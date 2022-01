Die Buch-Charts 2021: Juli Zeh und Hape Kerkeling liegen ganz weit vorne

Im vergangenen Jahr haben die Deutschen insgesamt 273 Millionen Bücher gekauft und hoffentlich auch gelesen (oder verschenkt). Am beliebtesten war laut "Media Control" das Buch "Der Gesang der Flusskrebse" von US-Autorin Delia Owens. Auf Platz zwei folgt unsere deutsche Lieblingsautorin Juli Zeh mit ihrem Buch "Über Menschen". Mit dem Gesellschaftsroman über eine Berlinerin, die in einem brandenburgischen Dorf Zuflucht und Selbsterkenntnis sucht, knüpft Zeh an ihren großen Erfolg von "Unterleuten" an.

In den deutschen Buch-Charts der 2021 am meisten verkauften Bücher folgt auf Delia Owens und Juli Zeh Hape Kerkeling mit seinem Katzenbuch "Pfoten vom Tisch!". Auf Platz vier des Bücher-Rankings landete Sebastian Fitzek mit seinem Psychothriller "Playlist", gefolgt von David Safier mit seinem Krimi "Miss Merkel: Mord in der Uckermark", in dem die Ex-Kanzlerin auf einem uckermärkischen Friedhof eine Leiche findet.

Dahinter landete der mit Spannung erwartete siebte Teil der Buchreihe "Die verschwundene Schwester" der kürzlich verstorbenen Autorin Lucinda Riley. Darauf folgt noch einmal Bestsellerautor Fitzek mit "Der erste letzte Tag", Karsten Dusse mit "Achtsam morden" und Rita Falk mit ihrem neuen Eberhofer-Krimi "Rehragout-Rendezvous". Das Finale der Top Ten bildet der neue Asterix-Band "Asterix und der Greif".

