von Merle Blankenfeld Du möchtest gerne mehr lesen, kommst aber einfach nicht in den Flow? Vielleicht probierst du es mit den falschen Büchern. Wir haben fünf Buchtipps, mit denen du deine Leseflaute im Nullkommanichts hinter dir lässt!

Eigentlich weißt du, dass Lesen dir großen Spaß macht. Aber irgendwie schaffst du es im Alltag trotzdem nicht, dich durch ein ganzes Buch zu kämpfen. Zu groß die Verführung, dich von Social Media, Netflix und Co. einfach berieseln zu lassen. Manchmal brauchen wir nur das richtige Buch, um uns das Lesen wieder schmackhaft zu machen. Einen Roman, der uns sofort fesselt und so schnell in die Geschichte hineinzieht, dass wir ihn gar nicht mehr aus der Hand legen wollen. Zum Beispiel einen von diesen.

Diese 5 Bücher helfen dir, deine Leseflaute zu beenden

1. "Ich, Eleanor Oliphant" von Gail Honeyman

Die Geschichte von Eleanor Oliphant ist rührend, traurig und lustig zugleich. Man schließt die kauzige Protagonistin aus "Ich, Eleanor Oliphant" von Gail Honeyman schnell ins Herz. Eleanors Leben, geordnet, mit simplem Job und ohne soziale Kontakte, wird auf den Kopf gestellt, als sie sich mit ihrem neuen Arbeitskollegen Raymond anfreundet. In Honeymans bewegendem Debütroman geht es um mentale Gesundheit, Freundschaft und Hoffnung.

2. "Beschütze sie" von Laura Dave

Was könnte uns besser zum Lesen animieren als ein richtiger Pageturner? Genau so einer ist der Thriller "Beschütze sie" von Laura Dave. Darin ist für Protagonistin Hannah nichts mehr, wie es war, als ihr Ehemann Owen plötzlich verschwindet und seiner Frau eine Notiz mit den Worten "Beschütze sie" hinterlässt. Mit "sie" ist Owens Teenie-Tochter Bailey gemeint, die ihrer Stiefmutter allerdings alles andere als wohlgesinnt ist. Doch jetzt müssen die beiden zusammen das Rätsel um Owens Verschwinden lösen.

3. "Verliebt in deine schönsten Seiten" von Emily Henry

"Verliebt in deine schönsten Seiten" von Emily Henry ist eine klassische romantische Komödie – mit überraschend viel Tiefgang. Die Autorin January verarbeitet darin gerade den Tod ihres Vaters und muss gleichzeitig ihre Schreibblockade überwinden. Dafür zieht sie sich in das Strandhaus ihres Vaters zurück und muss schnell feststellen, dass ihr Nachbar ein alter Bekannter ist: ihr erbitterter Rivale aus Unizeiten, Gus. Dieses Buch möchte man erst wieder aus den Händen legen, wenn man weiß, wie die unerwartete Liebesgeschichte endet.

Affiliate Link Amazon: Verliebt in deine schönsten Seiten: Roman Jetzt shoppen 12,99 €

4. "Erste Person Singular" von Haruki Murakami

Was lässt sich noch leichter lesen als ein guter Roman? Richtig: gute Kurzgeschichten. So ist die Hemmschwelle viel niedriger und das Erfolgserlebnis größer, wenn wir eine Geschichte geschafft haben. Ganz wunderbar eignen sich dafür die Storys des japanischen Autors Haruki Murakami, zum Beispiel die seines Erzählbands "Erste Person Singular". Der Meister des magischen Realismus schafft es innerhalb weniger Sätze, uns mit seinen Geschichten zu fesseln. Wetten, du möchtest dir nach diesem Band sofort einen Roman des Autors schnappen?

Affiliate Link Amazon: Erste Person Singular: Roman Jetzt shoppen 12,00 €

5. "Elfenkrone" von Holly Black

Manchmal brauchen wir ein bisschen Eskapismus vom Alltag. Das ist schließlich genau der Grund, warum Reality-TV-Formate so erfolgreich sind. Eine Flucht in Buchform sind Fantasy-Romane, zum Beispiel die "Elfenkrone"-Trilogie von Holly Black. Darin geht es um Jude, die als Kind aus der menschlichen Welt in das Reich der Faerie entführt wird und dort aufwächst. Das ist alles andere als leicht, vor allem Prinz Cardan, der Sohn des Königs, macht ihr das Leben zur Hölle. Nach wenigen Seiten möchte man nicht mehr aus Elfenheim zurück in die Realität, sondern unbedingt wissen, wie die Geschichte von Jude und Cardan weitergeht.

Affiliate Link Amazon: ELFENKRONE: Die Elfenkrone-Reihe 01 - Gewinner des Deutschen Phantastik Preises 2019 Jetzt shoppen 11,00 €

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.