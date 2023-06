So sagst du Kabelsalat den Kampf an

Kabel verstecken So sagst du Kabelsalat den Kampf an

Ein Gewirr von Kabeln macht jedes noch so liebevoll eingerichtete (Wohn-)Zimmer schnell unansehnlich. Wir zeigen 5 Tipps, um Kabel besser zu verstecken.

Ob hinter dem TV- und HiFi-Schrank, am sorgfältig eingerichteten Homeoffice-Arbeitsplatz oder an Telefon und Router: Vor Kabelsalat gibt es kein entkommen. Doch da wir in den allermeisten Fällen nicht auf unsere elektronischen Geräte verzichten können – und diese nun einmal Strom brauchen oder miteinander verbunden werden müssen – gibt es nur zwei Möglichkeiten: Sich mit dem unschönen Gewirr arrangieren – oder in clevere Gadgets investieren, welche die Kabel verstecken.

Neben der Optik gibt es dabei noch eine Vielzahl anderer guter Gründe, Kabel ordentlich zu arrangieren und zu verstecken:

Stolperfallen durch lose herumliegende Kabel auf dem Boden werden eliminiert.

Die Gefahr eines Kabelbrands durch abknickende und beschädigte Kabel wird verringert.

Kabelkanäle und Co schützen Kabel vor neugierigen Kinderhänden – und auch umgekehrt.

Kabel verstecken: Überblick über Produkte

Ein besseres Kabelmanagement ist einer der besten Interior-Tipps für ein aufgeräumteres Zuhause. Die Auswahl der Produkte ist dabei groß. Welche Lösung die beste ist, hängt dabei auch stark davon ab, an welchem Ort du Kabel verstecken möchtest. Wir zeigen dir 5 Möglichkeiten für verschiedenste Einsatzflächen.

1. Option: Kabelschlauch

Ein Kabelschlauch ist eine der einfachsten Alternativen, um gleich mehrere Kabelstränge zu bündeln und zumindest ein wenig zu verstecken. Die Schläuche kommen in verschiedenen Längen und können, da sie aus Stoff sind, auch beliebig gekürzt werden. Die selbstklebenden Manschetten werden einfach um den gebündelten Kabelstrand gelegt und halten diesen zusammen. Komplett aus den Augen ist der Kabelstrand so natürlich nicht – dennoch ist der Schlauch eine gute Lösung, um Ordnung in das Gewirr hinter Fernseher und PC-Monitor zu bringen.

Affiliate Link GeeRic: 4M Neopren-Kabelschlauch mit einstellbarem Durchmesser / flexibel / wiederverwendbar / schwarz-weiß-wendbar Jetzt shoppen 15,98 €

2. Option: Kabelbox

Unsere zweite Option ist ebenfalls besonders beliebt für den Einsatz an der TV-Bank – denn sie ist auch eine optisch besonders ansprechende Möglichkeit, mit der du gleichzeitig das Regal dekorieren kannst. Daneben ist sie aber auch prädestiniert für das Verstecken von Kabeln an der Telefondose: Denn in einer praktischen Kabelbox verschwinden nicht nur Kabel und Mehrfachsteckdosen, sondern je nach Größe auch ganze Router. Clevere Öffnungen sorgen dafür, dass die Kabel nicht nur in die Box geleitet werden können, sondern auch, dass stets Zugriff auf versteckte Stromleisten gegeben ist – beispielsweise, um schnell das Smartphone an die Steckdose anzustecken.

Affiliate Link -15% D-Line: Kabelbox / Kabelmanagement-Box zum Kabelverstecken Jetzt shoppen 13,49 € 15,99 €

3. Option: Kabelkanal

Die Lösung nach dem Motto „schöner Wohnen“: ein Kabelkanal. Diese Modelle sind, je nach Preisklasse, meist aus Kunststoff, aber auch aus hochwertigeren Materialien wie Aluminium gefertigt und können mittels Kleber oder Schrauben sowohl an Fußleisten, vertikal verlaufen an Wänden, aber auch einfach auf dem Fußboden befestigt werden. Kabelkanäle aus Kunststoff sind beispielsweise ideal, um längere Kabel auf dem Boden zu verlegen; schickere Modelle können ein Eyecatcher sein, um die Kabel zum frei an der Wand hängenden Smart-TV zu führen – eine nahezu unsichtbare Lösung, wenn du die Kabel für den Fernseher verstecken möchtest.

Affiliate Link Kabelkanal: selbstklebend / weiss / verschiedene Maße verfügbar Jetzt shoppen 19,99 €

4. Option: Kabelkorb

Eine Möglichkeit, die viele von uns aus dem Büro kennen, ist der Kabelkorb. Er ist ideal, um Kabel und Mehrfachleisten geschickt und sicher unter dem Schreibtisch zu verstecken – und sie dabei stets in Griffweite zu haben. Die Körbe können, je nach Modell, festgeschraubt oder auch einfach geklebt werden.

5. Option: Kabelbinder und Kabelklemmen für kleines Budget

Nicht die beste Möglichkeit, um Kabel wirklich zu verstecken, aber dennoch eine preisgünstige Option für ein besseres Kabelmanagement: Kabelbinder sowie Kabelklemmen. Kabelklemmen (oder auch Kabelschellen) sind dabei perfekt, um einzelne Kabel auf einem sicheren Weg an Fußleisten entlang oder auf der Schreibtischunterseite zu verlegen. Es gibt sowohl Kabelklemmen zum Nageln als auch Modelle zum Kleben. Kabelbinder hingegen sind die günstige Möglichkeit, mehrere lose Kabel zu einem Strang zusammenzufassen. Unser Tipp: Investiere in wiederverwendbare Kabelmanschetten mit Klettverschluss.

Affiliate Link wiederverwendbare Kabelbinder mit Klettband / 60 Stück / Schwarz Jetzt shoppen 5,99 €

So kannst du Kabel am besten verstecken

Für einen besseren Überblick zeigen wir dir kurz zusammengefasst, welche Optionen sich für welchen Einsatzort am besten eignen:

Kabel verstecken an TV-Wand und Fernseher: Für Fernseher auf geschlossenen Sideboards oder Kommoden ist der günstige Kabelschlauch die ideale Lösung; bei offenen Regalen bietet sich eine Kabelbox an. Bei einem hängenden Smart-TV lohnt sich die Investition in einen Kabelkanal.

Für Fernseher auf geschlossenen Sideboards oder Kommoden ist der günstige Kabelschlauch die ideale Lösung; bei offenen Regalen bietet sich eine Kabelbox an. Bei einem hängenden Smart-TV lohnt sich die Investition in einen Kabelkanal. Kabel am Schreibtisch verstecken: Perfekt für den Einsatz im Homeoffice ist der Kabelkorb für die Rück- oder Unterseite des Schreibtisches geeignet. Kabel, die dauerhaft platziert werden sollen, kannst du mit Kabelklemmen hervorragend leiten.

Perfekt für den Einsatz im Homeoffice ist der Kabelkorb für die Rück- oder Unterseite des Schreibtisches geeignet. Kabel, die dauerhaft platziert werden sollen, kannst du mit Kabelklemmen hervorragend leiten. Kabelsalat am Router bändigen: Router und LAN-Kabel kannst du für ein besseres Feng Shui komplett in einer geschlossenen Kabelbox verschwinden lassen.

Router und LAN-Kabel kannst du für ein besseres Feng Shui komplett in einer geschlossenen Kabelbox verschwinden lassen. Kabel auf dem Boden verstecken: Flache Kabelkanäle aus Kunststoff sie die beste und sicherste Lösung, um Kabel auf dem Boden liegend durch einen Raum zu führen. Noch galanter: Die Kabelkanäle entlang der Sockelleisten an der Wand entlang verkleben oder verschrauben.

