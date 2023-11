Adventskalender gehören einfach mit zur Weihnachtszeit! Besonders für Kinder sind die 24 Türchen immer etwas ganz Besonderes. Die Alternative zu Schokolade und Weingummi sind hier Spiel(zeug)-Adventskalender, mit denen sich eure Kleinen – oder ihr euch selbst – die Wartezeit bis Heiligabend verkürzen können.

Weihnachten steht vor der Tür und das heißt, es ist auch wieder an der Zeit für Adventskalender. Mit ihrem Inhalt läuten sie die Weihnachtszeit ein und sorgen dafür, dass die Vorfreude auf Heiligabend immer weiterwächst. Besonders bei Kindern ist die Zeit rund um das Fest beliebt. Neben Plätzchen backen und Wohnung weihnachtlich schmücken, sind Adventskalender das ultimative Must-have für Kinder. Doch was soll es in diesem Jahr sein? Wenn ihr noch unschlüssig seid, hilft es bestimmt zu wissen, was andere Eltern bisher gekauft haben.

Die fünf beliebtesten Adventskalender für Kinder (und Erwachsene)

LEGO Star Wars

Egal ob Adventskalender oder normales Spielzeug – LEGO ist immer eine gute Adresse für Geschenke an Kinder. Besonders Star Wars ist aktuell sehr beliebt und für jedes Geschlecht geeignet. Zu erwarten sind beim LEGO Star Wars Adventskalender insgesamt 24 kleine Geschenke, aufgeteilt in neun Figuren, zehn Fahrzeuge und fünf Mini-Modelle.

Übrigens: LEGO ist nicht nur etwas für Kinder, auch erwachsene Fans freuen sich bestimmt über den Star-Wars-Adventskalender.

Die drei ??? – mysteriöse Spielfiguren

Es gibt kein Detektiv-Trio, das so beliebt und berühmt ist wie Die drei ???. Beim Adventskalender der bekannten Krimi-Geschichten gibt es 24 aufregende Rätsel mit mysteriösen Spielfiguren, die es zu lösen gilt. Besonders spannend: Die Türen sind nicht mit den Tagen versehen, an denen sie geöffnet werden. Um die nächste zu öffnende Tür zu erfahren, muss das vorherige Rätsel gelöst werden. Perfekt für alle Advents- und Rätselfans ab acht Jahren.

LEGO Harry Potter

Wenn es nicht Star Wars ist, dann wird sicherlich Harry Potter euer Kind begeistern. Die Geschichte rund um die Zauberlehrlinge in Hogwarts ist seit Veröffentlichung des ersten Romans äußerst beliebt bei Klein und Groß. Beim Adventskalender mit Harry Potter erwarten euch 18 Hogsmeade Mini-Modelle (der einzige Ort, an dem nur Hexen und Zauberer leben, nahe Hogwarts) und sechs Mini-Figuren, darunter die Bekanntesten wie Hermine Granger und natürlich Harry Potter selbst.

Die drei ??? – mysteriöses Schneemonster

Langsam lässt sich ein Muster erkennen: LEGO und Die drei ??? sind einfach am beliebtesten bei Kindern und Erwachsenen, wenn es um Spielzeug geht. Am viertbeliebtesten ist daher auch der Adventskalender rund um Die drei ??? mit einem Rätsel zum mysteriösen Schneemonster. Der in diesem Jahr erschienene Kalender bietet 24 spannende Detektiv-Aufgaben, die gelöst werden müssen, um auch hier an das nächste Türchen zu gelangen.

tiptoi Mein großer Adventskalender

Auf Platz fünf finden wir einen Adventskalender, der vor allem für kleinere Kinder geeignet ist. Mit dem tiptoi Mein großer Adventskalender geht es spaßig durch die Weihnachtszeit. Jeden Tag werden die Kinder mit Weihnachtsthemen überrascht, die Geräusche, Lieder, Gedichte, Geschichten und Spiele beinhalten. Die insgesamt 24 kleinen Mini-Bücher sorgen dafür, dass den Kindern die Weihnachtszeit noch mehr versüßt wird. Hinweis: Der tiptoi-Stift ist nicht enthalten und muss daher separat bestellt werden.

