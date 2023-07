von Julia Koschel Hohe Temperaturen rauben uns im Sommer oft den Schlaf. Dagegen könnt ihr mit Kühlkissen gezielt etwas tun. Was hinter den Schlaf-Rettern steckt und welche Modelle sich besonders gut eignen, haben wir für euch und euren erholsamen Schlaf herausgefunden.

Kühlkissen sind DIE Retter in schwülen Sommernächten. Denn viel zu häufig raubt uns die Wärme nachts den Schlaf. Doch mit einem passenden Kühlkissen, das es in allen möglichen Größen und Formen gibt, gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Wie so ein Kissen funktioniert und welche Modelle wir euch empfehlen können, verraten wir euch jetzt.

Kühlkissen: Mit diesen 3 Modellen schläft es sich im Sommer viel besser

1. "Visco GelCell"-Kissen von Komfortec

Das "Visco GelCell"-Kissen von Komfortec verspricht kühlen Schlaf auch bei hohen Temperaturen. Dafür sollen die Gelschicht und der atmungsaktive Bezug sorgen. Der Bezug ist mittels Reißverschluss zu entfernen und kann in der Waschmaschine bei 60 Grad gewaschen werden. Das Kissen besteht zudem aus Memory Schaum und passt sich eurer Körperform perfekt ab. Dank Memory Foam und seiner Maße ist das Kissen sowohl für Seitenschläfer, als auch Rückenschläfer und Bauchschläfer geeignet.

Zusammengefasst:

kühlende Gelschicht

atmungsaktiver Bezug bei 60 Grad waschbar

Memory Schaum

geeignet für Seiten-, Bauch- und Rückenschläfer

Maße: 60 x 40 x 15 Zentimeter

Affiliate Link -15% Otto: Kopfkissen "Visco Gelcell Nackenstützkissen" / Rückenschläfer, Seitenschläfer, Bauchschläfer Jetzt shoppen 47,90 € 57,00 €

2. Kühlkissen von Supportiback

Das Kühlkissen von Supportiback arbeitet mit einem hypoallergenen Memory Schaum und einer zusätzlichen Gelschicht. Dadurch soll die Temperaturum bis zu 7 Grad abgesenkt werden. So könnt ihr nachts besser schlafen. Die ergonomische Form verhilft euch zu einer gesunden Haltung im Schlaf – egal, ob ihr Seitenschläfer, Rückenschläfer oder Bauchschläfer seid. Zusätzlicher Pluspunkt: Das Kühlkissen ist CertiPUR-zertifiziert. Zudem besitzt das Kissen von Supportiback eine höhere Dichte als herkömmliche Modelle mit Memory Foam (86 kg/m³ statt häufig nur 60 kg/m³). Das führt dazu, dass sich das Kissen schneller wieder zurückformt und ihr ungestört eine neue Kopfposition einnehmen könnt. Allerdings wirkt sich die Dichte auch auf die Härte des Kissens aus – das solltet ihr beim Kauf beachten.

Zusammengefasst:

kühlende Gelschchicht

atmungsaktiver Bezug (99,8 % antibakteriell, mit Silver-Bac-Garn)

Memory Schaum mit höherer Dichte und Härte

geeignet für Seiten-, Bauch- und Rückenschläfer

Maße: 54 x 36 x 11 Zentimeter

Affiliate Link Amazon: patentiertes Konturenkissen mit Kühlgel / hypoallergen / Memory-Schaum / Seitenschläfer / Rückenschläfer / Bauchschläfer / CertiPUR-zertifiziert Jetzt shoppen 33,31 €

3. Visco-Kissen von Orkaie

Das Visco-Kissen von Orkaie weist ebenso gute Eigenschaften auf wie die zuvor genannten Kühlkissen. Die ergonomische Form, der Memory Schaum und die kühlende Gelschicht versprechen zusammen mit dem atmungsaktiven Bezug eine echte Erleichterung in heißen Sommernächten. Der Bezug ist zudem ganz einfach in der Waschmaschine zu reinigen. Das Kühlkissen ist dank seiner Maße und des Memory Foams für Seitenschläfer ebenso geeignet wie für Rückenschläfer und Bauchschläfer.

Zusammengefasst:

kühlende Gelschicht

atmungsaktiver Bezug

Memory Schaum

geeignet für Seiten-, Bauch- und Rückenschläfer

Maße: 60 x 40 x 15 Zentimeter

Affiliate Link Okaei GelCell - Memory Foam Kissen mit kühlendem Gelbezug - Komfortables Kissen - Ergonomisches Kissen - Kühlendes Kissen - Kissen für einen angenehmen Schlaf(60x40+15cm) Jetzt shoppen 44,99 €

Darauf solltet ihr beim Kauf eines Kühlkissens achten:

atmungsaktiver Bezug kühlende Gelschicht waschbarer Bezug

Ihr sucht nach weiteren Themen, die euch den Sommer verschönern oder auch erleichtern? Dann schaut euch unsere Artikel zu den Themen Grillparty-Deko, Seifenblasenpistole (nicht nur für Kids) und Sonnenschutz für die Haare an.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.