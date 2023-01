von Merle Blankenfeld Es gibt Schriftstellerinnen, an denen kommt man aktuell nicht vorbei. Ihre Bücher dominieren die Bestseller-Listen und Social Media gleichermaßen. Unsere drei Favoritinnen.

Mit Trends ist das ja so eine Sache. Meist sind sie nur kurzlebig – und oft den Hype nicht wert. Ganz anders sieht es mit diesen drei Autorinnen aus, die aktuell angesagt sind. Sie haben auf Social Media eine beachtliche Fangemeinde, haben es aber auch schon längst auf die großen Bestseller-Listen geschafft. Sie schreiben unterhaltsame, lustige Romane, die leicht zugänglich sind, aber trotzdem Tiefgang haben. Falls du also auf der Suche nach einer neuen Lieblingsschriftstellerin bist, wirst du bei diesen drei sicher fündig.

Von diesen 3 Trend-Autorinnen bekommen wir nicht genug

1. Taylor Jenkins Reid

Taylor Jenkins Reid ist vor allem wegen ihrer starken Frauenfiguren und ihrer vielseitigen Storylines beliebt. Die Kalifornierin konnte ihre größten Erfolge unter anderem mit ihrem queeren Liebesroman "Die sieben Männer der Evelyn Hugo" feiern. Darin tauchen wir in das glamouröse Hollywood der 50er- bis 80er-Jahre ein und decken die vielen Liebes- und Lebensgeheimisse der Schauspielikone Evelyn Hugo auf.

In Reids aktuellem Roman "Carrie Soto is Back" dagegen spielt der romantische Plot nur eine Nebenrolle, stattdessen geht es um das Comeback einer ehemals erfolgreichen Tennisspielerin. Ein wunderbares Beispiel dafür, wie Taylor Jenkins Reid es immer wieder schafft, sich tief in fremde Welten einzugraben und ihre Geschichte trotzdem authentisch und spannend zu erzählen.

2. Colleen Hoover

CoHo, wie ihre Fans Colleen Hoover liebevoll nennen, ist vor allem durch BookTok bekannt geworden – also Accounts auf dem sozialen Netzwerk, die ihre Lieblingsbücher vorstellen und andere Werke rezensieren. Die Social-Media-Empfehlungen haben der US-Autorin einen solchen Schub verpasst, dass sich ihre Bücher auch regelmäßig auf den Bestseller-Listen wiederfinden. Vor allem ihr Liebesroman "Nur noch einziges Mal (It Ends With Us)" und die gerade erschienene Fortsetzung "Nur noch einmal und für immer (It Starts With Us)" über die Dreiecksgeschichte zwischen Lily, ihrem Jugendfreund Atlas und dem geheimnisvollen Ryle begeistern die Leser:innen. Darin schreckt Hoover auch vor ernsten Themen wie häuslicher Gewalt nicht zurück.

Deutlich düsterer ist Colleen Hoovers Thriller "Verity" über die gleichnamige Erfolgsautorin, die nach einem Unfall zum Pflegefall wird und deren Romanreihe von der aufstrebenden Schriftstellerin Lowen weitergeführt werden soll. Dabei deckt Lowen dunkle Familiengeheimnisse auf.

3. Emily Henry

Lustige, leichte und trotzdem richtig kluge Liebesromane schreibt Emily Henry. Die US-Amerikanerin verdankt ihren Erfolg auch zu großen Teilen den Social-Media-Plattformen, vor allem BookTok und Bookstagram. Aber ihre Rom-Coms sind den Hype definitiv wert, und der Name ist vor allem bei ihrem ersten Roman Programm. Der heißt im englischen Original nämlich "Beach Read" – also etwa "Strandlektüre" (Der deutsche Titel lautet: "Verliebt in deine schönsten Seiten".). Darin geht es um die Liebesroman-Autorin January, die sich ihrem alten College-Rivalen Gus plötzlich näher wiederfindet als geplant.

In Henrys zweitem Roman "Kein Sommer ohne dich" steht die Journalistin Poppy, die jedes Jahr mit ihrem besten Freund Alex verreist, im Mittelpunkt – bis in einem Urlaub das Unvermeidbare passiert. Beide Bücher sind witzig, clever – und natürlich auch ein bisschen romantisch.

Passend zum Frühling und dem Start der Urlaubssaison erscheint übrigens Emily Henrys dritter Roman "Happy Place" am 2. Mai – er ist aber jetzt schon vorbestellbar.

