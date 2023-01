Audrey Hepburn – eine Ikone

Audrey Hepburn verstarb vor 30 Jahren, am 20. Januar 1993 in der Schweiz. Die Filmschauspielerin mit britischen und niederländischen Wurzeln wurde in Belgien geboren und machte sich insbesondere in den 50er und 60er-Jahren mit ihrem Talent als Schauspielerin einen Namen. Das Porträt wurde in den frühen 1950er-Jahren aufgenommen.

