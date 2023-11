von Merle Blankenfeld Mit ihrer Fantasyreihe "Das Reich der sieben Höfe" feiert Sarah J. Maas große Erfolge. So liest du die Bücher in der richtigen Reihenfolge.

Eine fantastische Welt voller Fae, traumhafter Landschaften und uralter Machtkämpfe – und dazu noch einzigartige und interessante Charaktere. Das bietet die Reihe "Das Reich der sieben Höfe" der Erfolgsautorin Sarah J. Maas. Im Mittelpunkt steht Feyre, eine junge Frau, die ins Reich der Fae kommt, sich dort behaupten muss und plötzlich im Zentrum eines jahrhundertealten Konflikts steht.

Die "Romantasy"-Reihe, also romantische Fantasy, besteht aktuell aus fünf Büchern. Davon sind allerdings nur vier offizielle Bände, ergänzt durch eine Novelle, die Maas zwischen dem dritten und vierten Band veröffentlicht hat. Außerdem gibt es ein "Das Reich der sieben Höfe"-Begleitbuch.

Im englischsprachigen Original heißt die Reihe "A Court of Thorns and Roses", kurz: "ACOTAR". In der Fangemeinde ist der Begriff "ACOTAR"-Reihe deshalb gängig – sowohl für das Original als auch für die deutsche Übersetzung. Die Serie hat auf Social Media, vor allem auf Bookstagram und BookTok, viele Fans und hat ihren großen Erfolg nicht zuletzt diesen Plattformen zu verdanken.

Der Inhalt der "Das Reich der sieben Höfe"-Reihe

Die Geschichte des ersten Bandes, "Das Reich der sieben Höfe – Dornen und Rosen", basiert lose auf dem Märchen "Die Schöne und das Biest". Ab dem zweiten Band weicht die Story allerdings stark von der Vorlage ab. Im Mittelpunkt steht Feyre Archeron, eine junge Jägerin, die ohne Unterstützung ihren Vater und ihre zwei Schwestern ernähren muss. Sie kommt aus dem Land der Menschen nach Prythian, das Reich der Fae. Dort lebt sie zusammen mit Tamlin, dem High Lord des Frühlingshofs. Feyre lernt auch Rhysand, der düstere High Lord des Hofs der Nacht, kennen. Sie wird schnell in die politischen Machtspielchen und realen Bedrohungen des Reichs der sieben Höfe verwickelt und muss sich entscheiden, auf welcher Seite sie kämpfen möchte.

Die Bücher der Fantasyreihe von Sarah J. Maas

1. Band: "Das Reich der sieben Höfe – Dornen und Rosen"

Im englischen Original: "A Court of Thorns and Roses"

Im ersten Band tötet Feyre einen Wolf, der sich als Fae herausstellt. Als Strafe für das Ermorden des magischen Wesens soll die junge Frau mit Tamlin, dem High Lord des Frühlingshofs, im Reich der Fae leben.

Das Reich der sieben Höfe – Dornen und Rosen: Roman

2. Band: "Das Reich der sieben Höfe – Flammen und Finsternis"

Im englischen Original: "A Court of Mist and Fury"

Der zweite Band beginnt, nachdem Feyre die grausame Fae-Königin Amarantha besiegt hat und mit Tamlin an den Frühlingshof zurückgekehrt ist. Doch die scheinbare Idylle trügt.

Das Reich der Sieben Höfe – Flammen und Finsternis: Roman

3. Band: "Das Reich der sieben Höfe – Sterne und Schwerter"

Im englischen Original: "A Court of War and Ruin"

Feyre, Tamlin, Rhysand, der High Lord des Hofs der Nacht, und die anderen High Fae müssen gegen den König von Hybern in den Krieg ziehen.

Das Reich der sieben Höfe - Sterne und Schwerter: Roman

4. Band: "Das Reich der sieben Höfe – Frost und Mondlicht" (eigentlich Band 3.5)

Im englischen Original: "A Court of Frost and Starlight"

Die Novelle ist deutlich kürzer als die anderen Bücher der Reihe und erzählt von Feyres erster Wintersonnenwende am Hof der Nacht.

Das Reich der sieben Höfe – Frost und Mondlicht: Roman

5. Band: "Das Reich der sieben Höfe – Silbernes Feuer" (eigentlich Band 4)

Im englischen Original: "A Court of Silver Flames"

Im 4. bzw. 5. Band der Reihe dreht sich alles um Feyres Schwester Nesta und ihre persönliche Reise.

Das Reich der Sieben Höfe – Flammen und Finsternis: Roman

6. Begleitbuch: "Das große 'Das Reich der sieben Höfe'-Fanbuch"

Im englischen Original: "A Court of Thorns and Roses Coloring Book"

In diesem Begleitbuch haben Fans der Fantasy-Saga die Möglichkeit, weiter in die magische Welt von Prythian einzutauchen. Neben Lieblingszitaten der Charaktere gibt es viele Illustrationen zum Ausmalen.

Das große Reich der Sieben Höfe-Fanbuch: Mit den schönsten Szenen aus den Bänden 1 bis 3

Die richtige Reihenfolge: So liest du die Bücher der "Das Reich der sieben Höfe"-Saga

Der erste Teil der Geschichte, und zwar mit dem Fokus auf Feyres Lovestory und der größten Entwicklung ihres Charakters, findet in den Bänden eins bis drei statt. Diese ersten drei Teile sind größtenteils aus Feyres Sicht geschrieben. Band vier bzw. 3.5, also "Das Reich der sieben Höfe – Frost und Mondlicht" kann als eine Art Zwischenband gesehen werden zwischen Feyres Geschichte und Nestas Story aus dem fünften bzw. vierten Band.

Es empfiehlt sich, die Bücher in der chronologischen Reihenfolge ihrer Veröffentlichung zu lesen. Manche Fantasy-Fans sind sich nicht sicher, ob sie den Zwischenband "Frost und Mondlicht" unbedingt lesen müssen – im Vergleich zu den anderen Büchern passiert darin tatsächlich relativ wenig an klassischem Plot. Dennoch lohnt es sich, die Novelle zu lesen, denn sie bereitet die Lesenden perfekt auf den nächsten Band aus Nestas Sicht vor.

Wann kommt der nächste Teil von "Das Reich der sieben Höfe"?

Sarah J. Maas hatte schon vor längerer Zeit angekündigt, dass es noch mindestens einen weiteren Band aus der "Das Reich der sieben Höfe"-Reihe geben wird. In einem Interview verriet die Star-Autorin jüngst, dass sie gerade an dem nächsten Teil arbeitet.

Anfang 2024 erscheint zunächst der dritte Band von Maas' "Crescent City"-Serie – ihr nächstes darauffolgendes Buch soll dann wohl der fünfte bzw. sechste Band der beliebten "ACOTAR"-Reihe werden. Wann genau mit der Veröffentlichung zu rechnen ist, ist allerdings nach wie vor unklar. Es gibt außerdem Gerüchte, dass es im nächsten Roman der Reihe um Elain, die mittlere der Archeron-Schwestern, gehen wird.

Wer nicht mehr warten mag und einfach nicht genug von den magischen Fae-Welten aus der Feder von Sarah J. Maas bekommt, kann eine ihrer weiteren Serien lesen: Die "Throne of Glass"-Reihe um Aelin Galathynius ist bereits abgeschlossen, die sieben Bände der Reihe gibt es im Set zu kaufen. In der "Crescent City"-Serie verfolgen wir Bryce Quinlan, die ersten beiden Romane, "Wenn das Dunkel erwacht" und "Wenn ein Stern erstrahlt" sind bereits erschienen. Band 3, "Wenn die Schatten sich erheben", erscheint in der deutschen Übersetzung am 14. März 2024 und ist bereits jetzt vorbestellbar.

Crescent City – Wenn das Dunkel erwacht: Band 1

Crescent City – Wenn ein Stern erstrahlt: Band 2

Crescent City – Wenn die Schatten sich erheben: Band 3

Soll "Das Reich der sieben Höfe" verfilmt werden?

Ja, es soll eine TV-Serie zu "Das Reich der sieben Höfe" bzw. "A Court of Thorns and Roses" geben. Produzent Ronald D. Moore, der schon für Shows wir "Outlander" verantwortlich zeichnete, soll den Stoff für den Streamingdienst Hulu verfilmen. Wann genau die "ACOTAR"-Serie zu sehen sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

