecht zu werden. Jeden Tag – und das seit Jahren – prasselt Kritik auf sie ein. Gerade deswegen musste sie einen Weg finden, um mit all dem klarzukommen. Und vor allem um glücklich zu sein.

"Positive Vibes Only macht krank. Natürlich konsumieren die Leute gerne Happiness auf Instagram. Aber man darf sich auch mal schlecht fühlen. Wichtig ist nur, sich die Zeit zu nehmen und bewusst eine Lösung zu finden. Ich sperre mich manchmal in ein Zimmer ein und lege mich auf den Boden. Dann denke ich nur nach und verarbeite alle Eindrücke. Ich denke, wir haben vergessen uns zu langweilen."

© Instagram.com/HaticeSchmidt

Schöner, schneller, besser

Der ständige Vergleich auf Social Media beschäftigt nicht nur uns Nutzer. Auch Hatice, die für viele ein Idol ist, muss sich mit den gleichen Problemen herumschlagen. Besonders ihre natürlichen, eher schmalen Lippen scheinen manchen Followern ein Dorn im Auge zu sein.

In der realen Welt hat mich noch nie jemand auf meine Lippen angesprochen. Es wäre auch anmaßend gewesen – aber hinter einem Bildschirm trauen sich die Leute das.

"So häufig bekomme ich Kommentare, dass ich meine Lippen aufspritzen lassen soll. Je öfter ich es gelesen habe, desto mehr rotierten meine Gedanken. Auf einmal siehst du nur noch Models mit vollen Lippen. Obwohl ich eine starke Persönlichkeit bin, wurde das zum echten Psycho-Spiel in meinem Kopf. Wenn eine Person unsicher ist, kann man damit wirklich extrem viel zerstören." Ihr Tipp an uns: Das Gespräch suchen. Mit Personen reden, die zum Beispiel Lip Filler haben und dann für sich abwägen. Natürlich verurteilt sie niemanden – dennoch sollte man solche Entscheidungen nur für und mit sich selbst treffen. Nicht für andere.

© Instagram.com/HaticeSchmidt

Selbstbewusst wie Hatice

"Ich versuche mich selbst zu trainieren und bringe mich aus meiner Komfort-Zone." Egal ob ein Full-Face-Make-up zum Einkaufen oder einen High-Fashion-Look zum Bäcker. Von vielen Menschen, auch aus ihrem privaten Umfeld, wird sie bewundert. Denn sie trägt das, was sie will. "Dieses Mindset kann man sich aneignen. Du kannst es ja einfach mal zuhause ausprobieren, nur für dich vor dem Spiegel. Oder versuche nur mal ein Teil zu integrieren. Es ist ein Prozess sich frei zu entfalten, aber es macht so viel Spaß", sagt Hatice. Gerade sie weiß, wie schwierig es ist, den festen Strukturen des Alltags zu entkommen. Und das können wir alle schaffen – auch wenn man den Satz "Glaub an dich" mittlerweile viel zu häufig hört, ist das genau der richtige Weg. Ohne den Glauben an sich selbst, hätte Hatice wohl nie zu sich und ihrem Erfolg gefunden.