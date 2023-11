von Yannic Stock Junge Menschen lesen nicht mehr? Von wegen! Unter dem Hashtag "BookTok" zeigen vor allem junge Frauen bei TikTok ihre aktuellen Lieblingsbücher in oftmals emotionsgeladenen Kurzclips. Wir stellen vier der beliebtesten Bücher vor.

Videotitel wie "Bücher, die mich um 3 Uhr morgens zum Schluchzen gebracht haben" zeigen es schon: Den TikTok-User:innen, die unter dem Hashtag "BookTok" ihre Lieblingslektüren zeigen, geht es um die ganz großen Gefühle. Die Formate reichen dabei von persönlichen Bestenlisten über Buchbesprechungen im Kurzformat bis hin zu Zeitraffer-Clips, die das rührselige Lesen der letzten Seiten des aktuellen Lieblingsbuchs zeigen.

Und was bereits bei Instagram unter dem analog geformten Hashtag Bookstagram funktioniert hat, spricht auch die deutlich jüngere TikTok-Community an. Über 85 Milliarden Aufrufe hat der Hashtag hier bereits – eine überraschend hohe Zahl angesichts der Tatsache, dass Bücher bei den jüngeren Generationen längst nicht mehr allzu hoch im Kurs stehen.

Doch wer sich die Booktok-Trends genauer anschaut, erkennt schnell ein Muster im Erfolgsrezept: Im Fokus stehen zumeist Liebesgeschichten aus dem "Young Adult"-Genre. Sprich: Es geht immer um die großen Gefühle und meistens um das genauso große Drama. Wenig überraschend also, dass sich zumeist junge Frauen unter den BookTok-Creator:innen finden.

Das Erfolgsrezept hinter BookTok

Was maßgeblich zum Erfolg von BookTok beiträgt, ist dabei die Tatsache, dass der TikTok-Algorithmus emotionalen Content mit einem großen Reichweiten-Push belohnt. Dabei kann man es zum einen durchaus positiv bewerten, dass zahlreiche vor allem junge Autor:innen dank BookTok eine Plattform bekommen. Viele von ihnen konnten die zunächst lediglich im Selbstverlag erschienen Romane mittlerweile an große Verlagshäuser verkaufen.

Die Einflussnahme von TikTok auf die Content-Ausspielung sollte jedoch wie immer auch mit einem kritischen Auge gesehen werden. So spielt in den meisten "Young Adult"-Romanen auch Sex in der Regel eine nicht unwichtige Rolle – bei TikTok ein absolutes No-go. User:innen behelfen sich deswegen hier stets mit Codewörtern – wie zum Beispiel "spicy".

TikTok-Trend BookTok: 4 beliebte Bücher

Du bist neugierig geworden, was hinter dem Trend BookTok steckt? Wir haben uns für dich durch den beliebten Hashtag geklickt – und stellen vier der aktuell beliebtesten Bücher und Autorinnen vor.

Colleen Hoover: It Starts With Us – Nur noch einmal und für immer

Colleen Hoover ist die unangefochtene Queen of BookTok: Vor allem ihre Romane "Verity" und "It Ends With Us" schockten zahllose TikToker:innen und rührten sie zu Tränen – Platzierungen in der Bestseller-Liste der "New York Times" waren der Texanerin damit sicher. Auch unter den "Spiegel"-Bestsellern ist Hoover aktuell mit mehreren Büchern vertreten. Am erfolgreichsten: Die brandneue und langersehnte Fortsetzung zu "It Ends With Us", die schlicht "It Starts With Us" heißt.

Der zweite Teil knüpft dabei nicht nur an die Geschehnisse im Liebesdreieck aus Ryle, Lily und deren Jugendliebe Atlas an, sondern offenbart auch ganz neue Perspektiven und Geheimnisse – denn erzählt wird die Geschichte dieses Mal sowohl aus Sicht von Lily als auch von Atlas. Für Fans von Colleen Hoover ist dieser Bestseller daher ein absolutes Muss.

Elena Armas: Spanish Love Deception – Manchmal führt die halbe Wahrheit zur ganz großen Liebe

Elena Armas‘ Debütroman zählt zu den bislang größten BookTok-Phänomenen: Protagonistin Lina soll zur Hochzeit ihrer Schwester nach Spanien reisen, wo ihre ganze Familie sehnlichst darauf wartet, ihren amerikanischen Freund kennenzulernen. Das Problem bei der Sache: Diesen gibt es gar nicht. Ihre Notlage veranlasst Lina dazu, auf das Angebot ihres Arbeitskollegen Aaron einzugehen, der dazu bereit ist, sie zu begleiten und ihren Freund zu mimen. Dabei ist Aaron all das, was Lina sich genau nicht in einem Mann wünscht. Doch auf dem Trip entdeckt sie ungeahnte Qualitäten in ihrem Kollegen.

Das Szenario, welches Elena Armas in "Spanish Love Deception" kreiert, ist die perfekte Ausgangslage für eine Romcom im "Slow Burn"-Stil – das heißt: Leser:innen müssen sich ganz schön gedulden, bis sich zwischen Lina und Aaron die großen Gefühle entfalten. Die Geduld wird jedoch belohnt. Und das unter anderem auch mit einigen Momenten, die – um es TikTok-freundlich zu formulieren – ganz schön spicy sind.

Taylor Jenkins Reid: Die sieben Männer der Evelyn Hugo

Wer gerade erst das Marilyn Monroe-Biopic "Blonde" auf Netflix geschaut hat, wird "Die sieben Männer der Evelyn Hugo" lieben: Autorin Taylor Jenkins Reid entführt ihre Leser:innen in die Welt des alten Hollywood-Glamours rund um Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn und natürlich Marilyn Monroe – und kreiert damit einen der herausstechendsten Romane, die unter dem Hashtag BookTok zu finden sind.

Die Handlung dreht sich rund um das Leben des fiktiven Filmstars Evelyn Hugo. Sie hat die junge Journalistin Monique als Ghostwriterin engagiert, um ihre Memoiren zu verfassen. In ihrem Apartment über den Dächern Manhattans erzählt Evelyn Monique alles über ihre mehr als bewegte Vergangenheit. Doch im Fokus steht bei diesem Buch nicht nur die Geschichte der Hollywood-Ikone – sondern auch die Frage, warum sie gerade die unbekannte Monique auserwählt hat, um ihre Geschichte niederzuschreiben. Leser:innen können sich auf ein spannendes Ende gefasst machen!

Ana Huang: Twisted Dreams

Während Colleen Hoover bereits seit Jahren große Erfolge als Autorin feiert, ist Ana Huang das Paradebeispiel für Autor:innen, deren Karriere erst dank BookTok richtig Fahrt aufgenommen hat. Weltweit verschlingen Teenager und junge Erwachsene ihre "Twisted"-Reihe – deren erster Teil pünktlich zu Weihnachten nun auch auf Deutsch erscheint.

In "Twisted Dreams" geht es um die junge Ava und ihre verhängnisvolle Liebe zu Alex, dem besten Freund ihres Bruders. Mit dieser Geschichte, die stark an die "After"-Reihe von Anna Todd erinnert, hat Ana Huang das Genre zwar nicht neu erfunden – doch das spätestens seit „Fifty Shades“ bewährte Konzept geht in Sachen Verkaufszahlen voll auf. Dank der Aufmerksamkeit durch BookTok veröffentlicht die Autorin gerade erst ein weiteres Buch einer neuen Reihe ("King of Wrath") – für Nachschub an Lesestoff ist also gesorgt.

