Der Soundtrack zum Fest: Die BRIGITTE-CD "Songs for Christmas 3"

Weihnachtsstimmung für die Ohren

In den Läden hat das Weihnachtssortiment längst Einzug gehalten, und die ersten Weihnachtsmärkte eröffnen bald. Auch BRIGITTE lässt mit der neuen Doppel-CD "Songs for Christmas 3" festliche Stimmung aufkommen.

Unser Soundtrack zum Fest sorgt mit Pop, Klassik und Jazz von Künstlern wie Leona Lewis, Wolfgang Amadeus Mozart und Frank Sinatra für weihnachtliche Stimmung im Wohnzimmer.

CD 1: Pop und Jazz

Auf der ersten CD sind Pop- und Jazzstücke von Künstlern wie Frank Sinatra und Kelly Clarkson zu finden. US-Sängerin Meghan Trainor ist mit „I’ll be Home“ vertreten. Zu ihr gesellen sich Britney Spears, Leona Lewis, Kelly Clarkson und das britische Duo Hurts. Flankiert werden die Pop-Stars der Gegenwart von Legenden des Jazz wie Frank Sinatra, Tony Bennett und Etta James – allesamt Klassiker, genau wie ihre Songs „Santa Claus is Coming to Town“, „Have yourself a Merry Little Christmas“ und „Please Come Home for Christmas“ .

CD 2: Klassik

Die echte Klassik steckt in der zweiten CD. Dort findet ihr etwa die „Nr. 10 Sinfonia“ aus dem Weihnachtsoratorium BVW 248 von Johann Sebastian Bach mit dem wunderbaren James Galway an der Flöte. Ihr findet „Hark! The Herald Angels Sing“, eine Melodie von Felix Mendelssohn Bartholdy, gesungen vom Mädchenchor Wernigerode, und den „Messias“ von Georg Friedrich Händel, stilecht interpretiert vom Royal Philharmonic Orchestra unter Sir Thomas Beecham. Außerdem hört ihr Tschaikowsky, Mozart, Telemann und begegnet Joshua Bell, Sol Gabetta und Yo-Yo Ma.

Insgesamt bietet die Doppel-CD 40 festliche Songs zum Mitsingen.

Die BRIGITTE-CD "Songs for Christmas 3" ist für 19,95 Euro im Handel und im BRIGITTE-Shop erhältlich.