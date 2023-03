von Yannic Stock Kalte Temperaturen sind kein Hindernis für passionierte Läufer:innen. Wir zeigen sieben günstige Jogging Gadgets für die dunkle Jahreszeit.

Es ist dunkel, es ist nass, der Wind pfeift: Die Wintermonate sind für viele von uns die beste Ausrede, es sich nach getaner Arbeit auf der Couch gemütlich zu machen. Doch für viele Sportbegeisterte geht das Workout auch in der dunklen Jahreszeit weiter – egal, was die Wetter-App sagt.

Generell ist winterliches Wetter auch kein Hindernis für Outdoor-Betätigungen, auch nicht für Laufsport. Zumindest, sofern man über die richtige Ausstattung verfügt. Zum Glück sind die meisten nützlichen Gadgets erschwinglich – und auch ein perfektes Geschenk.

Die besten Jogging Gadgets

Schlauchschal von Buff

Ob beim Laufen, Radfahren oder Klettern: Die Schlauchtücher von Buff sind der Klassiker für alle Freizeitsportler:innen, die bei Wind und Wetter unterwegs sind. Die praktischen Schals schützen nicht nur vor Kälte und Nässe, sondern auch vor UV-Strahlen. Der aus recycelten PET-Flaschen hergestellte Stoff ist antibakteriell und gibt Geruchsbildung keine Chance.

Laufgürtel als praktische Tasche

Auch wenn Läufer:innen wissen, dass sie idealerweise mit leichtem Gepäck losziehen sollten – einige Dinge können auch auf der kurzen Laufrunde nicht zuhause bleiben. Damit Smartphone, Schlüssel und Co sicher und griffig verstaut sind und nicht lose in den Jackentaschen umher baumeln, bietet sich vor allem die Nutzung eines praktischen Laufgürtels an. Die Tasche von Fitgriff verfügt über zwei Fächer, ist leicht verstellbar und in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

Stirnlampe für gute Sicht

Waldwege und Parks sind das ideale Terrain für die Joggingrunde zum Feierabend, aber gerade im Winter wird es schwer, diese noch bei Tageslicht zu absolvieren. Eine Stirnlampe kann dabei leicht den Weg weisen – wie das Modell von Winzwon, das unter anderem mit fünf Beleuchtungsmodi und schnellem Laden per USB punktet.

Warnweste – sicher unterwegs

Nicht nur gut sehen ist beim Laufen in der Dunkelheit wichtig – sondern auch gut gesehen werden. Für Läufer:innen, die viel an oder auf Straßen unterwegs sind, ist eine leichte Warnweste ein unerlässliches Gadget. Für den Sport besonders praktisch sind Modelle wie das von Xcelenze: Die Weste besteht aus lediglich drei leicht verstellbaren Gurten, die am Bauch zusammengeschnallt werden und Sichtbarkeit rundum gewährleisten.

Massageball zur Regeneration

Auch zwischen den Trainingseinheiten können Läufer:innen zur Optimierung ihrer Leistung beitragen – zum Beispiel mit einem Massageball. Dieser ist das ideale Werkzeug gegen verklebte Faszien und sorgt dafür, dass die strapazierten Muskeln beim nächsten Run wieder zur Höchstform auflaufen können.

Stirnband für warme Ohren

Auch bei kalten Temperaturen ist Joggen kein Problem – vorausgesetzt, man beachtet einige Dinge. Dazu zählt zum Beispiel, dass besonders Hände, Nase und Ohren schnell von der Kälte angegriffen werden. Ein wärmendes Stirnband mit weichem Fleeceeinsatz ist also ein ideales Geschenk für Allwetterläufer:innen.

Handschuhe mit Touchscreen-Funktion

