von Janina Oehlbrecht Heilsteine und ihre Wirkung sind umstritten. Haben sie wirklich Einfluss auf Körper und Seele? Wie sich die kleinen Edelsteine auf uns auswirken und welche Heilsteine für Anfänger:innen geeignet sind, liest du hier.

Heilsteine spalten die Gemüter. Die einen glauben an die Kraft der Kristalle, andere halten es für Hokus-Pokus. Dabei wussten schon die Kemetiker in der Antike um die besonderen Schwingungen der Edelsteine. Vor allem in der Schönheitspflege spielten Rosenquarz und Co. vor Jahrhunderten eine große Rolle. Jade-Roller, wie wir sie kennen, sind also nicht direkt eine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Ferner wurden den edlen Kristallen in der Antike Gesundheit, Liebe, Glück und Reichtum zugeschrieben.

Vor allem in Krisen-Zeiten sollen Heilkristalle eine positive Wirkung auf unser Gemüt haben. Je nach Heilstein können Depressionen und Ängste gelindert, Selbstvertrauen aufgebaut und die Konzentration gestärkt werden. Kann das wirklich funktionieren oder handelt es sich um esoterischen Quatsch?

Wie wirken Heilsteine?

Die Wirkung von Heilsteinen ist zugegebenermaßen nicht wissenschaftlich bewiesen. Wie sich die Energien und Schwingungen der Heilkristalle bemerkbar machen, damit beschäftigt sich die sogenannte Steinheilkunde (Lithotherapie).

Bevor wir verstehen, wie Edelsteine wirken, müssen wir wissen, wie sie aufgebaut sind: Edelsteine bestehen aus Atomen, die ständig in Bewegung sind, Energie erzeugen und damit Schwingungen aussenden.

Den Betrachtungen der Lithotherapie zufolge, wirken sich die Energien der Heilsteine nicht direkt auf unseren physischen Körper aus, sondern auf die kosmische Lebensenergie (Prana). Leichter gesagt: Heilsteine können Widerstände im Energiefluss lösen und sich positiv auf unsere mentale und körperliche Gesundheit auswirken, indem sie die körpereigenen Selbstheilungskräfte aktivieren. Jeder Heilkristall hat einzigartige Energien und damit seine ganz eigene Wirkung.

Wie kann man Heilsteine anwenden?

Häufig werden Heilsteine auf der Haut getragen – etwa als Ring, Armband oder Kette. Zur Schmerzlinderung, etwa bei Migräne oder Kopfschmerzen, können die Steine aber auch direkt auf die betroffenen Stellen gelegt werden. Einige Menschen reagieren aber auch empfindlich darauf und klagen über Herzrasen oder Atemnot. Hier lohnt es sich auf eine leichtere Variante zu setzen – zum Beispiel kleine Trommelsteine, die in der Hosentasche getragen werden.

Heilsteine gibt es in den verschiedensten Größen und Formen. Mittlerweile hat es sich sogar zum Einrichtungs-Trend entwickelt, große Kristalle in der Wohnung aufzustellen .

Das sieht nicht nur schön aus, sondern sorgt für einen wohltuenden Energiefluss in den eigenen vier Wänden. Edelstein-Wasser ist ebenfalls beliebt. Dafür setzt man einfach eine Karaffe mit frischem Quellwasser an und gibt Edelsteine hinzu.

Große, runde Heilsteine eignen sich perfekt für Massagen.

Heilsteine können während der Meditation in den Händen gehalten werden.

Welche Steine haben welche Wirkung?

Heilstein Wirkung Achat Schenkt Selbstvertrauen

Hilft dabei, Probleme zu bewältigen

Fördert die Konzentration

Befreit von Zorn und fördert die Liebe Amethyst Stärkt die Konzentrationsfähigkeit

Erleichtert Entscheidungen

Fördert die Abgrenzungsfähigkeit

Löst Blockaden und Hemmungen

Schenkt inneren Frieden Aquamarin Geistiges Wachstum

Hilft bei Depressionen

Stärkt das Selbstbewusstsein

Verleiht Widerstandskraft

Kann in Partnerschaften Liebe und Treue festigen Bergkristall Verschafft Klarheit und Ordnung

Beruhigt den seelischen Zustand

Steigert die Selbstwahrnehmung Bernstein Schenkt Lebensfreude und Optimismus

Kann Depressionen und Ängste lindern

Sorgt für kreative Ideen

Fördert die Entscheidungsfreude Citrin Kann gegen Stress, Kummer und Depressionen helfen

Schenkt neue Lebensfreude und stärkt das Selbstvertrauen

Kann dabei helfen, Erfahrungen oder Enttäuschungen besser zu verarbeiten Hämatit Spendet Mut und schenkt Lebenskraft

Die eigenen Bedürfnisse erhalten mehr Aufmerksamkeit

Hilft dabei, Unglück und negative Einflüsse abzuwenden Jade Verbessert die Ausscheidung von Giftstoffen aus dem menschlichen Organismus. Daher wird er auch als Jade-Roller in der Hautpflege verwendet.

Fördert die Ausgeglichenheit

Kann positiven Einfluss auf Beziehungen ausüben Jaspis Stärkt das Selbstvertrauen

Schützt vor negativen Stressauswirkungen

Sorgt für innere Balance und eine verbesserte Leistung des Gedächtnisses Lapislazuli Sorgt für eine gestärkte Entscheidungsfähigkeit

Kann die eigenen Führungskompetenzen fördern

Wirkt sich positiv auf die Konzentration aus Malachit Verbessert die Wahrnehmung, beflügelt die Fantasie

Verdeutlicht zurückgestellte Bedürfnisse und Gefühle

Sorgt für Harmonie in der Partnerschaft

Hilft auch bei Liebeskummer Mondstein Reguliert den Hormonhaushalt und fördert die Fruchtbarkeit von Frauen

Hilft bei Menstruationsbeschwerden

Wirkt sich positiv auf die Ausstrahlung aus

Hilft bei Stimmungsschwankungen und geringem Selbstvertrauen Opal Dient als Unterstützung bei der Meditation

Fördert die Ausgeglichenheit des Menschen Rosenquarz Schützt vor negativen Energien, Gedanken und Unwahrheiten

Löst Blockaden, Anspannungen, Beklemmungen, Depressionen und Ängste

Schenkt Ausgeglichenheit und Lebenskraft

Kann Schlaf und Sexualität verbessern Rubin Heilstein für Liebe und Sexualität

Schenkt Lebenskraft und Hingabe

Eigene Wünsche und Bedürfnisse können sich entfalten

Fördert Sensibilität in Beziehungen Saphir Kann die Nerven beruhigen und kräftigen

Wirkt beruhigend auf das Gemüt

Stärkt die Willenskraft

Kann Ängste lindern

Welche Heilsteine sollte man haben?

Heilsteine sind für dich Neuland? Keine Frage – es ist schwierig bei der großen Auswahl an Edelsteinen einen Überblick zu behalten. Zudem überschneiden sich viele Kristalle auch in ihren Wirkungsweisen. Und: Jeder Mensch hat eigene Bedürfnisse. Welche Heilsteine du besitzen solltest, ist eine individuelle Entscheidung. Die drei bekanntesten Heilsteine jedoch sind Rosenquarz, Amethyst und Bergkristall. Hier stellen wir sie dir etwas genauer vor.

Rosenquarz: Der Heilstein für Liebe und Romantik

Der Rosenquarz wurde nach seiner Farbe benannt. Laut der griechischen Mythologie wurde er vom Liebes-Gott Eros auf die Erde gesandt, um den Menschen die Liebe zu bringen. Seither gilt er als Heilstein für Liebe und Fruchtbarkeit. Du benötigst mehr Liebe in deinem Leben? Dann kann sie dir der Rosenquarz vielleicht bringen.

Affiliate Link Premium Rosenquarz Naturstein Jetzt shoppen 15,99 €

So wirkt der Rosenquarz

Erweckt Sehnsüchte und Wünsche

Stärkt die Empfänglichkeit für Liebe

Lässt Beziehungsängste und Unsicherheiten im Umgang mit anderen Menschen verschwinden

Wirkt beruhigend auf das Gemüt

Verleiht ein Gefühl von seelischer Verbundenheit mit dem oder der Partner:in

Steigert das Bedürfnis nach Sexualität auf eine sehr zärtliche und sensible Art

Mildert das Leid bei Liebeskummer und hilft beim Loslassen

Schenkt dem oder der Träger:in Aufgeschlossenheit und Vertrauen für einen Neubeginn

Amethyst: Der Ruhepol

Der violette Heilstein Amethyst wurde von den alten Griechen in erster Linie gegen Zauberei und böse Gedanken getragen. Der Stein sollte Gefahren abwenden und vor falschen Freunden bewahren. Die Dichterin Hildegard von Bingen setzte den Amethyst gegen Hautunreinheiten ein. Welche Wirkungen werden dem Amethyst heute nachgesagt?

Affiliate Link Amethyst Kristalle | 100% naturbelassene Drusenstücke | 3er Set Jetzt shoppen 9,99 €

So wirkt der Amethyst

Reinigt den Geist

Mindert überflüssige Gedanken und Empfindungen

Stärkt die Konzentrationsfähigkeit

Sorgt für einen tiefen inneren Frieden

Löst Blockaden und Hemmungen

Im Zimmer aufgestellt, wirken sie sich reinigend auf den Raum aus

Bergkristall: Bringt Klarheit in dein Leben

Der Bergkristall ist sehr beliebt im Edelsteinwasser. Er ist der wohl bekannteste Heilstein und wird überall auf der Erde gefunden. In der Antike wurde er übrigens für versteinertes Eis gehalten, das nicht schmelzen konnte – daher rührt auch der Name.

Affiliate Link Bergkristall Wassersteine | 100% naturbelassene Rohsteine Jetzt shoppen 9,99 €

So wirkt der Bergkristall

Verschafft Klarheit und Ordnung

Beruhigt unseren seelischen Zustand

Steigert die Selbstwahrnehmung

Vergrößert und stärkt die Aura, wenn wir ihn am Körper tragen

Fördert Konzentration, Achtsamkeit und das Gedächtnis

Schafft Offenheit gegenüber anderen Menschen

Fördert den Gerechtigkeitssinn

Wie kann man Heilsteine reinigen und aufladen?

Um ihre volle Wirkung zu entfalten, müssen Heilsteine regelmäßig gereinigt, entladen und aufgeladen werden. Wie das geht, liest du hier.

Heilstein reinigen: Um deine Edelsteine zu reinigen, kannst du sie für einige Minuten in ein Glasgefäß mit lauwarmen Wasser legen.

Um deine Edelsteine zu reinigen, kannst du sie für einige Minuten in ein Glasgefäß mit lauwarmen Wasser legen. Heilstein aufladen: Nachdem du deine Heilsteine gereinigt hast, legst du sie für einige Stunden in die Sonne zum Aufladen. Die beste Zeit dafür ist etwa eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang bzw. eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang.

Dies sind natürlich nur zwei von vielen Möglichkeiten. Du möchtest tiefer in das Thema einsteigen? Dann empfehlen wir dir diese Lektüre.

Verwendete Quellen: edelsteine.net, heilsteinwiki.de, steinheilkunde-ev.de

