Diese Bücher lassen uns in eine andere Welt abtauchen

Ein Buch ist meine Medizin. Es gibt mir während der letzten Monate, des letzten Jahres, all die Gefühle, die ich in der Realität aktuell missen muss. Es stellt mir neue Menschen vor, die mir ans Herz wachsen. Es lässt mich durch fremde Gassen gehen, in einer Kneipe sitzen und an einen Strand in Indonesien reisen. Es lässt mich vergessen, dass ich all diese Dinge gerade nicht erleben kann. Denn wir stecken noch immer mitten in einer Pandemie. Und ja, selbst das lässt mich ein gutes, ein wirklich gutes Buch für einige Momente vergessen.

Eine Welt ohne Pandemie

Die Corona-Krise zieht sich und auch wenn wir weiterhin wissen, dass wir uns an die Maßnahmen halten und nur noch ein wenig durchhalten müssen – wir sind alle etwas müde. Deswegen brauchen wir an diesen grauen, kalten Februartagen eine kleine Tür in eine andere Welt, einen Zufluchtsort, an dem wir es uns gemütlich machen können, bis der Pandemisturm vorbeigezogen ist.

Und weil wir nun einmal aktuell nicht einfach in den Urlaub fahren können, suchen wir uns unsere kleinen Auszeiten vom Alltag auf anderem Wege: Zum Beispiel mit einer Tasse Tee, einer weichen Kuscheldecke und einem guten Buch auf dem Sofa.

Unsere Buchtipps zu Corona-Zeiten

In der Redaktion haben wir gesammelt, welche Bücher uns dabei helfen, in eine andere Welt einzutauchen. Unser Anspruch dabei: kein Anspruch. Wir müssen uns mit diesen Büchern nicht weiterbilden, wir müssen nichts lernen, sie sollen keine Funktion haben – bis auf die, uns eine Weile vom grauen Pandemiealltag abzulenken. Das kann ein spannender Krimi, eine Reiselektüre oder eine Familiengeschichte sein. Die Auswahl unserer Redakteur*innen ist so unterschiedlich, denn jeder braucht nun einmal aktuell etwas anderes, um für ein wenig Zufriedenheit zu sorgen. Wir sind uns sicher – für dich ist auch etwas dabei. Bereit für ein wenig Leseinspiration?