Pures Lese-Glück: Das sind die Lieblingsbücher der Blogger

Lucius ist Anfang Zwanzig und will Medizin studieren. Seine Eltern sind entsetzt, was für ein sozialer Abstieg. Lucius ist Sohn einer adligen Familie aus Polen, die es nach Wien, ins Zentrum des Habsburgischen Reiches gezogen hat. Sein Vater ist hochdekorierter Soldat der Armee, und nun will der Sohn Arzt werden, unvorstellbar. Aber Lucius setzt sich durch, und beginnt alsbald mit seinem Studium. Er ist hochbegabt, wie ihm sein Professor bestätigt, und das Studium beginnt Lucius zu langweilen, da er nur über seinen Büchern hängt und Patienten lediglich aus einigen Metern Höhe und großer Entfernung im Hörsaal zu Gesicht bekommt. So kommt ihm der Ausbruch des ersten Weltkrieges gerade recht, weil es nun Sonderrechte für Medizinstudenten gibt, die schon nach einigen Semestern als Arzt an die Front dürfen, und so meldet sich Lucius freiwillig, und träumt vom Einsatz an echten Patienten in einem großen Lazarett.





Leider bricht er sich auf dem Weg zu seinem Bestimmungsort, kaum dass er Haus und Heim verlassen hat, im rutschigen Schnee beim Fallen einen Arm, was ihn aber nicht davon abhält, sein Ziel zu verfolgen. Ohne den Unfall zu melden, aber mit so viel Morphium im Mantel, wie er als Medizinstudent in aller Eile organisieren kann, begibt er sich zur Front. Sein Bestimmungsort liegt irgendwo im Osten, im tiefsten Winter, so der Schnee jede Grenze zwischen Himmel und Landschaft verwischt. Seite Wunde schmerzt, und als seine Zugfahrt zu Ende ist, wird er von einem einzelnen Husaren abgeholt, der ebenfalls sehr krank zu sein scheint. Schließlich erreicht Lucius seinen Bestimmungsort. Er hat beinahe seinen gesamten Morphium Vorrat aufbrauchen müssen, und hofft nun, sich hier vor Ort endlich in Behandlung begeben zu können, um dann nach seiner Genesung endlich praktizieren zu dürfen. Da einzige, was er jedoch findet, ist eine alte vom Schnee bedeckte Kirche, die voll ist mit verwundeten Soldaten, die von einer einzigen Krankenschwester, die in ihrer Not zu einem halben Arzt geworden ist, betreut werden. Margarete, so der Name der Krankenschwester, wird schnell feststellen, dass der junge Arzt, der ihr als Verstärkung versprochen wurde, noch weniger Erfahrung besitzt als sie selbst.





Daniel Mason schreibt von Krieg und Frieden, von Liebe und Einsamkeit in Worten, die ihresgleichen suchen. Ein wunderbares Buch.

Julia und Matthias Richter, www.leseberater.de

